時代力量不分區立委名單，前台中副市長林依瑩列第一，王婉諭：目標保5力拚8席
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時代力量今天公布8位不分區立委提名名單，黨主席王婉諭的目標是區域加不分區立委，共保住5席、力拚8席。另傳前時力立委黃國昌可能列入民眾黨不分區名單，王婉諭回應，黃國昌應會跟外界說明，尊重個人選擇。
（中央社）時代力量今（15）日提出8席不分區立委提名名單，第一為前台中市副市長林依瑩。時代力量黨主席王婉諭說，區域加不分區立委目標保住5席、力拚8席，盼帶領更有戰力的時力，重新擦亮新政治的招牌。
時代力量今天舉行「堅持改革 無所畏懼」8週年黨慶暨感恩餐會，活動中公布2024年8位不分區立委提名名單，並與3位區域立委參選人共同亮相。
王婉諭接受媒體聯訪時表示，時代力量是交通安全、居住正義、兒少守護的第一品牌；這屆立委選舉區域加不分區立委，希望能保住5席、力拚8席目標，如果有更多時力的人進到立法院，對台灣社會絕對是好事。
時代力量不分區名單排名：
- 林依瑩，曾任弘道老人福利基金會執行長、台中市副市長，卸任後投身長照社福領域改革
- 王寶萱，曾投入桃園航空城反迫遷運動，更因此投身2016年區域立委選舉，現為國立台北藝術大學兼任助理教授
- 宋國鼎，曾任關廠工人案義務律師、前苗栗縣議員
- 江盛，婦產科醫師，也是台灣第一位安樂死公投提案人
- 陳泰源，房仲、作家
- 陳昱安，全國外送產業工會的創會理事長
- 余佳蒨，時代力量發言人
- 鄭侑青，曾代表時力參選高雄市議員
王婉諭致詞時說，時力堅持是非、勇於批判，並提出投入長照、土地正義、挑戰黑金、守護勞權、抵抗惡質建商、推動行人安全的不分區立委名單，感謝各界為了更好的台灣，投入這場選戰。
王婉諭表示，她對歷史有責任，要帶領更有戰力、有理想、有執行力的時代力量，重新擦亮「新政治」的招牌；堅持改革、無所畏懼的力量，會贏得人民信任與肯定。
另外，傳出前時力立委黃國昌可能列入台灣民眾黨不分區立委名單。王婉諭說，一直以來都有分分合合，但要務實求證，黃國昌應該會跟外界說明，時力已經提出不分區名單，且時力也不接受雙重黨籍；早在2020年以後黃國昌已淡出黨務，每個黨員都有自己的選擇，「就尊重他個人」。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
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格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
突破理性界限與窠臼，格蘭傑單一麥芽威士忌以嶄新品牌風貌，號召玩家在格蘭傑的風味中馳騁，反對知識霸凌、丟掉品飲包袱，先別管懂不懂，重點是敞開感官體驗就對了。
品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
「解釋那麼多幹麻？知道好喝就好！（There is nothing to explain…It’s just delicious! ）」對格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden） 而言，品嚐威士忌就這一句話。
熱愛實驗、充滿好奇，生物化學博士出身的比爾博士，帶有巧克力冒險工廠威利旺卡的瘋狂，不斷在威士忌世紀裡探索各種風味的可能性，鼓吹以好奇心取代嚴肅、以體驗取代教條，引領新世代威士忌品飲風潮。
儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程，講究產區、製程、桶型，仰賴教科書一般的知識背景，然而新世代的玩家在乎的是體驗，是酒液入口帶來最直觀的感受。因此，不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑，致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感，致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們，邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家，打破規矩、放棄說理，以感性體驗威士忌之美，感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。
精彩，任你暢玩——格蘭傑新世代風貌
嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
每一款格蘭傑單一麥芽威士忌都有自己的個性、獨樹一格的風味。想要體驗水、麥芽與橡木交織出的驚喜，感受趣味妙不可言的威士忌，現在就跟上新世代品飲風潮，踏上格蘭傑的美味之旅。