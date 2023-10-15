澳洲「原住民之聲」公投遭否決，全國總票數、多數州不同意票大於同意票
我們想讓你知道的是
由澳洲總理艾班尼斯大力推動的「原住民之聲」修憲公投於14日舉行，投票結果顯示，全國總票數及多數州不同意票大於同意票，公投最後以失敗告終。反對者認為，修憲可能會在法律上永久分化澳洲人；贊成者則表示，修憲能為原住民生活帶來實際改善，但澳洲人民還沒準備好。
（中央社）澳洲「原住民之聲」修憲公投昨（14）日投票，因多數州向公投案壓倒性說不，公投結果將不通過，因此否決設立原住民諮詢機構寫入憲法的提案。
「原住民之聲」公投是澳洲自1999年來的首次公投。公投題目為「研擬法律：修改憲法，通過建立原住民和托雷斯海峽島民（Torres Strait Islanders）之聲，來承認澳洲第一批原住民，詢問民眾是否同意這項修改建議。
「原住民之聲」（Aboriginal and Torres Strait Islander Voice）是一個由原住民和托雷斯海峽島民組成的委員會，就影響其社區事務向國會與政府提供建議。
公投自14日下午6時結束投票。此次公投登記投票率達 97.5%，是澳洲歷史上聯邦選舉活動中，最多選民參與的一次，創下紀錄。澳洲公投通過與否以「雙重多數」票決定，必須滿足全國所有州及領地同意票占多數，以及6個州中至少4個州同意票占多數。首都領地與北領地的選票僅計入全國投票。
雖然現在仍在開票，不過，全國總票數的不同意票已占多數，約為55%不同意、45%同意；6個州中，包括新南威爾斯州（NSW）、塔斯馬尼亞州（TAS）、維多利亞州（VIC）及南澳（SA）目前的開票進度，都以壓倒性的不同意票否決了公投案。包括澳洲廣播公司（ABC）等澳洲媒體都陸續報導公投案將因門檻未過、失敗告終。
此外，昆士蘭州（QLD）、西澳（WA）、北領地（NT）、澳洲首都特區（ACT）則仍在開票。
「原住民之聲」在澳洲工黨（Australian Labor Party）2022年5月贏得執政後，由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府大力推動，盼在澳洲憲法承認原住民及托雷斯海峽島民是澳洲第一批原住民，以改善原住民困境，並被視其為與原住民和解的一環。
公投案在今年8月宣布時，贊成者與反對者勢均力敵，之後支持度急速下跌。贊成者認為，通過修憲能為原住民生活帶來實際改善，促進澳洲社會團結；反對者則表示，修憲可能會在法律上永久分化澳洲人、修憲結果難以預期也可能癱瘓國會，且一旦修憲就難更改。其中，反對黨領袖達頓（Peter Dutton）為領導反對公投案的靈魂人物。
澳洲選舉委員會（AEC）將在投票日後等待13天，以處理任何滯留在途中的選票，如來自海外的郵寄投票等，官方才會公布最終票數結果。但由於14日開票結果同意票與不同意票差距明顯，澳媒已經接續報導公投失敗。
原住民地位入憲公投議題在澳洲討論近20年，因朝野有歧見遲未推動。外界預估，此次公投未過，對於確保原住民在憲法地位的行動，近年恐怕難以再推動與實現。
一名支持公投案的受訪者表示，他對公投結果感到很喪氣，但他不會對澳洲人民生氣，也不會怪罪推動公投案的總理艾班尼斯。他認為公投的提案是對的，只是澳洲人民還沒準備好。
新聞來源
延伸閱讀
- 澳洲10月舉行「原住民之聲」公投，賦予原住民憲法地位，在野陣營為何反對？
- 澳洲擬推「原住民之聲」入憲公投：正反方差距不大，有人憂衍生更多種族問題
- 澳洲原住民「被偷走的一代」每人獲政府國賠166萬元，澳洲總理：這是一段可恥歷史
- 「因我們一體且自由」：澳洲正式修改國歌歌詞，承認原住民的歷史文化
- 1/26國慶日應該改為「哀悼日」：澳洲年輕世代上街抗議原住民遭迫害的殖民黑歷史
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
Tags：
圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。