澳洲「原住民之聲」公投遭否決，全國總票數、多數州不同意票大於同意票

（中央社）澳洲「原住民之聲」修憲公投昨（14）日投票，因多數州向公投案壓倒性說不，公投結果將不通過，因此否決設立原住民諮詢機構寫入憲法的提案。

「原住民之聲」公投是澳洲自1999年來的首次公投。公投題目為「研擬法律：修改憲法，通過建立原住民和托雷斯海峽島民（Torres Strait Islanders）之聲，來承認澳洲第一批原住民，詢問民眾是否同意這項修改建議。

「原住民之聲」（Aboriginal and Torres Strait Islander Voice）是一個由原住民和托雷斯海峽島民組成的委員會，就影響其社區事務向國會與政府提供建議。

公投自14日下午6時結束投票。此次公投登記投票率達 97.5%，是澳洲歷史上聯邦選舉活動中，最多選民參與的一次，創下紀錄。澳洲公投通過與否以「雙重多數」票決定，必須滿足全國所有州及領地同意票占多數，以及6個州中至少4個州同意票占多數。首都領地與北領地的選票僅計入全國投票。

雖然現在仍在開票，不過，全國總票數的不同意票已占多數，約為55%不同意、45%同意；6個州中，包括新南威爾斯州（NSW）、塔斯馬尼亞州（TAS）、維多利亞州（VIC）及南澳（SA）目前的開票進度，都以壓倒性的不同意票否決了公投案。包括澳洲廣播公司（ABC）等澳洲媒體都陸續報導公投案將因門檻未過、失敗告終。

此外，昆士蘭州（QLD）、西澳（WA）、北領地（NT）、澳洲首都特區（ACT）則仍在開票。

「原住民之聲」在澳洲工黨（Australian Labor Party）2022年5月贏得執政後，由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府大力推動，盼在澳洲憲法承認原住民及托雷斯海峽島民是澳洲第一批原住民，以改善原住民困境，並被視其為與原住民和解的一環。

公投案在今年8月宣布時，贊成者與反對者勢均力敵，之後支持度急速下跌。贊成者認為，通過修憲能為原住民生活帶來實際改善，促進澳洲社會團結；反對者則表示，修憲可能會在法律上永久分化澳洲人、修憲結果難以預期也可能癱瘓國會，且一旦修憲就難更改。其中，反對黨領袖達頓（Peter Dutton）為領導反對公投案的靈魂人物。

澳洲選舉委員會（AEC）將在投票日後等待13天，以處理任何滯留在途中的選票，如來自海外的郵寄投票等，官方才會公布最終票數結果。但由於14日開票結果同意票與不同意票差距明顯，澳媒已經接續報導公投失敗。

原住民地位入憲公投議題在澳洲討論近20年，因朝野有歧見遲未推動。外界預估，此次公投未過，對於確保原住民在憲法地位的行動，近年恐怕難以再推動與實現。

一名支持公投案的受訪者表示，他對公投結果感到很喪氣，但他不會對澳洲人民生氣，也不會怪罪推動公投案的總理艾班尼斯。他認為公投的提案是對的，只是澳洲人民還沒準備好。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範