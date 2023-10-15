藍白合民主初選可行嗎？民眾黨點出3問題、黃士修：初選成本至少2億，唯郭辦能執行
我們想讓你知道的是
民眾黨認為，開放式民主初選實為封閉式選舉，可能出現被動員的區區幾萬人，決定上千萬人的意願情境。民眾黨也點出代表性不足、名冊建置問題、準備時間倉促3大問題。而黃士修認為，目前全台唯一有能力執行能力的只有郭台銘辦公室，郭辦在全台已部署逾300個連署站點，隨時可轉成類黨部的功能。
民眾黨難採納民主初選，點出3問題質疑可行性
（中央社）藍白合會前會昨（14）日登場，針對國民黨主張採開放式「民主初選」，民眾黨今（15）日回覆說，民主初選恐造成代表性不足、名冊建置與準備時間倉促等3大問題，請國民黨與侯友宜競選辦公室提出其他可行替代方案，再確認後續會議期程。
民眾黨總統參選人柯文哲今天下午受訪時指出，他經常說要先決定戰略、再決定戰術，最後再決定戰鬥；原本目標是整合在野力量、找出最強組合參選人，但國民黨只是想要展現地方組織的實力。
藍白合會前會昨天下午於台北福華大飯店登場，藍營派國民黨總統參選人侯友宜競總執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭，民眾黨派總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修，經過討論，雙方同意舉辦辯論，但其他包括產生在野最強參選人方式和時程都各有主張，雙方皆保留，未能達成共識。
國民黨、民眾黨昨天在會後公布會議紀錄，決定今天中午12時前確認下次會議時間，但民眾黨今天將該黨與柯文哲競選辦公室的共同回覆意見，致送國民黨窗口。
民眾黨在覆函表示，開放式民主初選可能造成代表性不足、名冊建置問題、準備時間倉促等3大問題。首先是代表性不足，即多少投票數能反映期望政黨輪替的民意。
民眾黨指出，以2024總統投票人口1900萬、60%期待政黨輪替計算，應產生1100萬張選票；且尚不採用總統大選高投票率計算，若採國民黨主席選舉約5成黨員投票為最低門檻、至少應有550萬人投票，換算73個投票所，每投票所須開出8萬張票，否則恐難呈現真實民意。
其次是名冊建置問題。民眾黨指出，實體投票公平要件為避免重複或冒名投票，若只採納「簽署認同卡」選民，一來可能人數過少、代表性不足，二來在短時間內難以建置足被認證、具備資安保護功能的選舉人資訊庫，將使實體投票陷入可信度不足的疑慮。
民眾黨表示，第3是準備時間倉促。按國民黨建議，投票最慢應於11月10日完成，距今僅餘26日，回顧1995年民進黨總統初選，也曾採用此方法，但事前籌備長達半年以上，當時總投票人數僅30萬餘人。
民眾黨認為，國民黨所提出開放式「民主初選」，由民眾投票，展現直接民意，實為封閉式選舉，且可能出現被動員的區區幾萬人，決定上千萬人的意願情境；尊重此提案，但難採納。
黃士修：民主初選成本估至少2億
（中央社）國民黨昨天提出「民主初選」方式，投票決定藍白合最強參選人。鴻海創辦人郭台銘辦公室15日表示，這個方法是紙上談兵，成本至少要新台幣2億元，全台唯一有能力執行的只有郭辦。
郭辦發言人黃士修今天在臉書發文表示，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰拋出「民主初選」的球，卻連國民黨自己都接不下，還讓國民黨主席朱立倫被質疑，當初郭台銘跟國民黨總統參選人侯友宜初選時怎麼不用登記投票制。
黃士修指出，金溥聰想出的方法只是紙上談兵，給民眾黨吃個排頭罷了，因為光是要在所有立委選區設點，加上宣傳和動員成本，每區粗估新台幣300萬元、全台至少2億元，現任立委與候選人「願不願意拿出300萬元在自己選區幫辦初選？」
黃士修說，目前全台唯一有能力執行的單位只有郭台銘辦公室，郭辦在全台已部署逾300個連署站點，隨時可轉成類黨部的功能，而且這些站點本來就是開放的，方便一般民眾簽署。
黃士修表示，郭辦在10月初就拿到超過30萬份連署書，證明這套系統實際可行，但國民黨絕對沒有郭台銘的執行力，無法在這麼短的時間內辦初選。他向國民黨喊話：「如果你們都只是嘴巴說說，不知道該怎麼辦，那就讓郭辦來辦吧。」
國民黨與民眾黨昨天下午舉行藍白合會前會，針對在野最強參選人產生方式，國民黨提出在各縣市或立委選區設立初選投票所，由民眾實名制投票；民眾黨則主張透過民調決定，並質疑若初選投票是這麼好的辦法，當初郭台銘與侯友宜爭取提名時怎麼不用。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA