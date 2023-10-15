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2023/10/15,
藝文

梅艷芳最後演唱會的紅旗袍

梅艷芳最後演唱會的紅旗袍
Photo Credit: 作者提供

我們想讓你知道的是

看著這紅色旗袍，我在想：這會不會曾經沾上她的血？究竟，一個怎樣的歌星會在生命走到盡頭、力氣已經耗盡的候，仍然要在台上唱歌表演？

（編按：以下展覽已於今年10月15日完結）

一個紀念梅艷芳的展覽，正在旺角新世紀廣場舉行。展品中，有一襲紅色旗袍。站在展櫃前，我出神良久。

那是她在最後一次演唱會穿過的旗袍。

大家都知道，舉行那次演唱會的時候，她已病入膏肓，也自知時日無多。關於她當時的身體狀況，有許多傳言：包括後台有個小小醫療隊，準備了氧氣給她吸，並隨時準備為她急救；包括她曾在完成整晚演出後，不支倒下；甚至有人說，她在台上唱歌時，曾經是淌著血的。

劉培基先生曾在他的自傳《舉頭望明月》憶述當時情況：

阿梅體質畏冷，工作人員在台底換衣服的房間擺放了大約十部暖風機，大家都熱得滿頭大汗，但她仍是手腳冰冷。我們扶著她，感覺到她全身乏力......。在壓軸婚紗之前的環節，她穿旗袍坐著大沙發出場，當時她的身體完全冰凍，緊靠在助手Donny身上，直至升降台準備上升的一刻，Donny才跳下來。

看著這紅色旗袍，我在想：這會不會曾經沾上她的血？究竟，一個怎樣的歌星會在生命走到盡頭、力氣已經耗盡的候，仍然要在台上唱歌表演？

梅艷芳去世前那半年，做了幾件事。化療之前，她去了日本，找她一生最愛的那個人；重病之際，她發起「1:99演唱會」及「茁壯行動」等慈善活動，為當時香港受沙士影響的清貧家庭籌款；去世前一個多月，她堅持開演唱會，見歌迷最後一面，宣佈「嫁給歌迷，嫁給舞台」。

重病了，她不休息養病，而選擇奔波勞碌：舟車勞頓飛日本、廢寢忘餐搞大型慈善活動、奄奄一息還開多場演唱會，這是她對愛人、對香港、對歌迷作最後的道別，也是她對自己人生的總結。

這個人，真的有夠瘋狂。

這襲旗袍，不是普通的一件華麗歌衫。這上面曾否沾了淚、沾了血？我們不知道。可以肯定的是，這旗袍上有著她對香港、對很多人的愛。當故人已成灰燼，這份精神仍然附在一些歌、一些電影、一些歌衫上，歷久常新。

但願，我們對所愛的人、所愛的地方，有她十分一、百分一的深情、執著與承擔。

十月十日，念。

（本文獲授權轉載，作者原Facebook帖文可看

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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