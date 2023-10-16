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2023/10/16,
中東

加薩當局統計2670死9600傷，UN秘書長籲哈瑪斯無條件放人質、以色列放行人道物資進加薩

加薩當局統計2670死9600傷，UN秘書長籲哈瑪斯無條件放人質、以色列放行人道物資進加薩
Photo Credit: GettyImages

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加薩衛生部今天表示，自從戰鬥爆發以來，有2670位巴勒斯坦人喪生、9600人受傷。罹難人數超過2014年為期6週的戰爭，成為至今5場加薩戰爭中，巴勒斯坦人死亡總數最高的一次。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署統計，衝突首週已經有約100萬巴勒斯坦人流離失所。

加薩當局：2670死9600傷，以色列：哈瑪斯挾155人質

（中央社）以色列軍方今天（當地時間15日）證實，自從哈瑪斯集團（Hamas）上週發動歷來最致命攻擊以來，有155人遭挾為人質。加薩當局表示，戰鬥爆發以來，有2670位巴勒斯坦人喪生、9600人受傷。

《法新社》報導，以軍之前證實的人質總數為126人。不過以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）今天表示，當局已經聯繫「155名人質」的家屬。

《美聯社》報導，加薩衛生部今天表示，自從戰鬥爆發以來，有2670位巴勒斯坦人喪生、9600人受傷。罹難人數超過2014年為期6週的戰爭，成為至今5場加薩戰爭中，巴勒斯坦人死亡總數最高的一次。

加薩走廊

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團7日突襲則造成超過1400名以色列人死亡，其中大部分是平民。這是自從1973年以色列和埃及、敘利亞的衝突以來，造成最多以色列人死亡的戰爭。

加薩走廊（Gaza Strip）近四分之一居民的約50萬人目前在聯合國的學校和其他設施避難，而當地水源供給越來越少。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署通訊主任圖瑪（Juliette Touma）說：「加薩日漸乾涸。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署今天表示，衝突首週已經有約100萬巴勒斯坦人流離失所。

圖瑪說：「民眾繼續離開家園，數字很可能攀升。」聯合國救濟工作署（UNRWA）負責巴勒斯坦難民的總監拉扎里尼（Philippe Lazzarini）以「空前人類災難」形容當地情勢。

與此同時，以色列已經徵召約36萬名後備軍人，部隊和戰車持續在加薩邊境集結。以方官員沒有提出發起地面攻勢的時間表。

阿巴斯：哈瑪斯行動不代表巴勒斯坦人民

根據巴勒斯坦官方新聞機構《瓦法社》報導，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）表示，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）的行動和政策不代表巴勒斯坦人民。

《路透社》引述瓦法社（Wafa）報導，阿巴斯與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）通話時強調，巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）是「巴勒斯坦人民唯一合法代表」。

「總統再次確認他反對殺害兩邊的平民，並且呼籲雙方將平民、囚犯和遭關押者釋放。」

以色列與巴勒斯坦控制範圍

納坦雅胡盟友：以色列領導層未能保護人民

以色列財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團武裝分子進入以色列展開突襲，殺害數以百計以色列平民，政府必須負起責任。

《路透社》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）內閣中的重要盟友史莫崔赫在記者會中說：「雖然痛苦，我們必須誠實而且低著頭承認，做為國家領導階層的我們，還有安全機構，未能維護公民安全。」

「我們沒有履行這項不成文契約，國家和公民之間的首要契約。布滿血的教訓的這紙契約現在沾滿鮮血。」

UN秘書長籲：哈瑪斯無條件放人、以色列放行人道物資進加薩

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天呼籲巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團無條件釋放人質、呼籲以色列讓人道物資得以迅速且暢行無阻進入加薩走廊。

古特瑞斯在聲明中說：「這兩項目標任何一項本身都有其正當性。它們不應該成為討價還價的籌碼，必須獲得貫徹。因為這麼做才是正確的。」

聯合國籲以色列允人道救援，警告中東恐陷入深淵

聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」釋放所有人質，並敦促以色列讓人道援助進入加薩，警告中東處於「深淵邊緣」。

《法新社》報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在聲明中說：「加薩無水可用、沒有電力與其他基本物資。」

他又說，聯合國在埃及、約旦、約旦河西岸和以色列儲存的糧食、用水、醫療物資和燃料「可在幾小時內運送出去」，但工作人員「必須能夠安全、暢通無阻地將這些物資運進加薩各處」。

同時，他呼籲哈瑪斯「立即」且「無條件地」釋放人質。

古特瑞斯說：「這兩個目標彼此都是合理的，不應成為談判籌碼且必須確實執行，因為這是正確的事。」他表示「在這個動盪時期做出這兩項呼籲」是他職責所在，因為「中東地區正處於深淵的邊緣」。

哈瑪斯7日突破重兵防守的以色列邊界進行突襲，派出一波又一波的戰士燒殺擄掠，造成超過1400人死亡，其中大多數是平民，以色列隔日向哈瑪斯宣戰。

以色列隨後發動無情的轟炸行動，夷平加薩走廊街區並造成至少2670人死亡。加薩走廊居民大多是巴勒斯坦一般老百姓。

以色列也切斷加薩所有水源、電力與糧食供應，到了今天才再度向加薩南部恢復供水。

以色列軍隊預料將對加薩發動地面攻勢，並於事前呼籲加薩走廊北部民眾撤至南部安全地點。加薩走廊人口有近240萬，近半住在北部。

援助團體已警告當地可能出現人道災難。目前約有100萬人流離失所，巴勒斯坦民眾抱怨水源短缺。

以色列軍方今天表示，自哈瑪斯上週發動致命攻擊以來，已證實有155人遭挾持為人質。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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