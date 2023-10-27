《別讓數字欺騙你》：預測羅斯福將慘敗，1936年《文學文摘》民調為何成為史上著名的統計災難？
我們想讓你知道的是
民調是脆弱易壞的現實氣壓計，只要在設計或實施上有一個弱點，指針就會無可救藥地指著錯誤的方向。即使是小心翼翼設計的民調，也很可能只能做到大致正確。
文：保羅・古德溫（Paul Goodwin）
驚人的民調
「98%民眾要求禁止新移民」，這是二○一三年十一月一日的英國《每日快報》頭條，就印在這份報紙的自謙之詞「世上最偉大的報紙」底下。二○一五年一月二十一日，同一份報紙同樣在頭版告訴我們：「80%民眾希望退出歐盟」。英國獨立電視台新聞在二○一六年一月二十九日報導：「英國年輕人是已開發國家中『最不識字的』」。富比士網站在二○一七年八月十六日揭露：「震撼民調：大多數國家喜歡普亭勝過川普」。
所有這些驚人的發現都是透過民調得知，但民調是脆弱易壞的現實氣壓計，只要在設計或實施上有一個弱點，指針就會無可救藥地指著錯誤的方向。即使是小心翼翼設計的民調，也很可能只能做到大致正確。但如果你現在希望指針指向尺標的盡頭，因為你想要自己的論點能得到民調支持，或者是想要製造一個引人注目的頭條標題，那麼最佳的做法就是把悉心設計民調的想法拋諸腦後。要是這個氣壓計裡頭有故障的零件，那就更好了。
拿二○一五年那篇宣稱80%英國人希望退出歐盟的報導為例，《每日快報》聲稱，這項結果是根據「四十年來最大規模民調」而得到的。聽起來很厲害，但是在這篇報導一年多後就舉行的正式公投證明這個80%的發現似乎太高了，公投結果只有51.9%的選民支持脫歐。那麼，他們進行民調的對象到底是誰？原來是有兩名保守黨議員和一位國會候選人在自己位於北安普頓郡的三個相鄰選區，向民眾家庭發放了十萬份問卷。儘管他們付出好幾個月的努力，但《每日快報》的辦公室只收回1萬4581份完成填寫的問卷。
沒有人費心去進行全英國範圍的代表性跨區民調，雪上加霜的是，這次民調還有自我選擇偏差的嚴重危險，也就是所謂的「讀者投書偏誤」現象（在這個例子裡，讀者就是那些住在北安普頓郡韋靈伯勒的不滿居民）。這道理就像生氣的民眾比較有可能投書給報社，所以那些持有非常強烈立場的民眾比較願意回應這樣子的民意調查，但他們的觀點可能不能完全代表整體族群。
對《每日快報》的編輯來說，80%的數字肯定是低得教人失望。在其他民調，他們發現：「99%民眾都說讓我們退出歐洲」、「99%民眾認為英國不應該花更多錢在外援」、「99%民眾認為乞丐幫派應該遣返羅馬尼亞」，不過「認為應該停止支付福利給懶惰家庭」的民眾只有97%。和國會議員進行的民調不同，這些令人瞠目結舌的數字來自所謂的「巫毒民調」。這是一個貶義詞，是著名的民調專家伍斯特爵士發明的，用來描述那種邀請電視觀眾或報紙讀者對不同選項進行投票，但是過程中沒有採取任何控制措施確保能獲得代表性意見樣本的民調。
在《每日快報》的民調中，他們提供兩組高資費的電話號碼讓想要投票的讀者撥打，因此這些民調有自我選擇的現象，樣本完全選自那些認同報紙政治立場的讀者群體。除此之外，只要付得起電話費，沒有任何方法能阻止狂熱者重複投票。最後的結果就是，那些朝著你大吼大叫、字體大到占據頭版三分之一的百分比數字，根本就沒有統計有效性。
扭曲的框架
可敬的民調單位會盡一切合理努力取得族群相關事實的準確估計，但他們無法調查每一個人，只有政府有資源能進行這麼大規模的行動。二○一○年美國人口普查的成本是一百三十億美元（約合每人四十二美元），而二○一一年的英國人口普查成本約為四億八千兩百萬英鎊（每人七英鎊多），並雇用三萬五千人。即使如此，也無法保證就能得到準確的結果。
一九九○年的美國人口普查漏掉大約八百萬人，主要是移民和少數民族團體。十年後，約有一千七百萬人被重複計算。二○○一年的英國人口普查漏算了大約一百萬名年輕人，負責人表示他以為他們可能都在西班牙的伊比薩島度假。進行人口普查所需的龐大後勤工作，意謂了需要很長時間才能得到答案。在選舉結束的十八個月後才公布民調結果毫無意義，電視經理也不會希望等了兩年才發現某個節目的收視率已經崩盤。
通常而言，取得大型族群即時資訊的唯一實際做法，是去抽選一個可望具有代表性的樣本。（有些產業的品管流程會把物品測到壞掉，這種情況除了抽樣，沒有別的選擇。如果我開一家火柴工廠，然後決定透過摩擦每一根火柴來做品管測試，那我的工廠很快就倒了。）但是，我們如何能夠盡力確保樣本可以精確反映整個族群呢？要跨出第一步，如果能有一個包含所有族群成員詳細資訊的名單或資料庫（稱作「抽樣框架」）的話，那會很有幫助，但這種事通常是用說的比較容易。我很難找到啤酒愛好者、牛津街購物者、純素主義者，或者在下一次英國大選一定會去投票的選民的完整名單，而且任何可以取得的名單都可能極不具代表性。
一九三六年的《文學文摘》大慘敗是史上著名的統計災難，主因就是他們的抽樣框架無法代表整體。當年，小羅斯福和蘭登在競逐美國總統大位。現任總統小羅斯福是民主黨人，在他的第一個任期推出了「羅斯福新政」，透過創造就業機會以及對窮人紓困來對抗經濟大蕭條。蘭登則是堪薩斯州州長，儘管他對新政的某些面向表達同理，但他反對他所謂「對社會保障的糟蹋和浪費」，並主張羅斯福的政策對失業率的幫助微乎其微。就像過去的選舉一樣，《文學文摘》這份受人尊敬的周刊決定舉辦一項民調。他們聯繫了一千萬個美國人，不管以任何標準看待，這都是一個巨大的樣本。
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*
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經典有感去味洗沐組：Momo｜PCHome
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本文章內容由「LUCIDO倫士度」提供。