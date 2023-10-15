周杰倫上海開唱4天：實名制門票秒殺，歌迷「場內8萬、場外10萬」
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周杰倫12至15日在可容納近8萬人的上海體育場連開4場演唱會，未能入場的大批歌迷聚集場外，形成「場內8萬人、場外10萬人」的景象。會場附近大樓、住宅陽台也成了演唱會座位區，有人在社群打趣地說，「可以賣我家陽台票300元」。
（中央社）台灣歌手周杰倫在上海連開4場演唱會，構成「場內8萬人、場外10萬人」場景，未能搶購到票券入場的歌迷聚集場外，透過表演場地溢出的音樂、燈光沾染一絲演唱會氛圍。
「2023周杰倫嘉年華世界巡迴演唱–上海站」於12至15日開唱，周杰倫在可容納將近8萬人的上海體育場連開4場演唱會。票券在9月中旬開賣瞬間秒殺，演唱會採取實名制購票，也就是購買人與入場人必須為同一人，黃牛炒作代購價格達人民幣上萬元。
因應周杰倫演唱會開唱有大量人潮湧入，上海體育場四周架起鐵皮圍籬，區隔入場動線和街區人流，大批維安人員安排於周邊疏散道路交通、引導行人路線，周邊地鐵站在散場期間進行管制，部分出口直接關閉或是只進不出、只出不進。
周杰倫演唱會帶動小販經濟，繞著上海體育場走一圈，沿途可見叫賣演唱會應援小物的賣家，他們一邊忙著交易，一邊躲著公安驅趕。上海體育場附近大樓、住宅陽台也成了演唱會座位區，可見螢光棒揮舞閃閃亮光點綴黑夜；有人在社群打趣地說，「可以賣我家陽台票300元」。
「場內8萬人、場外10萬人」是周杰倫開唱4天的寫照，買不到票歌迷場外站3小時也願意，相關討論連續幾天躍上微博熱搜。
未能搶購到票券入場的大批歌迷聚集場外，穿著寫有「無與倫比」T恤、頭戴發光頭飾、臉貼「我愛杰倫」貼紙，停留在場外為溢出場地的歌聲、音樂、燈光尖叫；哪裡可以聽得最清楚，現場有人指引攻略，「你到上海體育場10號口那邊聽得最清楚」。
30歲黃姓民眾從浙江金華到上海聽演唱會，這是他第6次現場參與周杰倫演唱會。他對《中央社》記者表示，「我感覺我還蠻輕鬆的（買到票）」；周杰倫是眾多歌手中喜歡度排第一的，很多歌直到現在「仍很火」，從「七里香」開始喜歡周杰倫，這首歌也是最喜愛的周杰倫歌曲。
20歲任姓民眾現為大學生，她接受《中央社》記者採訪笑稱，打從國中開始就是周杰倫的歌迷，儘管沒有買到門票，還是很想到現場看看在場外能不能聽到，「票真的是特別、特別難搶」。
她說，國中老師介紹了「愛在西元前」這首歌，叮嚀可以看看裡面歌詞學歷史，就此喜歡上周杰倫；長大後，去KTV多是點周杰倫的歌曲。由於喜歡周杰倫，受到他的影響，也希望可以到台灣旅行，很想多了解台灣的文化等等。
周杰倫在中國社群經常被以「真頂流」等字彙形容，他受支持、愛戴程度也反映在歌曲榜上。Apple Music中國2022年度榜單Top10有9首為周杰倫歌曲，「七里香」（2004年）摘冠，另兩首分別為「晴天」（2003年）、「夜曲」（2005年）；100首熱門歌曲中，高達62首為周杰倫作品。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。