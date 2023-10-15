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2023/10/15,
政治

藍白合民主初選可行嗎？民眾黨點出3問題、黃士修：初選成本至少2億，唯郭辦能執行

藍白合民主初選可行嗎？民眾黨點出3問題、黃士修：初選成本至少2億，唯郭辦能執行
Photo Credit: 中央社

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民眾黨認為，開放式民主初選實為封閉式選舉，可能出現被動員的區區幾萬人，決定上千萬人的意願情境。民眾黨也點出代表性不足、名冊建置問題、準備時間倉促3大問題。而黃士修認為，目前全台唯一有能力執行能力的只有郭台銘辦公室，郭辦在全台已部署逾300個連署站點，隨時可轉成類黨部的功能。

民眾黨難採納民主初選，點出3問題質疑可行性

（中央社）藍白合會前會昨（14）日登場，針對國民黨主張採開放式「民主初選」，民眾黨今（15）日回覆說，民主初選恐造成代表性不足、名冊建置與準備時間倉促等3大問題，請國民黨與侯友宜競選辦公室提出其他可行替代方案，再確認後續會議期程。

民眾黨總統參選人柯文哲今天下午受訪時指出，他經常說要先決定戰略、再決定戰術，最後再決定戰鬥；原本目標是整合在野力量、找出最強組合參選人，但國民黨只是想要展現地方組織的實力。

藍白合會前會昨天下午於台北福華大飯店登場，藍營派國民黨總統參選人侯友宜競總執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭，民眾黨派總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修，經過討論，雙方同意舉辦辯論，但其他包括產生在野最強參選人方式和時程都各有主張，雙方皆保留，未能達成共識。

國民黨、民眾黨昨天在會後公布會議紀錄，決定今天中午12時前確認下次會議時間，但民眾黨今天將該黨與柯文哲競選辦公室的共同回覆意見，致送國民黨窗口。

民眾黨在覆函表示，開放式民主初選可能造成代表性不足、名冊建置問題、準備時間倉促等3大問題。首先是代表性不足，即多少投票數能反映期望政黨輪替的民意。

民眾黨指出，以2024總統投票人口1900萬、60%期待政黨輪替計算，應產生1100萬張選票；且尚不採用總統大選高投票率計算，若採國民黨主席選舉約5成黨員投票為最低門檻、至少應有550萬人投票，換算73個投票所，每投票所須開出8萬張票，否則恐難呈現真實民意。

其次是名冊建置問題。民眾黨指出，實體投票公平要件為避免重複或冒名投票，若只採納「簽署認同卡」選民，一來可能人數過少、代表性不足，二來在短時間內難以建置足被認證、具備資安保護功能的選舉人資訊庫，將使實體投票陷入可信度不足的疑慮。

民眾黨表示，第3是準備時間倉促。按國民黨建議，投票最慢應於11月10日完成，距今僅餘26日，回顧1995年民進黨總統初選，也曾採用此方法，但事前籌備長達半年以上，當時總投票人數僅30萬餘人。

民眾黨認為，國民黨所提出開放式「民主初選」，由民眾投票，展現直接民意，實為封閉式選舉，且可能出現被動員的區區幾萬人，決定上千萬人的意願情境；尊重此提案，但難採納。

黃士修：民主初選成本估至少2億

（中央社）國民黨昨天提出「民主初選」方式，投票決定藍白合最強參選人。鴻海創辦人郭台銘辦公室15日表示，這個方法是紙上談兵，成本至少要新台幣2億元，全台唯一有能力執行的只有郭辦。

郭辦發言人黃士修今天在臉書發文表示，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰拋出「民主初選」的球，卻連國民黨自己都接不下，還讓國民黨主席朱立倫被質疑，當初郭台銘跟國民黨總統參選人侯友宜初選時怎麼不用登記投票制。

黃士修指出，金溥聰想出的方法只是紙上談兵，給民眾黨吃個排頭罷了，因為光是要在所有立委選區設點，加上宣傳和動員成本，每區粗估新台幣300萬元、全台至少2億元，現任立委與候選人「願不願意拿出300萬元在自己選區幫辦初選？」

黃士修說，目前全台唯一有能力執行的單位只有郭台銘辦公室，郭辦在全台已部署逾300個連署站點，隨時可轉成類黨部的功能，而且這些站點本來就是開放的，方便一般民眾簽署。

黃士修表示，郭辦在10月初就拿到超過30萬份連署書，證明這套系統實際可行，但國民黨絕對沒有郭台銘的執行力，無法在這麼短的時間內辦初選。他向國民黨喊話：「如果你們都只是嘴巴說說，不知道該怎麼辦，那就讓郭辦來辦吧。」

國民黨與民眾黨昨天下午舉行藍白合會前會，針對在野最強參選人產生方式，國民黨提出在各縣市或立委選區設立初選投票所，由民眾實名制投票；民眾黨則主張透過民調決定，並質疑若初選投票是這麼好的辦法，當初郭台銘與侯友宜爭取提名時怎麼不用。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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