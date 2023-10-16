《紐約時報》：大聯盟三振次數比安打多有損比賽精采度，本季修改規則並未改善
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本季大聯盟進場人數雖成長，仍比2007年的巔峰低約10%。根據多項民意調查，棒球已退居美國第3受歡迎的運動，人氣不如美式足球、籃球。希恩說：「棒球設計原意是跑壘與防守的比賽，現代棒球的跑壘與防守卻是史上最少。」
（中央社）美國職棒大聯盟本季引進「投球時鐘」，比賽加快，帶動進場觀賽人數成長。但《紐約時報》報導，大聯盟三振次數比安打多，比賽精采度打折扣，本季修改規則未改善這項問題。
大聯盟本季規定無人在壘時投手要在15秒內出手，比賽更緊湊，平均每場不到2小時40分就打完，較上季縮短24分鐘。向來保守的大聯盟勇於變革，媒體普遍給予肯定，球迷也捧場，這個例行賽季吸引6年來最多的7074萬7365人進場，年增9.6%。
但15日的紐時新聞簡報指出，與籃球、美式足球相比，大聯盟比賽節奏仍緩慢，而且三振過多以致場內缺乏動態，投球時鐘及加大壘包鼓勵盜壘、限制防守布陣以利安打出現等規則修改，都無法解決這項問題。
棒球歷史逾百年，多數時間安打都多於三振。如同全壘打，安打有助球隊得分，或讓打者上壘製造更多動態，使比賽更刺激；相較之下，三振通常是打者沒打到球，垂頭喪氣走回休息室。
資深棒球作家希恩（Joe Sheehan）表示，20年前說三振將多於安打，會是個瘋狂想法。結果三振次數在2018年超越安打，自此每年三振都比安打多。
根據棒球統計資料網站Baseball-Reference，本季大聯盟出現4萬1843次三振，4萬839支安打；三振占總打席22.7%，高於上季的22.4%；打擊率2成48，雖高於上季的2成43，與2001年至2009年防守布陣興起前2成6以上的水準仍有段差距。
過去20年大聯盟三振次數迅速增加，原因包含投手實力提升、球速更快，電腦分析輔助投手更有效增加球的轉速；各隊把更多投手塞進陣容，許多投手每場只需投一局，面對的打者有限，可以盡情催球速。
因此，比賽後段往往是由連串三振構成的戲碼。
以11日的美國聯盟分區系列賽第4戰為例，休士頓太空人在客場以3比2擊敗明尼蘇達雙城，3勝1敗晉級美聯冠軍系列賽。此役2小時38分打完，毫不拖泥帶水，但從7局下到比賽結束，雙城最後7名打者中6人苦吞三振，有如本季大聯盟比賽縮影。
本季大聯盟進場人數雖成長，仍比2007年的巔峰低約10%。根據多項民意調查，棒球已退居美國第3受歡迎的運動，人氣不如美式足球、籃球。希恩說：「棒球設計原意是跑壘與防守的比賽，現代棒球的跑壘與防守卻是史上最少。」
紐時新聞簡報作者認為，大聯盟可更積極改善三振過多的問題，例如限制每隊陣容只能有11名投手。這是數十年前大聯盟球隊正常投手數量，如今每隊常有13名投手。大聯盟也能如1969年賽季降低投手丘高度，或縮小好球帶。
文末寫道：「其中一些變革聽起來可能很激進，但多數成功的運動及任何成功的企業都會與時俱進，做出重大改變。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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