台灣基進公布首波不分區名單3人、拼政黨票突破5%，藍綠白11月公布

（中央社）台灣基進昨（15）日公布首波不分區立委參選人名單，分別為中央大學法文系助理教授史惟筑、律師黃馨瑩，以及台灣基進發言人楊佩樺。台灣基進黨主席王興煥表示，基進將力拚政黨票突破5%、進入國會。

台灣基進昨日舉行「基進女力向前行，國會本土好戰力」記者會，公布首波的不分區參選人名單，包括中央大學法文系助理教授史惟筑、律師黃馨瑩，以及台灣基進發言人楊佩樺等3人，宣示2024政黨票要突破5%。

台灣基進黨主席王興煥表示，台灣基進基於對台灣大局與本土在野監督的責任，將在2024大選力推不分區立委參選人，形成本土執政治理與本土在野監督的雙本土政黨輪替，讓民主正常化；他宣示基進將力拚政黨票突破5%、進入國會，嚇阻並透過立法手段，處理「馬文君們」囂張的氣焰。

史惟筑指出，認知作戰、媒體識讀、教育、母語保存、轉型正義與厚植台灣本土文化等議題，都是她與基進長年一起努力的共同理念，期盼未來能與基進一同進入國會，為台灣大局共同打拚。

黃馨瑩表示，自己是高雄「州特高事件」被害人的後代，面對威權的戕害，她呼籲台灣社會應團結在一起，若有幸進入國會，將處理包括台灣共諜滲透的國防危機；此外，她也會致力推動警察及消防人員權益的相關法案，改善警消人員惡劣的工作條件與環境。

楊佩樺指出，她身為一個害怕失去台灣的護理師與軍眷，先前曾遠赴烏克蘭戰地考察，將台灣人對烏克蘭的關心帶到當地，也將烏克蘭人付出生命爭取的國防、民防的經驗帶回台灣；她願意與台灣基進一路戰進立法院，做所有軍人與台灣人的後盾，成為最有戰力的護台立委。

搶攻不分區席次，藍、綠、白11月公布名單

（中央社）藍綠白3黨決戰2024年大選，不分區立委名單是關鍵重點之一。中選會定11月20日開始總統立委登記，國民黨擬11月確定不分區人選，民進黨希望最晚11月初定案，民眾黨最快11月初才能確定名單，藍綠兩黨預判最差應仍可各掌握10席。

2020年大選共有4個政黨，在政黨票部分跨越5%的得票門檻，最終民進黨與國民黨各自分得13席不分區立委席次，台灣民眾黨5席與時代力量3席。

時代力量昨日提出8席不分區立委提名名單，排名第一是前台中市副市長林依瑩，黨主席王婉諭說，區域加不分區立委目標保住5席、力拚8席；台灣基進也公布首波不分區立委3人名單，盼力拚政黨票突破5%、進入國會。

由於時代力量昨日公布的不分區名單，未包含前立委黃國昌，民眾黨主席柯文哲昨日被問及是否納入黃國昌、陳昭姿時回應說，「這種是動態的，在公布前都是臆測，何必呢？」

至於藍綠白3陣營時程規劃，國民黨主席朱立倫日前被問到不分區名單的規劃時說，按照中選會期程，應該是11月，會發函所有中央委員、中評委與各界好朋友，請大家多多推薦優秀的人才。

國民黨發言人楊智伃受訪表示，國民黨不分區名單提名作業仍在進行中，不分區名單需廣納各界人士建議，更要具備多元、專業與戰力，將持續進行相關作業，找尋為台灣未來共同努力的優秀人才。

黨內人士認為，最差狀況應會至少有10席，觀察過去朱立倫提名的第9屆立法院不分區立委名單，除第一名為前立法院長王金平外，後續第2名至第12名，呈現專業組與政治組各半狀況，相信這次的不分區提名，應該會延續專業組、政治組各半，以最大化政黨票的支持度。

民進黨已於4日已成立不分區提名委員會，由黨主席賴清德召集主持，委員會成員包括，行政院長陳建仁、民進黨前主席卓榮泰、總統府國策顧問何美玥、高雄市議會議長康裕成、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大政治系副教授陶儀芬。

民進黨正式啟動提名機制，接受各方推舉，配合法定時程，中選會是11月20日開始總統立委登記，民進黨希望10月底、最晚11月初要把不分區名單定案。

民進黨內人士評估，2024大選，不分區安全名單最差10到11席，最好可能到13席，民進黨立法院黨團總召柯建銘續任較無疑義，各派系則有默契各推1席。

在民眾黨方面，不具名民眾黨人士指出，不分區立委8月底報名截止後，已完成第一階段書面審查，待完成面試後，將把名單送進選舉決策委員會討論雛形名單；雛形名單最後送交中央委員會討論，最快可能要11月初才能端出名單。

民眾黨人士表示，黨內初步規劃下屆不分區立委具備「選舉意志」，盼能投入未來縣市首長、區域立委選舉，或是栽培新人投入六都市議員選舉，但仍待名單規劃動態調整。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航