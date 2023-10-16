【專訪】首任觀光署長周永暉：加碼2億元抽獎力邀日韓旅客來台，國旅挨批貴又難玩應「獎優汰劣」

力邀日韓旅客來台 觀光署抽獎行銷加碼2億元

（中央社）為吸引更多旅客來台觀光，交通部觀光署長周永暉表示，將加大行銷力道，加碼新台幣2億元投入日、韓自由行旅客獎勵，預計1個月內宣布實施；東南亞市場則布局穆斯林旅客。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩，去（2022）年10月13日起，入境人員檢疫「0+7」免隔離，台灣開國門歡迎觀光客；但更多的是台灣人報復性出國，官方統計今年1到8月出國734萬多人次，主要前往日本約262萬人次，其次是中國近101萬人次，排名第3是韓國近61萬人次。

同期間來台旅客約382萬人次，觀光署統計顯示，來台旅客前3大市場為港澳74萬7327人次、日本49萬3167人次及韓國41萬1791人次。整體東南亞市場136萬6095人次，其中馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國及越南都有超過20萬人次來台。

政府訂出今年600萬國外旅客來台的目標，今年可望達標，明（2024）年擴大到1200萬旅客來台。交通部觀光署在9月15日升格掛牌，明年編列預算增加新台幣11億餘元，以利進行整合跟擴大觀光行銷力道。

周永暉是觀光署首任署長，他接受《中央社》專訪指出，短期將擴大在東北亞市場的行銷力道，預計日本跟韓國市場將各加碼1億元，總共2億元的預算，將投入旅客抽自由行5000元消費金以及其他行銷獎勵，預計1個月內就會對外宣布實施。

周永暉說，日、韓是很有潛力的市場，希望鼓勵日、韓旅客可以一直來台，感受台灣祕境、美食跟私房景點。

東南亞市場方面，觀光署鎖定穆斯林旅客，周永暉說，明年預計將推出穆斯林旅客倍增計畫，因為台灣是最友善穆斯林旅客的國家之一，清真認證餐廳增加了，台鐵也將推出穆斯林便當等，「不能讓穆斯林旅客來台吃飯只有吃素或者海鮮2種選擇」。

周永暉看好馬來西亞、印尼、汶萊跟泰國等國家都有很龐大的穆斯林旅客，這些都是未來要吸引來台旅遊的目標客群。

觀光署在韓國已有駐首爾辦事處，預計11月增設釜山辦事處，在印尼則預計半年內成立觀光服務處，要加大市場行銷。

面臨旅遊成本增加的現況，周永暉說，包括規劃跟航空公司合作，讓歐美旅客赴日本旅遊時，中途可以先到台灣旅遊，都是可以討論的。

至於中客方面，中國對來台旅遊仍未解禁，周永暉表示，中客涉及到兩岸政策，觀光署配合政府政策，但旅遊業界的民間交流仍會頻繁進行。

國旅住宿貴又難玩？周永暉：民宿要獎優汰劣

（中央社）不少民眾抱怨國旅貴又難玩不如出國，交通部觀光署長周永暉認為，國旅跟出國玩不是此消彼長的概念，民宿業獎優汰劣，及親山親海、部落旅遊的體驗，可突顯區域旅遊跟地方品牌。

近期國旅住房太貴又不符期待的話題再度浮上檯面，類似「不只影響來台旅客的意願，許多台灣人也認為不如出國玩」的批評聲浪，反映台灣旅遊的困局。

交通部觀光署長周永暉接受《中央社》專訪表示，不用打壓台灣民眾想到國外玩的想法，因為這是自由市場，人的選擇行為是理性的。

周永暉指出，規劃一趟旅遊除了要時間、要經費外，很多人旅遊的第一個考量點就是放空，並期待可以透過旅遊長知識，因此很多民眾都會想要出國增廣見聞；但其實台灣還是很棒，有很多地方旅客都沒有去過。

周永暉表示，COVID-19疫情趨緩後，很多人都會在出差後緊接著請休假，自己出去玩，那要如何串聯這種旅遊模式，或者是架構永續旅遊目的地，掌握旅遊型態的改變是很重要的。

周永暉表示，台灣親山親海，有很棒的自然環境體驗，生態旅遊、部落旅遊等方面都是台灣的強項，只要展現出來就不用擔心。

對於住宿費用高昂方面，周永暉認為CP值才是最大致命傷。周永暉表示，民宿是台灣特色，這部分應該加強獎優汰劣，非法跟口碑不好的部分都應該要做處理；相對的，特色民宿、好的民宿則要大力鼓勵。

觀光署從民國100年起推動「好客民宿認證制度」，凡合法民宿經過培訓、報名及專家實地訪查後，符合特定標準者可獲觀光署頒發「好客民宿」標章，標章效期3年，目前全台合法民宿約1萬717家，獲得「好客民宿」標章者，截至今年3月有1587家，獲選比例約14.8%。

在觀光旅館方面，周永暉說，未來國際觀光旅館跟一般觀光旅館將要進行合併，讓管理上可以比較集中，也可以有比較好的品質要求，讓旅宿維持好的品質，這些控管好，區域旅遊跟地方品牌就會出來。

國內外旅客不同款 觀光署長認為攬客策略應分眾

（中央社）為了提升台灣觀光實力，觀光署長周永暉指出，自行車、鐵道環島旅遊都可以發揮，但國旅跟外國來台旅遊應該分眾處理，例如台灣燈會要能吸引外國旅客，地方特色燈會則主攻國旅。

交通部觀光署長周永暉接受《中央社》專訪表示，各界評估全球旅遊市場要到2025年才會回到COVID-19疫情前的狀況，他希望可以在2024年台灣就恢復到疫情前榮景。

周永暉透露，觀光白皮書將會通盤檢討修正，國外旅客跟台灣旅客應該拆開來看，活動設計、景點規劃都應該分眾化，以每年的元宵燈會來說，大型的台灣燈會要能吸引國際旅客，各縣市燈會在地特色則要以台灣旅客為主。

周永暉並認為，台灣的旅遊賣點除了自然美景，也可以包裝文化，尤其有故事性跟深度的內涵串連包裝，舉例來說，3000年前台灣就有用石頭做成像是珍珠奶茶的吸管，「這些是台灣的國寶，可以做出不一樣的旅遊亮點」。