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2023/10/15,
中國

中國反對並譴責一切傷害平民的行為：以色列行為已超自衛範圍，中國特使將出訪中東

中國反對並譴責一切傷害平民的行為：以色列行為已超自衛範圍，中國特使將出訪中東
Photo Credit: GettyImages

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中國外長與沙烏地阿拉伯外交大臣14日就以巴衝突通話，王毅表示，中方反對並譴責一切傷害平民的行為，因為這違反人類基本良知和國際法基本準則，中方也要求盡快落實「兩國方案」。中國特使翟雋即將出訪中東，他在央視報導中提到，「中方一貫認為，武力從來不是解決問題之道。」

中國外長王毅：以色列行為已超越自衛範圍

（中央社）中共中央政治局委員、外長王毅昨（14）日與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟通話時表示，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加薩民眾的集體懲罰。

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列南部發動大規模突襲，促使以色列對長期封鎖的加薩走廊（Gaza Strip）展開致命空襲和砲襲行動。外電指預料以色列將對哈瑪斯發動地面攻擊行動，並事先警告巴勒斯坦人撤離加薩北部。

中國外交部官網今（15）日披露了王毅與費瑟（Prince Faisal bin Farhan）有關以巴衝突的通話內容。

王毅表示，「中方反對並譴責一切傷害平民的行為，因為這違反人類基本良知，違反國際法基本準則。以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加沙（薩）民眾的集體懲罰」。他說，各方都不應採取任何使事態升級的行動，而應盡快回到談判桌上。

王毅並指出，中方正與各方密集溝通，推動停火止戰。當務之急是全力保障平民安全，盡快打通人道救援通道，維護加薩民眾基本需求。

費瑟則表示，沙國對當前巴以局勢發展深感憂慮，譴責一切攻擊平民的行為，反對以色列強行將加薩民眾遷移至地區以外；目前有必要將人道物資盡快送到加沙民眾手中，希望國際社會共同努力，避免衝突擴及其他國家。

費瑟還提及，沙方認為，若不落實聯合國安理會相關決議，不建立獨立的巴勒斯坦國，巴勒斯坦問題就無法公正和持久解決。

中國特使翟雋將訪問中東

（中央社）針對以巴衝突，中國中東問題特使翟雋表示，即將訪問中東地區有關國家，與各方進一步加強協調，並指中國的工作方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。

央視新聞15日報導，翟雋表示，「中方一貫認為，武力從來不是解決問題之道，以暴易暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決製造更多障礙。唯有停火止暴、推動局勢降溫，才能給政治解決創造必要條件。」

翟雋指出，目前巴以衝突正加速擴大，以色列和黎巴嫩邊境、以色列和敘利亞邊境已發生武裝衝突，對地區和國際社會的外溢效應正在擴散。國際社會必須高度警惕，本著客觀公正原則，合力管控局勢、避免形勢失控。

翟雋強調，聯合國在巴勒斯坦問題上有著不可替代的重要作用。巴以問題就是從1947年聯合國分治決議開始的，巴勒斯坦問題解決的基礎離不開聯合國70多年來通過的各有關決議。中方作為安理會常任理事國，將一如既往支持聯合國帶領展開斡旋、提供人道主義援助，推動局勢盡快降溫。

翟雋重申，當前巴以衝突仍在持續升級，進一步擴大外溢的前景令人深感擔憂。巴勒斯坦問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現，出路也在於建立獨立的巴勒斯坦國，就是落實「兩國方案」，實現巴以和平共處。

翟雋表示，這幾天他與巴勒斯坦、以色列、埃及、沙烏地阿拉伯等國家外交部負責人及聯合國中東和平進程特別協調員、歐盟中東和平進程特別代表、挪威中東和平進程特使通了電話，並集體會見了阿拉伯國家駐中使節和阿拉伯國家聯盟駐中代表處負責人。

有關方面都希望推動停火止暴，譴責傷害平民的行為，呼籲避免發生人道主義災難，期待恢復中東和平進程。翟雋說，他即將訪問中東地區有關國家，與各方進一步加強協調，「我們工作的方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。」

翟雋說，迄今有4名中國人遇難，6名傷者正在當地醫院接受治療，2人失聯。目前仍有數名中國人在加薩地帶。連日來中國駐外機構一直與他們保持密切聯繫，協助他們向加薩南部轉移。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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