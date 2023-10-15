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2023/10/15,
醫療

推動安寧緩和：預立醫療諮詢費擬有條件納健保，最快明年上路

推動安寧緩和：預立醫療諮詢費擬有條件納健保，最快明年上路
薛瑞元｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

薛瑞元今日出席研討會表示，面對簽署預立醫療決定前新台幣3000元左右諮詢費所造成的阻礙，將與健保會共擬會討論，符合一定資格者諮詢費擬由健保給付，預計明年有望上路。此外，居家失能個案家庭醫師照護方案也可能納入安寧緩和醫療，如此將有助家屬與被照顧者建立關係。

（中央社）對於安寧緩和，行政院長陳建仁今（15）日說，政府致力改善醫療，盼讓每人都得到照顧。衛福部長薛瑞元說，對符合一定資格者，擬將預立醫療諮詢納入健保給付，最快有望明（2024）年上路。

台灣安寧緩和醫學學會今天舉行會員大會暨學術研討會，以「營造多元公平及共榮的安寧療護場域」為主題，行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元皆出席致詞。

陳建仁說，生命的價值即是學習愛與被愛，安寧緩和就是盼病患在生命最後能得到親近之人的愛與照顧，使生命成為永恆記憶。安寧不只是醫療，如何做到全人、全家的照顧，需要證據支持，政府近年致力推動病人自主角色、改善醫療團隊，盼讓每人都能得到照顧和治療。

加強推動安寧緩和，薛瑞元說，政府正從3方面下手，盼加緊腳步擴大範圍。首先，健保將改善從事安寧緩和醫療團隊的健保給付。其次，因「病人自主權利法」、「安寧緩和醫療條例」精神一致，面對簽署預立醫療決定前新台幣3000元左右諮詢費所造成的阻礙，將與健保會共擬會討論，符合一定資格者諮詢費擬由健保給付，預計最快有望明年上路。

此外，薛瑞元表示，也將在居家失能個案家庭醫師照護方案納入安寧緩和醫療，將有助與家屬、被照顧者建立關係，也有助溝通簽署預立醫療決定。

薛瑞元說，安寧療護領域討論主題已從病房如何建，進入多元場域，表示安寧療護要從醫院走入社區，讓安寧緩和可以發生在家裡、機構或任何地點，幫助各樣病患可以得到末期尊嚴。而當社會上開始提出安樂死需求，應該反過來思考，安寧緩和是不是做得不夠，盼更進一步讓病人受到的照顧更嚴密。

安寧緩和醫學學會理事長程劭儀指出，近年社會上出現安樂死討論聲浪，此外看起來很厲害，但其實有倫理問題的「斷食善終」也有越來越多討論，盼推動真正善終價值，也透過更多實證證據，給予醫師臨床操作參考。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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