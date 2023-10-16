日本前海軍將領：海鯤號原可遠勝日本潛艦，美憂技術流入中國留一手
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有關媒體報導台灣有立委將海鯤號情報提供給韓國一事，矢野表示，以台灣的社會結構來看，各國在提供給台灣的技術和情報時都有體悟遲早會外洩給中國，各國是在這樣的體悟下提供技術給台灣。矢野說，他評估海鯤號性能略優於日本潛艦，其實海鯤號的性能原本應該是可以遠優於日本潛艦，因為美國可能也是基於相同顧慮（軍機外洩），所以將性能降級的技術交給台灣，不會是最新技術。
（中央社）日本前潛艦司令部幕僚長矢野一樹日前在電視節目表示，台灣首艘國造潛艦「海鯤號」象徵與美國同盟陣營合作，意義非凡。他評估海鯤號略優於日本潛艦，但原本可以遠優於日本潛艦。
日本前海軍將領、日本安全保障戰略研究所上席研究員矢野一樹日前在《BS日本電視台》政論節目「深層NEWS」，被主持人問及台灣花3年時間打造海鯤號的意義時指出，中國的潛艦數量多於美國，美國海軍要顧及太平洋與大西洋兩方，能派到東亞地區來的潛艦僅占6成，在數量上居於劣勢。
而且美國核動力潛艦部隊還要應付俄羅斯、北韓的潛艦，根本就是戰力不足，所以日本潛艦部隊與澳洲潛艦部隊的協助不可或缺。美國潛艦加上日本、澳洲潛艦，大致上能和中國潛艦數量互別苗頭。
矢野說，這次台灣自製的潛艦海鯤號，「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的美、英、澳3國有提供協助，如果同盟國之間的合作加強水中優勢，可促使中國的「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略失效。
節目主持人右松健太問及海鯤號在軍事上的意義為何？矢野表示，這顯示台灣有自我防衛的堅強決心。台灣建造這艘海鯤號有美英澳等7國協助，這些國家即使受到中國的壓力，仍要讓台灣擁有潛艦，展現堅強的意志，這在軍事上具有非常大意義。
矢野表示，海鯤號可說是標準的潛艦，但是造價高達新台幣逾490億元（約2300億日圓），就傳統的動力潛艦而言，造費相當高，日本潛艦一艘造價約750億日圓。不過，也有可能台灣是首度自造，所以造價高。
他說，看來海鯤號有搭載美國洛克希德馬丁公司的戰鬥系統，這很可能是美國核子動力潛艦戰鬥系統的簡易版。此外，相較於日本潛艦艦艏配備圓筒狀的聲納陣列，海鯤號在艦艏配備球狀聲納，可上下左右探測的能力高。
矢野指出，這樣的系統非常耗電力，如果是搭載電池，在水中行動的能力、時間就會縮短，因此必須經常充電，充電過程外部空氣會進入，內燃機啟動就會產生雜音。以傳統潛艦來說，操作很危險。
他評估，就海鯤號的聲納探測能力或搭載戰鬥系統的能力來看，性能略高於日本潛艦。但海鯤號的運轉裝置、靜音性等，沒實際運作的話，他也不清楚。他認為可能在這方面日本比較有實際的知識技能。
有關媒體報導台灣有立委將海鯤號情報提供給韓國一事，矢野表示，以台灣的社會結構來看，各國在提供給台灣的技術和情報時都有體悟遲早會外洩給中國，各國是在這樣的體悟下提供技術給台灣。
矢野說，他評估海鯤號性能略優於日本潛艦，其實海鯤號的性能原本應該是可以遠優於日本潛艦，因為美國可能也是基於相同顧慮（軍機外洩），所以將性能降級的技術交給台灣，不會是最新技術。
對此，「深層NEWS」節目的另一來賓是熟諳兩岸情勢、台灣問題的拓殖大學教授門間理良也指出，目前只知是媒體的報導，到底外洩何種情報、如何外洩的還不清楚，但台灣經常出現這個弱點，美澳等各國將技術的結晶投入潛艦，如果情報外洩至敵國是非常致命，這可能導致各國減少或不再協助台灣，這非常危險。
門間表示，海鯤號將成為台灣的王牌、秘密武器。對中國人民解放軍而言，台灣現役有2艘潛艦，若再加上未來實戰部署新潛艦，因為不知將部署何處，共軍為了探測就須花更多心力和時間。潛艦的有無將左右戰場優勢，因此可稱為王牌。
被主持人問及為何台灣此時公開國造潛艦海鯤號一事，門間認為，民進黨政府在明年1月13日總統大選前公布海鯤號，強調努力防衛台灣的決心，尤其這艘潛艦有美澳或許還有日韓等國協助，展現這樣的態勢，可讓台灣選民安心。
讀賣新聞編輯委員伊藤俊行在「深層NEWS」說，蔡英文政府2016年上台以來每年增加軍費，明年度國防預算編列將近3兆日圓，而海鯤號造價就逾2000億日圓。不過，這樣還不足以守護台灣。
伊藤說，日本政府2010年決定將原本16艘潛艦的編制改為22艘，到了今年2023年終於擁有22艘，也就是說為了增建6艘花了13年。所以台灣建造潛艦在政治上的意涵是發出訊息的意味強，如何連結今後潛艦實際運用操作以對抗中國威脅，值得關注。
節目主持人表示，有關台灣2024年總統大選，目前看來是執政黨民進黨居上風，須思考如果親中的國民黨陣營實現政權輪替時的風險。
伊藤表示，他以前採訪時知道在馬英九政府執政時期，台灣海峽的情報很難與美日等國共享，因為有人會洩漏機密。台灣與各國合作須做到不能有破綻才行。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。