時代力量不分區立委名單，前台中副市長林依瑩列第一，王婉諭：目標保5力拚8席

（中央社）時代力量今（15）日提出8席不分區立委提名名單，第一為前台中市副市長林依瑩。時代力量黨主席王婉諭說，區域加不分區立委目標保住5席、力拚8席，盼帶領更有戰力的時力，重新擦亮新政治的招牌。

時代力量今天舉行「堅持改革 無所畏懼」8週年黨慶暨感恩餐會，活動中公布2024年8位不分區立委提名名單，並與3位區域立委參選人共同亮相。

王婉諭接受媒體聯訪時表示，時代力量是交通安全、居住正義、兒少守護的第一品牌；這屆立委選舉區域加不分區立委，希望能保住5席、力拚8席目標，如果有更多時力的人進到立法院，對台灣社會絕對是好事。

時代力量不分區名單排名：

林依瑩，曾任弘道老人福利基金會執行長、台中市副市長，卸任後投身長照社福領域改革 王寶萱，曾投入桃園航空城反迫遷運動，更因此投身2016年區域立委選舉，現為國立台北藝術大學兼任助理教授 宋國鼎，曾任關廠工人案義務律師、前苗栗縣議員 江盛，婦產科醫師，也是台灣第一位安樂死公投提案人 陳泰源，房仲、作家 陳昱安，全國外送產業工會的創會理事長 余佳蒨，時代力量發言人 鄭侑青，曾代表時力參選高雄市議員

王婉諭致詞時說，時力堅持是非、勇於批判，並提出投入長照、土地正義、挑戰黑金、守護勞權、抵抗惡質建商、推動行人安全的不分區立委名單，感謝各界為了更好的台灣，投入這場選戰。

王婉諭表示，她對歷史有責任，要帶領更有戰力、有理想、有執行力的時代力量，重新擦亮「新政治」的招牌；堅持改革、無所畏懼的力量，會贏得人民信任與肯定。

另外，傳出前時力立委黃國昌可能列入台灣民眾黨不分區立委名單。王婉諭說，一直以來都有分分合合，但要務實求證，黃國昌應該會跟外界說明，時力已經提出不分區名單，且時力也不接受雙重黨籍；早在2020年以後黃國昌已淡出黨務，每個黨員都有自己的選擇，「就尊重他個人」。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範