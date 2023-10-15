紐西蘭國會大選：國家黨實現政黨輪替、新總理盧克森曾任紐航CEO，盼以企業經驗治國
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紐西蘭14日舉行國會大選，國家黨取得壓倒性勝利，執政黨工黨宣布敗選。國家黨黨魁盧克森可望成為新總理，將與行動黨組成聯合政府。企業家出身的盧克森過去因帶領紐西蘭航空公司走出經營困境而聞名，他在勝選後首場演說中說，自己「踏入政壇是因為知道如何解決問題，並讓事情完成」。
國家黨黨魁盧克森將任新總理
（中央社）紐西蘭昨（14）日舉辦國會大選，由國家黨強勢領先工黨，新一屆國會將由國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）組成政府，並擔任新任紐西蘭總理，完成政黨輪替。
執政黨工黨（Labour Party）黨魁、現任紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）已經承認落敗。他表示，以目前狀況而言，工黨無法組成新的政府，「很明顯，盧克森將成為下任總理」，他也致電向盧克森祝賀。
盧克森稍早發表勝選感言表示，紐西蘭人用投票來支持變革，他迫不及待要開始工作，「我們不會讓你失望」。
紐西蘭國會共有120席，71席為選區議員席次、49席由各黨所贏得票數比例分配。紐西蘭選制計算席次方式複雜，因此也可能選出超過120席的國會議員。目前紐西蘭完成9成開票。國家黨（National Party）獲得壓倒性勝利。
紐西蘭先驅報（New Zealand Herald）預估，國家黨將得50席、紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）12席；執政黨工黨則為34席、綠黨（Green Party）13席、紐西蘭第一黨（New Zealand First）8席、毛利黨（Te Pāti Māori）4席。依據預估席次，國家黨將與紐西蘭行動黨合作，獲得過半62席，並組成聯合政府。
紐西蘭在昨晚進行初步計票及公布結果，之後並要完成確認通訊投票、驗票及政黨席次計算分配等工作，包括正確票數及各黨席次等結果，將在11月3日公布。
盧克森欲藉多年企業經驗，解決政壇問題
（中央社）紐西蘭14日舉行國會大選，在野的國家黨黨魁盧克森可望成為新總理。他原是企業家，形象愛家且滴酒不沾，2019年才步入政壇，先前因帶領紐西蘭航空公司走出困境而聞名。
法新社報導，國家黨（National Party）於大選結果取得大幅領先，盧克森（Christopher Luxon）可望成為紐西蘭第42任總理。他預計將領導國家黨及行動黨（ACT Party）組成的聯合政府，終結由前總理阿爾登（Jacinda Ardern）開啟的工黨（Labour Party）6年執政。
現年53歲的盧克森自稱每晚只睡5小時，他擔任紐西蘭航空公司（Air New Zealand）執行長有7年之久，4年前步入政壇時即被視為很可能的未來國家領導人。國家黨寄望盧克森能重現前總理凱伊（John Key）執政時的「榮耀時光」。原本在知名券商美林（Merrill Lynch）擔任經紀人的凱伊曾為國家黨贏得3次大選，並於2008年至2016年間擔任總理。
凱伊當年以和藹可親的形象為人所知，這也是百萬富翁盧克森2021年取代柯林斯（Judith Collins）接下國家黨黨魁時尋求傳遞的印象。盧克森以愛家男人行銷自已，熱愛DIY裝修自宅，也愛滑水跟聽鄉村樂。
紐西蘭在頗受歡迎的前總理阿爾登領導時，盧克森曾表示國家「朝錯誤的方向前進」，並說自己在商業方面的精明度是紐西蘭經濟走下坡的萬靈丹。他在勝選後首場演說中表示，自己「踏入政壇是因為知道如何解決問題，並讓事情完成」。他還說自己在過去職涯擅長讓表現不佳的企業扭轉命運，「我會將這些在現實世界中的經驗帶到這個角色」。
在紐西蘭基督城（Christchurch）出生的盧克森是家中長子，他在天主教家庭長大，15歲時在教會青年團體結識未來的妻子阿曼達（Amanda）。盧克森的職涯在進入跨國企業聯合利華（Unilever）實習後加速發展，他當時擔任品牌經理，有機會到各國工作。不到40歲他就成為聯合利華在加拿大業務的總裁及執行長。不過，他希望在紐西蘭養育自己的2個孩子。
盧克森任職紐西蘭航空公司期間，公司營收成長創新高。一方面有觀光業蓬勃發展的助攻，外界認為這也跟盧克森不懈追求成長有關。然而，在許多紐西蘭人經濟困頓之際，擁有7棟房產的盧克森面臨難以抵擋外界稱他與現實脫節的指控。盧克森剛進入國會時，也因為他的宗教信仰而受到密切批評，包括他對墮胎抱持的保守派觀點。
外交部祝賀紐西蘭，籲持續擴大雙邊關係
（中央社）外交部昨天表示，紐西蘭14日舉行國會大選，預計由紐西蘭國家黨魁盧克森籌組新政府，誠摯祝賀紐西蘭展現成熟民主風範與成就，將在既有堅實基礎上，持續與紐國擴大在各領域的合作關係。
外交部晚間發布新聞稿指出，紐西蘭14日舉行國會大選，依據目前開票結果，執政黨紐西蘭勞工黨總理希金斯（Chris Hipkins）宣布敗選，預計由紐西蘭國家黨魁盧克森（Christopher Luxon）籌組新政府。外交部表示，紐西蘭順利完成這次國會大選，展現成熟的民主風範與成就，對此表達誠摯祝賀。
外交部進一步說明，台紐雙方2013年簽署「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）今年屆滿10週年，雙邊貿易額突破30億紐元（約19億美元）；紐西蘭國會今年3月成立「國會跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan），共同主席紐西蘭國家黨議員歐康納（Simon O'Connor）及紐西蘭議員勞工黨利里（Ingrid Leary）今年5月代表全體26名成員簽署聯名函，公開呼籲紐西蘭政府及國會支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及出席「世界衛生大會」（WHA）。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
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本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。