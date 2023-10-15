台積電震撼：熊本平均時薪全日本倒數第四，台積刺激薪資上漲
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熊本縣的薪資行情在全日本排行末段班，在勞動力原就短缺的情況下，台積電開出高於平均水準的薪水，刺激了年輕人跳槽。熊本一間製造商1年內流失5%員工，他們紛紛轉往台積電和其他半導體相關企業就職。而台積電設廠後，當地人也把交通變得擁塞、房價飆漲等情況歸結為：「台積電震撼」（TSMC shock）
（中央社）台積電進駐熊本縣創造就業，開出高於平均水準的薪水，使得薪資行情在日本排行全國第4低的熊本縣勞動市場面臨動盪。英國《金融時報》以「台積電震撼」報導。當地人形容，台積電使得菊陽町一下子聲名大噪，感覺「小鎮從嬰兒突然長成了大人」。
《金融時報》報導，自從台積電去（2022）年開始在熊本縣建造日本第一家工廠開始，菊陽町這個日本小鎮的經濟發生了根本上的改變，當地人把交通變得擁塞、房價飆漲，以及搶人大戰這些情況總結成一個詞彙：「台積電震撼」（TSMC shock）。
台積電設廠助熊本縣再活化
菊陽町町長吉本孝壽受訪時說，「台積電的到來完全是大震撼。菊陽町突然變得有名了，就像是我們的小鎮從一個小嬰兒，突然成長為大人」。
隨著半導體的相關地緣政治風險增加，世界各國都在摸索能提供多元供應鏈的製造管道，熊本縣順勢被納入日本振興半導體產業的國家政策一環。日本曾是亞洲經濟最發達的國家，但經濟長時間低迷，加上低薪情況未獲解決，使得當前的日本面臨各項挑戰，而熊本縣就像是這些挑戰的縮影。
台積電的到來，迫使熊本縣必須面對多年來一直存在的問題，包括嚴重的勞動力短缺，以及需要修整的基礎建設等。熊本市長大西一史表示，「我們把這種現狀稱之為台積電震撼。但我認為，這是改變日本社會與經濟結構的一大機會。為了改變，我們需要這種震撼。」
熊本縣內目前已經有幾家日本的半導體工廠。被玉米田包圍、人口4萬4000人的菊陽町，有替索尼（Sony）生產影像感測器，及替東京威力科創（Tokyo Electron）生產半導體的工廠。然而，台積電的到來，完全是不同程度的震撼。隨著台積電進駐，日本半導體產業的景氣循環將邁向一個新階段。日本的半導體在1980年代曾處於頂峰，但之後卻在競爭中落後韓國、台灣和中國。
為了確保半導體供給穩定，日本政府補助台積電32億美元（約4790億日圓），支撐台積電一半設廠經費。大西一史表示，利用台積電設廠為契機，把地區再活化，建設為全球半導體製造基地，這是「千載難逢的機會」。
九州金融集團（Kyushu Financial Group）表示，台積電進軍熊本，將為熊本在未來10年創造4兆2900億日圓的經濟效益，包括創造就業機會、基礎建設發展，以及吸引其他產業等。然而，這也為當地帶來了問題。
台積電進駐刺激跳槽，加劇當地傳統製造業勞力流失
2023年春天，台積電發布招募工程師的廣告，提供月薪大約是當地從事製造業大學畢業生平均薪資的1.3倍。熊本廠預定要創造1700個高科技人才就業機會。在勞動力原就短缺的情況下，台積電的進駐不僅使得當地薪資水準上漲，也刺激了年輕人的跳槽趨勢。
熊本縣的薪資行情在全日本排行末段班，全縣的高中畢業生有40%會前往外縣市找工作。
根據厚生勞動省發布的今年度「地域別最低工資」全國一覽表，熊本縣的平均時薪898日圓，排行全國倒數第4，相較下最高的東京為1113日圓，等同每工作1小時少領215日圓。
總部位於熊本縣的儲存設備製造商金剛，過去1年內，300名員工已經流失了5%，轉往台積電和其他半導體相關企業就職。
金剛的社長田中稔彥表示，「雖然把員工離職歸咎於台積電，這麼想會比較簡單，但我們應該思考的是如何避免勞動力流失，以及在勞動力不足情況下提升個人績效」。他表示，過去100個人做的工作，現在得想辦法讓80人來做。
台積電熊本廠在2024年開始生產時，全球的半導體市場預料將復甦，使得搶人大戰更加激烈。熊本縣的7月職位申請比（職缺和求職人數相除）為每人1.3個工作，當半導體供給過剩情況緩解、企業開始增產時，這個比率預料將進一步上升。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/