美眾院癱瘓2週以巴衝突增急迫性，17日再選議長；《路透社》：拜登可能訪問以色列

美眾院癱瘓2週以巴衝突增急迫性，17日再選議長

（中央社）美國聯邦眾議院議員們今天（當地時間15日）接獲通知，將於17日再度進行議長選舉。眾院因共和黨在議長人選上內鬥，過去兩週陷入癱瘓。

《法新社》報導，眾院議長在美國政壇排位僅次於總統、副總統，這個深具影響力職位的人選難產幾乎沒有前例。議長懸缺導致針對至關重大開支動議的行動受阻，也無法就以色列和哈瑪斯（Hamas）的戰爭作出回應，議員們的挫折正與日俱增。

與前總統川普（Donald Trump）交好的眾議員喬登（Jim Jordan）是共和黨目前唯一宣布的人選，但他距離在全院表決取得當選所需票數似乎還差一大截。

議長選舉投票定於17日中午（格林威治標準時間下午4時）舉行，結果仍在未定之天。

喬登在前稱推特（Twitter），已經改名的社群平台X上寫道：「該是起身工作的時候了。」他不忘敦促同僚們捐棄歧見、重整旗鼓對他相挺。

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團突襲美國盟友以色列，升高眾院儘早產生新議長的壓力。

國會還必須就支援烏克蘭議題有所作為，並且面臨針對預算採取行動，以避免政府可能於11月17日大限關門的窘境。

總統拜登（Joe Biden）所屬的民主黨在眾院屬少數黨，基本上只能靜觀共和黨這齣議長爭鬥大戲怎麼演下去。

《路透社》：拜登可能訪問以色列，兩國官員進行商議

一名熟知此事的消息人士今天透露，美國和以色列官員正就美國總統拜登接受以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之邀，在不久之後訪問以色列的可能性進行商討。

《路透社》報導，繼國務卿布林肯（Antony Blinken）之後，拜登也可能訪問以色列，展現對華府在中東最大盟友的支持。布林肯目前正在中東訪問。

多家以色列新聞機構報導，納坦雅胡最近與拜登就巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團武裝分子突襲以色列一事進行通話時，曾對拜登作出邀請。要求不具名的這名消息人士證實報導內容。

白宮拒絕就此評論。白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）說：「我們沒有新的出訪行程可以宣布。」

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航