紐西蘭國會大選：國家黨實現政黨輪替、新總理盧克森曾任紐航CEO，盼以企業經驗治國

國家黨黨魁盧克森將任新總理

（中央社）紐西蘭昨（14）日舉辦國會大選，由國家黨強勢領先工黨，新一屆國會將由國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）組成政府，並擔任新任紐西蘭總理，完成政黨輪替。

執政黨工黨（Labour Party）黨魁、現任紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）已經承認落敗。他表示，以目前狀況而言，工黨無法組成新的政府，「很明顯，盧克森將成為下任總理」，他也致電向盧克森祝賀。

盧克森稍早發表勝選感言表示，紐西蘭人用投票來支持變革，他迫不及待要開始工作，「我們不會讓你失望」。

紐西蘭國會共有120席，71席為選區議員席次、49席由各黨所贏得票數比例分配。紐西蘭選制計算席次方式複雜，因此也可能選出超過120席的國會議員。目前紐西蘭完成9成開票。國家黨（National Party）獲得壓倒性勝利。

紐西蘭先驅報（New Zealand Herald）預估，國家黨將得50席、紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）12席；執政黨工黨則為34席、綠黨（Green Party）13席、紐西蘭第一黨（New Zealand First）8席、毛利黨（Te Pāti Māori）4席。依據預估席次，國家黨將與紐西蘭行動黨合作，獲得過半62席，並組成聯合政府。

紐西蘭在昨晚進行初步計票及公布結果，之後並要完成確認通訊投票、驗票及政黨席次計算分配等工作，包括正確票數及各黨席次等結果，將在11月3日公布。

盧克森欲藉多年企業經驗，解決政壇問題

（中央社）紐西蘭14日舉行國會大選，在野的國家黨黨魁盧克森可望成為新總理。他原是企業家，形象愛家且滴酒不沾，2019年才步入政壇，先前因帶領紐西蘭航空公司走出困境而聞名。

法新社報導，國家黨（National Party）於大選結果取得大幅領先，盧克森（Christopher Luxon）可望成為紐西蘭第42任總理。他預計將領導國家黨及行動黨（ACT Party）組成的聯合政府，終結由前總理阿爾登（Jacinda Ardern）開啟的工黨（Labour Party）6年執政。

現年53歲的盧克森自稱每晚只睡5小時，他擔任紐西蘭航空公司（Air New Zealand）執行長有7年之久，4年前步入政壇時即被視為很可能的未來國家領導人。國家黨寄望盧克森能重現前總理凱伊（John Key）執政時的「榮耀時光」。原本在知名券商美林（Merrill Lynch）擔任經紀人的凱伊曾為國家黨贏得3次大選，並於2008年至2016年間擔任總理。

凱伊當年以和藹可親的形象為人所知，這也是百萬富翁盧克森2021年取代柯林斯（Judith Collins）接下國家黨黨魁時尋求傳遞的印象。盧克森以愛家男人行銷自已，熱愛DIY裝修自宅，也愛滑水跟聽鄉村樂。

紐西蘭在頗受歡迎的前總理阿爾登領導時，盧克森曾表示國家「朝錯誤的方向前進」，並說自己在商業方面的精明度是紐西蘭經濟走下坡的萬靈丹。他在勝選後首場演說中表示，自己「踏入政壇是因為知道如何解決問題，並讓事情完成」。他還說自己在過去職涯擅長讓表現不佳的企業扭轉命運，「我會將這些在現實世界中的經驗帶到這個角色」。

在紐西蘭基督城（Christchurch）出生的盧克森是家中長子，他在天主教家庭長大，15歲時在教會青年團體結識未來的妻子阿曼達（Amanda）。盧克森的職涯在進入跨國企業聯合利華（Unilever）實習後加速發展，他當時擔任品牌經理，有機會到各國工作。不到40歲他就成為聯合利華在加拿大業務的總裁及執行長。不過，他希望在紐西蘭養育自己的2個孩子。

盧克森任職紐西蘭航空公司期間，公司營收成長創新高。一方面有觀光業蓬勃發展的助攻，外界認為這也跟盧克森不懈追求成長有關。然而，在許多紐西蘭人經濟困頓之際，擁有7棟房產的盧克森面臨難以抵擋外界稱他與現實脫節的指控。盧克森剛進入國會時，也因為他的宗教信仰而受到密切批評，包括他對墮胎抱持的保守派觀點。

外交部祝賀紐西蘭，籲持續擴大雙邊關係

（中央社）外交部昨天表示，紐西蘭14日舉行國會大選，預計由紐西蘭國家黨魁盧克森籌組新政府，誠摯祝賀紐西蘭展現成熟民主風範與成就，將在既有堅實基礎上，持續與紐國擴大在各領域的合作關係。

外交部晚間發布新聞稿指出，紐西蘭14日舉行國會大選，依據目前開票結果，執政黨紐西蘭勞工黨總理希金斯（Chris Hipkins）宣布敗選，預計由紐西蘭國家黨魁盧克森（Christopher Luxon）籌組新政府。外交部表示，紐西蘭順利完成這次國會大選，展現成熟的民主風範與成就，對此表達誠摯祝賀。

外交部進一步說明，台紐雙方2013年簽署「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）今年屆滿10週年，雙邊貿易額突破30億紐元（約19億美元）；紐西蘭國會今年3月成立「國會跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan），共同主席紐西蘭國家黨議員歐康納（Simon O'Connor）及紐西蘭議員勞工黨利里（Ingrid Leary）今年5月代表全體26名成員簽署聯名函，公開呼籲紐西蘭政府及國會支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及出席「世界衛生大會」（WHA）。