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2023/10/16,
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香港同志平權再跨進一步，民團主張同性伴侶法律框架包含民事結合

香港同志平權再跨進一步，民團主張同性伴侶法律框架包含民事結合
台港同志伴侶貓貓（右）及阿雪（皆為化名）2019年時，因為台灣要求跨國同性婚姻的另一半必須是來自同婚合法的國家，而阿雪來自的香港不承認同婚，所以不能在台灣結婚，只好到美國結婚。｜Photo Creidt: 本文受訪者提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

婚姻平權協會活動經理梁苡珊告訴《中央社》記者，多年來香港爭取同志平權都需就每項權益逐一提出訴訟，如遺產繼承、公務員同性伴侶福利、受養人簽證、合併報稅等，這次法院指香港同性伴侶值得被承認及尊重，指政府需制定替代框承認同性伴侶關係，是同志平權重要里程碑。她說，相信政府及每位立法會議員都尊重法院的裁決，未來協會會多做溝通及教育工作，現在是平權之路的新開始。

香港同志平權再跨進一步 台港同性伴侶感同身受

（中央社）台灣及香港同志為爭取平權，往往必須提出訴訟並在公眾前曝光。因香港初選案正被還押的岑子杰歷時5年訴訟，法院終判港府要制定框架承認同性伴侶關係，令以訴訟來爭取幸福的台港同性戀人也感同身受。

台港同性伴侶貓貓及阿雪（皆為化名）與岑子杰一樣，大家都因當時家鄉不承認同性婚姻，要跑到海外結婚。為了自己與另一半的將來，為了同志群體的幸福，勇於站在公眾面前爭取法律承認。

岑子杰是香港「彩虹行動」成員，也是以往每年舉行7.1遊行的前民陣召集人。他2013年與同性伴侶在美國結婚，因香港不承認本地及海外同性婚姻，2018年向香港法院提出司法覆核，挑戰政府違憲。

岑子杰的司法覆核敗訴，之後上訴又敗訴，再上訴至最高級別的終審法院。今年6月岑子杰到終院出席審訊時，已因泛民主派初選案被還押逾2年，由囚車載往法院。

歷時5年的訴訟，總算令香港同志平權跨進一步。

今年9月終審法院裁定，香港法律沒有提供任何替代途徑承認同性伴侶關係，違反「香港人權法案」，港府須在2年內訂定保障同性伴侶權利的框架。

但裁決沒有規定保障權利的具體範圍，不同立場人士對範圍大小已出現爭議。

至於港府不承認本地及海外同性婚姻，終審法院裁定沒有違憲。

阿雪與貓貓接受香港同性伴侶法律框架待定，民團主張含民事結合訪問時表示，一直有留意岑子杰的官司，因為大家的遭遇相似。

港人阿雪2013年來台灣旅行時，認識台灣人貓貓。阿雪返港後繼續與貓貓在網路聊天，2014年兩人墜入愛河。

她們獲得親人及朋友支持，最大考驗是要飄洋過海才見到對方，一年只見面5、6次，很多時候貓貓週五下班後坐飛機到香港見阿雪，星期日回台灣。其餘日子她們只能每天靠視訊聯繫。

2017年台灣同婚釋憲案，大法官指法令未保障同性婚姻是違憲，要求主管機關2年內修改相關法律，貓貓及阿雪以為終於可在台灣結婚了。

2019年台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，但要求跨國同婚的伴侶必須來自同婚合法的地方，惟香港不承認同婚，兩人在台結婚夢碎。

同年7月貓貓與阿雪到美國結婚，一個月後在台北順利登記結婚。為了一起生活，2020年阿雪申請依親居留。但當局指阿雪是持英國國民（海外）護照，視她為香港人，拒絕其依親申請，也撤銷結婚登記。

在2019年香港最動盪的時候，2020年疫情爆發，兩人只能分隔兩地擔憂對方。疫情不知何時完結，阿雪無法來台，幾經掙扎無奈地辭去工作，申請到台灣做超齡學生。

為了爭取應有權利，她們提出訴訟。貓貓說，「當初也是想幫大家闖出一條路，很多同性伴侶不方便公開自己身分，我們比較幸運，有家人朋友接受，沒有包袱，可以站出來。」

經過約3年訴訟，2022年11月法院判她們勝訴，兩人的婚姻終獲承認。今年1月內政部發函將跨國同婚範圍擴大，沒有同婚國家（中國除外）及港澳人士可在台同婚。

阿雪表示，當初對岑子杰的官司沒有期望，結果有部分勝訴，希望可藉此提高香港社會對同志的接受程度。

她說，目前不知道港府會怎樣制定法律框架來承認同性伴侶關係，而且還要經過立法會審議及通過法案，對最終同性伴侶可獲得的保障並不抱太大期望。最理想當然是讓同性伴侶與異性伴侶有同等權利。

阿雪表示，香港社會對同性伴侶的接受程度是「一半一半」，台灣對同性伴侶的法律保障較全面，通過同婚法案後社會的接受程度也明顯提高，兩人又較喜歡台灣的生活節奏，沒有打算回香港生活。

貓貓說，社會接納同性戀群體是一回事，法律上承認又是另一回事，「以前同事跟我聊天說起『你男朋友怎樣』，我自己會很尷尬，又不方便糾正人家，隨便回應便算了。」

她說，但自從法律承認同性婚姻，生活更自在，可以很自然說出「我太太」，不需要擔心別人的批評及目光。

阿雪說，台灣有不少台港同性戀人，希望香港與世界其他地方一樣，同志平權走得更前。

香港同性伴侶法律框架待定，民團主張含民事結合

（中央社）香港終審法院今年9月裁定港府需在2年內制定替代框架承認同性伴侶關係，被視為香港同志平權的重要里程碑，但法院沒有具體指明需保障同性伴侶什麼權利，民團主張最好能包含民事結合。

香港「彩虹行動」成員、前民陣召集人岑子杰2013年在美國與同性伴侶結婚，2018年在港提司法覆核，挑戰港府不承認同性婚姻是違憲。

經歷敗訴又上訴，整個官司歷時5年，今年9月最高級別的終審法院判決，香港法律沒有提供任何替代途徑，在法律上承認同性伴侶關係是違憲。岑子杰挑戰香港不承認本地及外地同性婚姻屬違憲，則被終院駁回。

但法院沒有具體指明需保障同性伴侶什麼權利，判決也引起社會爭議。

港媒《明報》今年9月的報導引述香港行政會議成員湯家驊表示，法院的判辭「有太多模糊空間」，相信社會對承認同性伴侶替代框架將有頗大爭議。

他舉例說，香港公共房屋資源短缺，「會不會有很多同性情侶到外國結婚後返港申請？又或是只需要兩個男人、兩個女人說我們是同性伴侶，就可以申請？」

港府制定的框架也需經立法會審議及通過。港媒《香港01》曾報導，立法會議員何君堯多次批評今年由香港主辦的「同樂運動會」，更將同運會扯到中國大陸國安法上，說大陸國安法列明不能不防範不良意識，「同運會是不良，要小心國家安全尺度。」


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