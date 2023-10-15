中國反對並譴責一切傷害平民的行為：以色列行為已超自衛範圍，中國特使將出訪中東
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中國外長與沙烏地阿拉伯外交大臣14日就以巴衝突通話，王毅表示，中方反對並譴責一切傷害平民的行為，因為這違反人類基本良知和國際法基本準則，中方也要求盡快落實「兩國方案」。中國特使翟雋即將出訪中東，他在央視報導中提到，「中方一貫認為，武力從來不是解決問題之道。」
中國外長王毅：以色列行為已超越自衛範圍
（中央社）中共中央政治局委員、外長王毅昨（14）日與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟通話時表示，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加薩民眾的集體懲罰。
巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列南部發動大規模突襲，促使以色列對長期封鎖的加薩走廊（Gaza Strip）展開致命空襲和砲襲行動。外電指預料以色列將對哈瑪斯發動地面攻擊行動，並事先警告巴勒斯坦人撤離加薩北部。
中國外交部官網今（15）日披露了王毅與費瑟（Prince Faisal bin Farhan）有關以巴衝突的通話內容。
王毅表示，「中方反對並譴責一切傷害平民的行為，因為這違反人類基本良知，違反國際法基本準則。以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加沙（薩）民眾的集體懲罰」。他說，各方都不應採取任何使事態升級的行動，而應盡快回到談判桌上。
王毅並指出，中方正與各方密集溝通，推動停火止戰。當務之急是全力保障平民安全，盡快打通人道救援通道，維護加薩民眾基本需求。
費瑟則表示，沙國對當前巴以局勢發展深感憂慮，譴責一切攻擊平民的行為，反對以色列強行將加薩民眾遷移至地區以外；目前有必要將人道物資盡快送到加沙民眾手中，希望國際社會共同努力，避免衝突擴及其他國家。
費瑟還提及，沙方認為，若不落實聯合國安理會相關決議，不建立獨立的巴勒斯坦國，巴勒斯坦問題就無法公正和持久解決。
中國特使翟雋將訪問中東
（中央社）針對以巴衝突，中國中東問題特使翟雋表示，即將訪問中東地區有關國家，與各方進一步加強協調，並指中國的工作方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。
央視新聞15日報導，翟雋表示，「中方一貫認為，武力從來不是解決問題之道，以暴易暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決製造更多障礙。唯有停火止暴、推動局勢降溫，才能給政治解決創造必要條件。」
翟雋指出，目前巴以衝突正加速擴大，以色列和黎巴嫩邊境、以色列和敘利亞邊境已發生武裝衝突，對地區和國際社會的外溢效應正在擴散。國際社會必須高度警惕，本著客觀公正原則，合力管控局勢、避免形勢失控。
翟雋強調，聯合國在巴勒斯坦問題上有著不可替代的重要作用。巴以問題就是從1947年聯合國分治決議開始的，巴勒斯坦問題解決的基礎離不開聯合國70多年來通過的各有關決議。中方作為安理會常任理事國，將一如既往支持聯合國帶領展開斡旋、提供人道主義援助，推動局勢盡快降溫。
翟雋重申，當前巴以衝突仍在持續升級，進一步擴大外溢的前景令人深感擔憂。巴勒斯坦問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現，出路也在於建立獨立的巴勒斯坦國，就是落實「兩國方案」，實現巴以和平共處。
翟雋表示，這幾天他與巴勒斯坦、以色列、埃及、沙烏地阿拉伯等國家外交部負責人及聯合國中東和平進程特別協調員、歐盟中東和平進程特別代表、挪威中東和平進程特使通了電話，並集體會見了阿拉伯國家駐中使節和阿拉伯國家聯盟駐中代表處負責人。
有關方面都希望推動停火止暴，譴責傷害平民的行為，呼籲避免發生人道主義災難，期待恢復中東和平進程。翟雋說，他即將訪問中東地區有關國家，與各方進一步加強協調，「我們工作的方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。」
翟雋說，迄今有4名中國人遇難，6名傷者正在當地醫院接受治療，2人失聯。目前仍有數名中國人在加薩地帶。連日來中國駐外機構一直與他們保持密切聯繫，協助他們向加薩南部轉移。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。