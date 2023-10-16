美眾院癱瘓2週以巴衝突增急迫性，17日再選議長；《路透社》：拜登可能訪問以色列
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巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團突襲美國盟友以色列，升高眾院儘早產生新議長的壓力。國會還必須就支援烏克蘭議題有所作為，並且面臨針對預算採取行動，以避免政府可能於11月17日大限關門的窘境。
美眾院癱瘓2週以巴衝突增急迫性，17日再選議長
（中央社）美國聯邦眾議院議員們今天（當地時間15日）接獲通知，將於17日再度進行議長選舉。眾院因共和黨在議長人選上內鬥，過去兩週陷入癱瘓。
《法新社》報導，眾院議長在美國政壇排位僅次於總統、副總統，這個深具影響力職位的人選難產幾乎沒有前例。議長懸缺導致針對至關重大開支動議的行動受阻，也無法就以色列和哈瑪斯（Hamas）的戰爭作出回應，議員們的挫折正與日俱增。
與前總統川普（Donald Trump）交好的眾議員喬登（Jim Jordan）是共和黨目前唯一宣布的人選，但他距離在全院表決取得當選所需票數似乎還差一大截。
議長選舉投票定於17日中午（格林威治標準時間下午4時）舉行，結果仍在未定之天。
喬登在前稱推特（Twitter），已經改名的社群平台X上寫道：「該是起身工作的時候了。」他不忘敦促同僚們捐棄歧見、重整旗鼓對他相挺。
巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團突襲美國盟友以色列，升高眾院儘早產生新議長的壓力。
國會還必須就支援烏克蘭議題有所作為，並且面臨針對預算採取行動，以避免政府可能於11月17日大限關門的窘境。
總統拜登（Joe Biden）所屬的民主黨在眾院屬少數黨，基本上只能靜觀共和黨這齣議長爭鬥大戲怎麼演下去。
《路透社》：拜登可能訪問以色列，兩國官員進行商議
一名熟知此事的消息人士今天透露，美國和以色列官員正就美國總統拜登接受以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之邀，在不久之後訪問以色列的可能性進行商討。
《路透社》報導，繼國務卿布林肯（Antony Blinken）之後，拜登也可能訪問以色列，展現對華府在中東最大盟友的支持。布林肯目前正在中東訪問。
多家以色列新聞機構報導，納坦雅胡最近與拜登就巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團武裝分子突襲以色列一事進行通話時，曾對拜登作出邀請。要求不具名的這名消息人士證實報導內容。
白宮拒絕就此評論。白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）說：「我們沒有新的出訪行程可以宣布。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。