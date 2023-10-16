以巴衝突「你挺誰」引發美大學校園風暴，中東西方國家數萬人選邊站聲援
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以色列遭遇巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」突襲後加強空襲加薩走廊，在中東各地及亞洲、歐洲和美國部分地區有數萬人集會聲援巴勒斯坦人，但也有猶太人集會支持以色列。《路透社》報導，西方國家政府和許多公民對於以色列遭遇哈瑪斯突襲表達強烈支持和同情，不過以色列的反擊也引發憤怒反應，尤其是在阿拉伯和穆斯林國家。
以巴衝突「你挺誰」，引發美大學校園風暴
（中央社）中東地區以巴血腥衝突下，美國幾所最負盛名的大學也爆發憤怒激烈的爭論，這些大學既是培養美國領袖的搖籃，有時也是激進主義的溫床。
在哈佛大學（Harvard University）、史丹佛大學（Stanford University）和紐約大學（NYU），相關學生、教授和管理階層在社群媒體爆發的辯論很快蔓延開來，並在政治圈和媒體界引起回響。
至少發生過一些案例是，有人因為對以巴衝突所持立場，而失去了工作機會，或招致暴力威脅。
事件源起是伊斯蘭主義集團哈瑪斯（Hamas）突襲以色列、以國採取嚴厲報復，美國哈佛大學校園出現親巴勒斯坦的學生連署信，將中東深陷暴力歸咎於以色列。
由34個哈佛學生社團組成的聯盟表示，在以色列占領巴勒斯坦數十年之後，他們「認為以色列政權應對眼前的所有暴力行徑負起全部責任」。
連署信說，最近發生的事件「並非憑空發生」、「75年來，以色列的暴力已經影響了巴勒斯坦人生活的各個層面。」
- 校方遭批「道德懦弱」
連署信引來前哈佛大學校長、前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）的嚴厲反應，他不僅批評學生們的言論，也抨擊哈佛領導階層的沉默態度。
他在社群媒體X上寫道：「哈佛領導階層沉默以對……讓哈佛看似對猶太國家以色列所受恐怖行徑展現出最佳中立態度……我感到噁心。」
麻州民主黨籍國會議員歐清傑（Jake Auchincloss）在社群媒體上表示，他為哈佛母校感到「羞恥」，稱哈佛學生的言論「道德敗壞」，並指責大學領導階層「道德懦弱」的表現。
哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）等校方高層先前確實有發表聲明指出「哈瑪斯集團針對以色列公民展開突襲造成死亡與破壞，令他們感到心碎」。但聲明中避免直接提及學生連署與相關回應。
隨著批評排山倒海而來，促使蓋伊發表了第二份聲明，她說：「毫無疑問地，我譴責哈瑪斯犯下的恐怖暴行……這種不人道行為令人憎惡。」
在各方憤怒反應中，參與連署的學生社團名單被刪除，校方隨後貼文表示：「這是為了學生的安全。」
一些社團成員遭到「人肉搜索」，他們的個資未經同意就被公開到網路上。一輛在校園附近行駛的汽車上載著顯示螢幕，上面秀出名字和照片，標題寫著：「哈佛的反猶太分子領頭羊」。
- 校園不安
在紐約大學，社團「學生律師協會」（Student Bar Association）主席宣稱「以色列應對這重大生命犧牲負有全部責任」後，溫斯頓－史特拉恩法律公司（Winston & Strawn）隨即撤回稍早提供給學生的工作機會。
在美國西岸（West Coast），著名的史丹佛大學管理階層，因拒絕譴責一幅抗議者懸掛的親巴勒斯坦布條而受到撻伐。
再回到美國東部，華府地區喬治城大學（Georgetown University）學生寫信給校長，譴責他「對巴勒斯坦的苦難長期以來保持沉默」。
一位耶魯大學（Yale University）教授稱以色列是「凶殘、種族滅絕的遷占者國家」，馬上就有人發起請願函要求解雇這名教授，並且很快就獲得近4萬5000人的連署。
在這種緊張的背景下，兩邊不同主張的學生都表示感到不安。
布朗大學（Brown University）以色列學生會主席李德曼（Jillian Lederman）告訴美國有線電視新聞網 （CNN）說：「我們有很多猶太學生感受到威脅……這是他們以前從未經歷過的。」
哈佛大學一名拒絕透露姓名的巴勒斯坦學生告訴《美國廣播公司新聞網》（ABC News）說：「身為巴勒斯坦人，這是一個非常、非常可怕的時刻……在一個充滿敵意的環境中。」
哈佛大學本週宣布，校警正在加強校園巡邏。
以巴衝突掀論戰，中東西方國家數萬人選邊站聲援
（中央社）以色列遭遇巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」突襲後加強空襲加薩走廊，在中東各地及亞洲、歐洲和美國部分地區有數萬人集會聲援巴勒斯坦人，但也有猶太人集會支持以色列。
《路透社》報導，西方國家政府和許多公民對於以色列遭遇哈瑪斯突襲表達強烈支持和同情，不過以色列的反擊也引發憤怒反應，尤其是在阿拉伯和穆斯林國家。
昨天在土耳其，群眾聚集在清真寺外，高喊反以色列口號並向哈瑪斯致敬。在東南部城市迪亞巴克爾（Diyarbakir），46歲商店老闆巴肯（Mikail Bakan）說：「整個穆斯林世界有必要團結起來反以色列。」
在約旦河西岸（West Bank）以色列占領的城市那不魯斯（Nablus），巴勒斯坦年輕人在街上縱火，並與以軍爆發肢體衝突。
在伊拉克首都巴格達，有數以萬計民眾在市中心的解放廣場（Tahrir Square）集會，他們揮舞巴勒斯坦旗幟、焚燒以色列國旗，同時高喊反美、反以口號。
《伊朗國家電視台》報導，伊朗政府組織的挺哈瑪斯集會在全國各地登場。伊朗是哈瑪斯主要支援者，也是以色列的最主要仇敵之一。
在義大利首都羅馬的一場抗議活動上，可見到一面巨大的巴勒斯坦旗幟飄揚。在德國首都柏林，有一些抗議群眾遭到警方逮捕。在丹麥的布拉邦特（Braband）等其他歐洲城市也出現示威活動。但德國和法國已經禁止支持巴勒斯坦的集會。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。