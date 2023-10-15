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2023/10/15,
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美豬產地標示不實：台中抽驗未檢出萊劑、桃園查獲業者美豬產品標示不實

美豬產地標示不實：台中抽驗未檢出萊劑、桃園查獲業者美豬產品標示不實
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台中市衛生局13日針對使用2家公司肉品的餐飲店家，已抽驗9件原料肉，結果皆未檢出萊克多巴胺。而今天桃園衛生局經查發現，玉釩公司販售2項標示不實美豬產品，流向6縣市、61家業者，導致下游業者誤認該項豬肉產品原產地為加拿大。業者對此坦承疏失，後續將接受司法調查。

美豬產地標示不實流入81餐廳，台中抽驗未檢出萊劑

（中央社）桃園2家業者以美豬混製肉品，產地卻標示不實，部分肉品銷售到台中市81家餐廳；台中市食安處日前抽驗9件原料肉送檢是否含萊克多巴胺，結果出爐皆未驗出。

台中市政府衛生局13日透過文字稿表示，食安處4日接獲桃園市衛生局通知，桃園市「新興冷凍食品有限公司」及「瑞騰國際公司」將進口的美國豬肉標示成其他國家販售，有銷售到台中市81家餐飲業者

目前稽查結果，有關新興冷凍食品有限公司將「美國冷凍豬前腿肉」與「加拿大豬肉」混合製成豬火鍋肉片，衛生局派員現場稽查均無庫存。衛生局說明，針對台中市使用2家公司肉品的餐飲店家，已抽驗9件原料肉是否含有萊克多巴胺，結果皆未檢出。

食安處說明，餐飲業者應妥善保存食材來源資料，並應適時請供應商提供肉品來源證明，且應確實將肉品來源國標示於菜單或明顯處，如查有不法將依違反食安法規定處新台幣3萬至300萬罰鍰。

桃園衛生局再查獲業者豬肉產地標示不實

桃園市衛生局接獲民眾檢舉，13日會同衛福部食藥署稽查「玉釩食品有限公司桃園分公司」販售美國豬肉但出貨標示不實一案。該公司以原進原出方式販售「豬腳圓切」產品，其外箱標示「美國」，但出貨單卻記載「加拿大」。

衛生局表示，玉釩公司販售之2項標示不實美豬產品，流向6縣市（桃園市、臺北市、新北市、臺中市、新竹市及新竹縣）、61家業者，導致下游業者誤認該項豬肉產品原產地為加拿大。桃園市法務局消保官表示，該公司商品虚偽不實，致他人陷於錯誤之行為恐涉《刑法》第255條，將移請司法機關後續調查。

業者對此坦承疏失，並解釋先前因進貨加拿大產品販售，後未更正出貨單產地資訊，而導致外箱和出貨單標示有出入。

衛生局呼籲，食品業者應確實遵守豬肉原產地標示規定，於餐廳內及散裝肉品販售處以卡片、菜單註記或標示牌等方式告知消費者。未標示豬肉原料原產地者，將違反《食品安全衛生管理法》第22條及第25條規定，可處3萬至300萬元罰鍰；倘若原產地標示不實，將違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項，可處4萬至400萬元罰鍰。

衛福部食藥署強調，自2021年1月1日起，不論進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都應依規定標示豬肉及豬可食部位原料產地。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：


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