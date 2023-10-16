日本前海軍將領：海鯤號原可遠勝日本潛艦，美憂技術流入中國留一手

（中央社）日本前潛艦司令部幕僚長矢野一樹日前在電視節目表示，台灣首艘國造潛艦「海鯤號」象徵與美國同盟陣營合作，意義非凡。他評估海鯤號略優於日本潛艦，但原本可以遠優於日本潛艦。

日本前海軍將領、日本安全保障戰略研究所上席研究員矢野一樹日前在《BS日本電視台》政論節目「深層NEWS」，被主持人問及台灣花3年時間打造海鯤號的意義時指出，中國的潛艦數量多於美國，美國海軍要顧及太平洋與大西洋兩方，能派到東亞地區來的潛艦僅占6成，在數量上居於劣勢。

而且美國核動力潛艦部隊還要應付俄羅斯、北韓的潛艦，根本就是戰力不足，所以日本潛艦部隊與澳洲潛艦部隊的協助不可或缺。美國潛艦加上日本、澳洲潛艦，大致上能和中國潛艦數量互別苗頭。

矢野說，這次台灣自製的潛艦海鯤號，「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的美、英、澳3國有提供協助，如果同盟國之間的合作加強水中優勢，可促使中國的「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略失效。

節目主持人右松健太問及海鯤號在軍事上的意義為何？矢野表示，這顯示台灣有自我防衛的堅強決心。台灣建造這艘海鯤號有美英澳等7國協助，這些國家即使受到中國的壓力，仍要讓台灣擁有潛艦，展現堅強的意志，這在軍事上具有非常大意義。

矢野表示，海鯤號可說是標準的潛艦，但是造價高達新台幣逾490億元（約2300億日圓），就傳統的動力潛艦而言，造費相當高，日本潛艦一艘造價約750億日圓。不過，也有可能台灣是首度自造，所以造價高。

他說，看來海鯤號有搭載美國洛克希德馬丁公司的戰鬥系統，這很可能是美國核子動力潛艦戰鬥系統的簡易版。此外，相較於日本潛艦艦艏配備圓筒狀的聲納陣列，海鯤號在艦艏配備球狀聲納，可上下左右探測的能力高。

矢野指出，這樣的系統非常耗電力，如果是搭載電池，在水中行動的能力、時間就會縮短，因此必須經常充電，充電過程外部空氣會進入，內燃機啟動就會產生雜音。以傳統潛艦來說，操作很危險。

他評估，就海鯤號的聲納探測能力或搭載戰鬥系統的能力來看，性能略高於日本潛艦。但海鯤號的運轉裝置、靜音性等，沒實際運作的話，他也不清楚。他認為可能在這方面日本比較有實際的知識技能。

有關媒體報導台灣有立委將海鯤號情報提供給韓國一事，矢野表示，以台灣的社會結構來看，各國在提供給台灣的技術和情報時都有體悟遲早會外洩給中國，各國是在這樣的體悟下提供技術給台灣。

矢野說，他評估海鯤號性能略優於日本潛艦，其實海鯤號的性能原本應該是可以遠優於日本潛艦，因為美國可能也是基於相同顧慮（軍機外洩），所以將性能降級的技術交給台灣，不會是最新技術。

對此，「深層NEWS」節目的另一來賓是熟諳兩岸情勢、台灣問題的拓殖大學教授門間理良也指出，目前只知是媒體的報導，到底外洩何種情報、如何外洩的還不清楚，但台灣經常出現這個弱點，美澳等各國將技術的結晶投入潛艦，如果情報外洩至敵國是非常致命，這可能導致各國減少或不再協助台灣，這非常危險。

門間表示，海鯤號將成為台灣的王牌、秘密武器。對中國人民解放軍而言，台灣現役有2艘潛艦，若再加上未來實戰部署新潛艦，因為不知將部署何處，共軍為了探測就須花更多心力和時間。潛艦的有無將左右戰場優勢，因此可稱為王牌。

被主持人問及為何台灣此時公開國造潛艦海鯤號一事，門間認為，民進黨政府在明年1月13日總統大選前公布海鯤號，強調努力防衛台灣的決心，尤其這艘潛艦有美澳或許還有日韓等國協助，展現這樣的態勢，可讓台灣選民安心。

讀賣新聞編輯委員伊藤俊行在「深層NEWS」說，蔡英文政府2016年上台以來每年增加軍費，明年度國防預算編列將近3兆日圓，而海鯤號造價就逾2000億日圓。不過，這樣還不足以守護台灣。

伊藤說，日本政府2010年決定將原本16艘潛艦的編制改為22艘，到了今年2023年終於擁有22艘，也就是說為了增建6艘花了13年。所以台灣建造潛艦在政治上的意涵是發出訊息的意味強，如何連結今後潛艦實際運用操作以對抗中國威脅，值得關注。

節目主持人表示，有關台灣2024年總統大選，目前看來是執政黨民進黨居上風，須思考如果親中的國民黨陣營實現政權輪替時的風險。

伊藤表示，他以前採訪時知道在馬英九政府執政時期，台灣海峽的情報很難與美日等國共享，因為有人會洩漏機密。台灣與各國合作須做到不能有破綻才行。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺