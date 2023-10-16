【專訪】首任觀光署長周永暉：加碼2億元抽獎力邀日韓旅客來台，國旅挨批貴又難玩應「獎優汰劣」
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觀光署長周永暉透露，觀光白皮書將會通盤檢討修正，國外旅客跟台灣旅客應該拆開來看，活動設計、景點規劃都應該分眾化，以每年的元宵燈會來說，大型的台灣燈會要能吸引國際旅客，各縣市燈會在地特色則要以台灣旅客為主。
力邀日韓旅客來台 觀光署抽獎行銷加碼2億元
（中央社）為吸引更多旅客來台觀光，交通部觀光署長周永暉表示，將加大行銷力道，加碼新台幣2億元投入日、韓自由行旅客獎勵，預計1個月內宣布實施；東南亞市場則布局穆斯林旅客。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩，去（2022）年10月13日起，入境人員檢疫「0+7」免隔離，台灣開國門歡迎觀光客；但更多的是台灣人報復性出國，官方統計今年1到8月出國734萬多人次，主要前往日本約262萬人次，其次是中國近101萬人次，排名第3是韓國近61萬人次。
同期間來台旅客約382萬人次，觀光署統計顯示，來台旅客前3大市場為港澳74萬7327人次、日本49萬3167人次及韓國41萬1791人次。整體東南亞市場136萬6095人次，其中馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國及越南都有超過20萬人次來台。
政府訂出今年600萬國外旅客來台的目標，今年可望達標，明（2024）年擴大到1200萬旅客來台。交通部觀光署在9月15日升格掛牌，明年編列預算增加新台幣11億餘元，以利進行整合跟擴大觀光行銷力道。
周永暉是觀光署首任署長，他接受《中央社》專訪指出，短期將擴大在東北亞市場的行銷力道，預計日本跟韓國市場將各加碼1億元，總共2億元的預算，將投入旅客抽自由行5000元消費金以及其他行銷獎勵，預計1個月內就會對外宣布實施。
周永暉說，日、韓是很有潛力的市場，希望鼓勵日、韓旅客可以一直來台，感受台灣祕境、美食跟私房景點。
東南亞市場方面，觀光署鎖定穆斯林旅客，周永暉說，明年預計將推出穆斯林旅客倍增計畫，因為台灣是最友善穆斯林旅客的國家之一，清真認證餐廳增加了，台鐵也將推出穆斯林便當等，「不能讓穆斯林旅客來台吃飯只有吃素或者海鮮2種選擇」。
周永暉看好馬來西亞、印尼、汶萊跟泰國等國家都有很龐大的穆斯林旅客，這些都是未來要吸引來台旅遊的目標客群。
觀光署在韓國已有駐首爾辦事處，預計11月增設釜山辦事處，在印尼則預計半年內成立觀光服務處，要加大市場行銷。
面臨旅遊成本增加的現況，周永暉說，包括規劃跟航空公司合作，讓歐美旅客赴日本旅遊時，中途可以先到台灣旅遊，都是可以討論的。
至於中客方面，中國對來台旅遊仍未解禁，周永暉表示，中客涉及到兩岸政策，觀光署配合政府政策，但旅遊業界的民間交流仍會頻繁進行。
國旅住宿貴又難玩？周永暉：民宿要獎優汰劣
（中央社）不少民眾抱怨國旅貴又難玩不如出國，交通部觀光署長周永暉認為，國旅跟出國玩不是此消彼長的概念，民宿業獎優汰劣，及親山親海、部落旅遊的體驗，可突顯區域旅遊跟地方品牌。
近期國旅住房太貴又不符期待的話題再度浮上檯面，類似「不只影響來台旅客的意願，許多台灣人也認為不如出國玩」的批評聲浪，反映台灣旅遊的困局。
交通部觀光署長周永暉接受《中央社》專訪表示，不用打壓台灣民眾想到國外玩的想法，因為這是自由市場，人的選擇行為是理性的。
周永暉指出，規劃一趟旅遊除了要時間、要經費外，很多人旅遊的第一個考量點就是放空，並期待可以透過旅遊長知識，因此很多民眾都會想要出國增廣見聞；但其實台灣還是很棒，有很多地方旅客都沒有去過。
周永暉表示，COVID-19疫情趨緩後，很多人都會在出差後緊接著請休假，自己出去玩，那要如何串聯這種旅遊模式，或者是架構永續旅遊目的地，掌握旅遊型態的改變是很重要的。
周永暉表示，台灣親山親海，有很棒的自然環境體驗，生態旅遊、部落旅遊等方面都是台灣的強項，只要展現出來就不用擔心。
對於住宿費用高昂方面，周永暉認為CP值才是最大致命傷。周永暉表示，民宿是台灣特色，這部分應該加強獎優汰劣，非法跟口碑不好的部分都應該要做處理；相對的，特色民宿、好的民宿則要大力鼓勵。
觀光署從民國100年起推動「好客民宿認證制度」，凡合法民宿經過培訓、報名及專家實地訪查後，符合特定標準者可獲觀光署頒發「好客民宿」標章，標章效期3年，目前全台合法民宿約1萬717家，獲得「好客民宿」標章者，截至今年3月有1587家，獲選比例約14.8%。
在觀光旅館方面，周永暉說，未來國際觀光旅館跟一般觀光旅館將要進行合併，讓管理上可以比較集中，也可以有比較好的品質要求，讓旅宿維持好的品質，這些控管好，區域旅遊跟地方品牌就會出來。
國內外旅客不同款 觀光署長認為攬客策略應分眾
（中央社）為了提升台灣觀光實力，觀光署長周永暉指出，自行車、鐵道環島旅遊都可以發揮，但國旅跟外國來台旅遊應該分眾處理，例如台灣燈會要能吸引外國旅客，地方特色燈會則主攻國旅。
交通部觀光署長周永暉接受《中央社》專訪表示，各界評估全球旅遊市場要到2025年才會回到COVID-19疫情前的狀況，他希望可以在2024年台灣就恢復到疫情前榮景。
周永暉透露，觀光白皮書將會通盤檢討修正，國外旅客跟台灣旅客應該拆開來看，活動設計、景點規劃都應該分眾化，以每年的元宵燈會來說，大型的台灣燈會要能吸引國際旅客，各縣市燈會在地特色則要以台灣旅客為主。
周永暉並認為，台灣的旅遊賣點除了自然美景，也可以包裝文化，尤其有故事性跟深度的內涵串連包裝，舉例來說，3000年前台灣就有用石頭做成像是珍珠奶茶的吸管，「這些是台灣的國寶，可以做出不一樣的旅遊亮點」。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/