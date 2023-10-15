開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/15,
印太

紐西蘭國會大選：國家黨實現政黨輪替、新總理盧克森曾任紐航CEO，盼以企業經驗治國

紐西蘭國會大選：國家黨實現政黨輪替、新總理盧克森曾任紐航CEO，盼以企業經驗治國
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

紐西蘭14日舉行國會大選，國家黨取得壓倒性勝利，執政黨工黨宣布敗選。國家黨黨魁盧克森可望成為新總理，將與行動黨組成聯合政府。企業家出身的盧克森過去因帶領紐西蘭航空公司走出經營困境而聞名，他在勝選後首場演說中說，自己「踏入政壇是因為知道如何解決問題，並讓事情完成」。

國家黨黨魁盧克森將任新總理

（中央社）紐西蘭昨（14）日舉辦國會大選，由國家黨強勢領先工黨，新一屆國會將由國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）組成政府，並擔任新任紐西蘭總理，完成政黨輪替。

執政黨工黨（Labour Party）黨魁、現任紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）已經承認落敗。他表示，以目前狀況而言，工黨無法組成新的政府，「很明顯，盧克森將成為下任總理」，他也致電向盧克森祝賀。

盧克森稍早發表勝選感言表示，紐西蘭人用投票來支持變革，他迫不及待要開始工作，「我們不會讓你失望」。

紐西蘭國會共有120席，71席為選區議員席次、49席由各黨所贏得票數比例分配。紐西蘭選制計算席次方式複雜，因此也可能選出超過120席的國會議員。目前紐西蘭完成9成開票。國家黨（National Party）獲得壓倒性勝利。

紐西蘭先驅報（New Zealand Herald）預估，國家黨將得50席、紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）12席；執政黨工黨則為34席、綠黨（Green Party）13席、紐西蘭第一黨（New Zealand First）8席、毛利黨（Te Pāti Māori）4席。依據預估席次，國家黨將與紐西蘭行動黨合作，獲得過半62席，並組成聯合政府。

紐西蘭在昨晚進行初步計票及公布結果，之後並要完成確認通訊投票、驗票及政黨席次計算分配等工作，包括正確票數及各黨席次等結果，將在11月3日公布。

盧克森欲藉多年企業經驗，解決政壇問題

（中央社）紐西蘭14日舉行國會大選，在野的國家黨黨魁盧克森可望成為新總理。他原是企業家，形象愛家且滴酒不沾，2019年才步入政壇，先前因帶領紐西蘭航空公司走出困境而聞名。

法新社報導，國家黨（National Party）於大選結果取得大幅領先，盧克森（Christopher Luxon）可望成為紐西蘭第42任總理。他預計將領導國家黨及行動黨（ACT Party）組成的聯合政府，終結由前總理阿爾登（Jacinda Ardern）開啟的工黨（Labour Party）6年執政。

現年53歲的盧克森自稱每晚只睡5小時，他擔任紐西蘭航空公司（Air New Zealand）執行長有7年之久，4年前步入政壇時即被視為很可能的未來國家領導人。國家黨寄望盧克森能重現前總理凱伊（John Key）執政時的「榮耀時光」。原本在知名券商美林（Merrill Lynch）擔任經紀人的凱伊曾為國家黨贏得3次大選，並於2008年至2016年間擔任總理。

凱伊當年以和藹可親的形象為人所知，這也是百萬富翁盧克森2021年取代柯林斯（Judith Collins）接下國家黨黨魁時尋求傳遞的印象。盧克森以愛家男人行銷自已，熱愛DIY裝修自宅，也愛滑水跟聽鄉村樂。

紐西蘭在頗受歡迎的前總理阿爾登領導時，盧克森曾表示國家「朝錯誤的方向前進」，並說自己在商業方面的精明度是紐西蘭經濟走下坡的萬靈丹。他在勝選後首場演說中表示，自己「踏入政壇是因為知道如何解決問題，並讓事情完成」。他還說自己在過去職涯擅長讓表現不佳的企業扭轉命運，「我會將這些在現實世界中的經驗帶到這個角色」。

在紐西蘭基督城（Christchurch）出生的盧克森是家中長子，他在天主教家庭長大，15歲時在教會青年團體結識未來的妻子阿曼達（Amanda）。盧克森的職涯在進入跨國企業聯合利華（Unilever）實習後加速發展，他當時擔任品牌經理，有機會到各國工作。不到40歲他就成為聯合利華在加拿大業務的總裁及執行長。不過，他希望在紐西蘭養育自己的2個孩子。

盧克森任職紐西蘭航空公司期間，公司營收成長創新高。一方面有觀光業蓬勃發展的助攻，外界認為這也跟盧克森不懈追求成長有關。然而，在許多紐西蘭人經濟困頓之際，擁有7棟房產的盧克森面臨難以抵擋外界稱他與現實脫節的指控。盧克森剛進入國會時，也因為他的宗教信仰而受到密切批評，包括他對墮胎抱持的保守派觀點。

外交部祝賀紐西蘭，籲持續擴大雙邊關係

（中央社）外交部昨天表示，紐西蘭14日舉行國會大選，預計由紐西蘭國家黨魁盧克森籌組新政府，誠摯祝賀紐西蘭展現成熟民主風範與成就，將在既有堅實基礎上，持續與紐國擴大在各領域的合作關係。

外交部晚間發布新聞稿指出，紐西蘭14日舉行國會大選，依據目前開票結果，執政黨紐西蘭勞工黨總理希金斯（Chris Hipkins）宣布敗選，預計由紐西蘭國家黨魁盧克森（Christopher Luxon）籌組新政府。外交部表示，紐西蘭順利完成這次國會大選，展現成熟的民主風範與成就，對此表達誠摯祝賀。

外交部進一步說明，台紐雙方2013年簽署「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）今年屆滿10週年，雙邊貿易額突破30億紐元（約19億美元）；紐西蘭國會今年3月成立「國會跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan），共同主席紐西蘭國家黨議員歐康納（Simon O'Connor）及紐西蘭議員勞工黨利里（Ingrid Leary）今年5月代表全體26名成員簽署聯名函，公開呼籲紐西蘭政府及國會支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及出席「世界衛生大會」（WHA）。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。