《別讓數字欺騙你》：預測羅斯福將慘敗，1936年《文學文摘》民調為何成為史上著名的統計災難？

文：保羅・古德溫（Paul Goodwin）

驚人的民調

「98%民眾要求禁止新移民」，這是二○一三年十一月一日的英國《每日快報》頭條，就印在這份報紙的自謙之詞「世上最偉大的報紙」底下。二○一五年一月二十一日，同一份報紙同樣在頭版告訴我們：「80%民眾希望退出歐盟」。英國獨立電視台新聞在二○一六年一月二十九日報導：「英國年輕人是已開發國家中『最不識字的』」。富比士網站在二○一七年八月十六日揭露：「震撼民調：大多數國家喜歡普亭勝過川普」。

所有這些驚人的發現都是透過民調得知，但民調是脆弱易壞的現實氣壓計，只要在設計或實施上有一個弱點，指針就會無可救藥地指著錯誤的方向。即使是小心翼翼設計的民調，也很可能只能做到大致正確。但如果你現在希望指針指向尺標的盡頭，因為你想要自己的論點能得到民調支持，或者是想要製造一個引人注目的頭條標題，那麼最佳的做法就是把悉心設計民調的想法拋諸腦後。要是這個氣壓計裡頭有故障的零件，那就更好了。

拿二○一五年那篇宣稱80%英國人希望退出歐盟的報導為例，《每日快報》聲稱，這項結果是根據「四十年來最大規模民調」而得到的。聽起來很厲害，但是在這篇報導一年多後就舉行的正式公投證明這個80%的發現似乎太高了，公投結果只有51.9%的選民支持脫歐。那麼，他們進行民調的對象到底是誰？原來是有兩名保守黨議員和一位國會候選人在自己位於北安普頓郡的三個相鄰選區，向民眾家庭發放了十萬份問卷。儘管他們付出好幾個月的努力，但《每日快報》的辦公室只收回1萬4581份完成填寫的問卷。

沒有人費心去進行全英國範圍的代表性跨區民調，雪上加霜的是，這次民調還有自我選擇偏差的嚴重危險，也就是所謂的「讀者投書偏誤」現象（在這個例子裡，讀者就是那些住在北安普頓郡韋靈伯勒的不滿居民）。這道理就像生氣的民眾比較有可能投書給報社，所以那些持有非常強烈立場的民眾比較願意回應這樣子的民意調查，但他們的觀點可能不能完全代表整體族群。

對《每日快報》的編輯來說，80%的數字肯定是低得教人失望。在其他民調，他們發現：「99%民眾都說讓我們退出歐洲」、「99%民眾認為英國不應該花更多錢在外援」、「99%民眾認為乞丐幫派應該遣返羅馬尼亞」，不過「認為應該停止支付福利給懶惰家庭」的民眾只有97%。和國會議員進行的民調不同，這些令人瞠目結舌的數字來自所謂的「巫毒民調」。這是一個貶義詞，是著名的民調專家伍斯特爵士發明的，用來描述那種邀請電視觀眾或報紙讀者對不同選項進行投票，但是過程中沒有採取任何控制措施確保能獲得代表性意見樣本的民調。

在《每日快報》的民調中，他們提供兩組高資費的電話號碼讓想要投票的讀者撥打，因此這些民調有自我選擇的現象，樣本完全選自那些認同報紙政治立場的讀者群體。除此之外，只要付得起電話費，沒有任何方法能阻止狂熱者重複投票。最後的結果就是，那些朝著你大吼大叫、字體大到占據頭版三分之一的百分比數字，根本就沒有統計有效性。

扭曲的框架

可敬的民調單位會盡一切合理努力取得族群相關事實的準確估計，但他們無法調查每一個人，只有政府有資源能進行這麼大規模的行動。二○一○年美國人口普查的成本是一百三十億美元（約合每人四十二美元），而二○一一年的英國人口普查成本約為四億八千兩百萬英鎊（每人七英鎊多），並雇用三萬五千人。即使如此，也無法保證就能得到準確的結果。

一九九○年的美國人口普查漏掉大約八百萬人，主要是移民和少數民族團體。十年後，約有一千七百萬人被重複計算。二○○一年的英國人口普查漏算了大約一百萬名年輕人，負責人表示他以為他們可能都在西班牙的伊比薩島度假。進行人口普查所需的龐大後勤工作，意謂了需要很長時間才能得到答案。在選舉結束的十八個月後才公布民調結果毫無意義，電視經理也不會希望等了兩年才發現某個節目的收視率已經崩盤。

通常而言，取得大型族群即時資訊的唯一實際做法，是去抽選一個可望具有代表性的樣本。（有些產業的品管流程會把物品測到壞掉，這種情況除了抽樣，沒有別的選擇。如果我開一家火柴工廠，然後決定透過摩擦每一根火柴來做品管測試，那我的工廠很快就倒了。）但是，我們如何能夠盡力確保樣本可以精確反映整個族群呢？要跨出第一步，如果能有一個包含所有族群成員詳細資訊的名單或資料庫（稱作「抽樣框架」）的話，那會很有幫助，但這種事通常是用說的比較容易。我很難找到啤酒愛好者、牛津街購物者、純素主義者，或者在下一次英國大選一定會去投票的選民的完整名單，而且任何可以取得的名單都可能極不具代表性。

一九三六年的《文學文摘》大慘敗是史上著名的統計災難，主因就是他們的抽樣框架無法代表整體。當年，小羅斯福和蘭登在競逐美國總統大位。現任總統小羅斯福是民主黨人，在他的第一個任期推出了「羅斯福新政」，透過創造就業機會以及對窮人紓困來對抗經濟大蕭條。蘭登則是堪薩斯州州長，儘管他對新政的某些面向表達同理，但他反對他所謂「對社會保障的糟蹋和浪費」，並主張羅斯福的政策對失業率的幫助微乎其微。就像過去的選舉一樣，《文學文摘》這份受人尊敬的周刊決定舉辦一項民調。他們聯繫了一千萬個美國人，不管以任何標準看待，這都是一個巨大的樣本。