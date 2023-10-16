香港同志平權再跨進一步，民團主張同性伴侶法律框架包含民事結合
我們想讓你知道的是
婚姻平權協會活動經理梁苡珊告訴《中央社》記者，多年來香港爭取同志平權都需就每項權益逐一提出訴訟，如遺產繼承、公務員同性伴侶福利、受養人簽證、合併報稅等，這次法院指香港同性伴侶值得被承認及尊重，指政府需制定替代框承認同性伴侶關係，是同志平權重要里程碑。她說，相信政府及每位立法會議員都尊重法院的裁決，未來協會會多做溝通及教育工作，現在是平權之路的新開始。
香港同志平權再跨進一步 台港同性伴侶感同身受
（中央社）台灣及香港同志為爭取平權，往往必須提出訴訟並在公眾前曝光。因香港初選案正被還押的岑子杰歷時5年訴訟，法院終判港府要制定框架承認同性伴侶關係，令以訴訟來爭取幸福的台港同性戀人也感同身受。
台港同性伴侶貓貓及阿雪（皆為化名）與岑子杰一樣，大家都因當時家鄉不承認同性婚姻，要跑到海外結婚。為了自己與另一半的將來，為了同志群體的幸福，勇於站在公眾面前爭取法律承認。
岑子杰是香港「彩虹行動」成員，也是以往每年舉行7.1遊行的前民陣召集人。他2013年與同性伴侶在美國結婚，因香港不承認本地及海外同性婚姻，2018年向香港法院提出司法覆核，挑戰政府違憲。
岑子杰的司法覆核敗訴，之後上訴又敗訴，再上訴至最高級別的終審法院。今年6月岑子杰到終院出席審訊時，已因泛民主派初選案被還押逾2年，由囚車載往法院。
歷時5年的訴訟，總算令香港同志平權跨進一步。
今年9月終審法院裁定，香港法律沒有提供任何替代途徑承認同性伴侶關係，違反「香港人權法案」，港府須在2年內訂定保障同性伴侶權利的框架。
但裁決沒有規定保障權利的具體範圍，不同立場人士對範圍大小已出現爭議。
至於港府不承認本地及海外同性婚姻，終審法院裁定沒有違憲。
阿雪與貓貓接受香港同性伴侶法律框架待定，民團主張含民事結合訪問時表示，一直有留意岑子杰的官司，因為大家的遭遇相似。
港人阿雪2013年來台灣旅行時，認識台灣人貓貓。阿雪返港後繼續與貓貓在網路聊天，2014年兩人墜入愛河。
她們獲得親人及朋友支持，最大考驗是要飄洋過海才見到對方，一年只見面5、6次，很多時候貓貓週五下班後坐飛機到香港見阿雪，星期日回台灣。其餘日子她們只能每天靠視訊聯繫。
2017年台灣同婚釋憲案，大法官指法令未保障同性婚姻是違憲，要求主管機關2年內修改相關法律，貓貓及阿雪以為終於可在台灣結婚了。
2019年台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，但要求跨國同婚的伴侶必須來自同婚合法的地方，惟香港不承認同婚，兩人在台結婚夢碎。
同年7月貓貓與阿雪到美國結婚，一個月後在台北順利登記結婚。為了一起生活，2020年阿雪申請依親居留。但當局指阿雪是持英國國民（海外）護照，視她為香港人，拒絕其依親申請，也撤銷結婚登記。
在2019年香港最動盪的時候，2020年疫情爆發，兩人只能分隔兩地擔憂對方。疫情不知何時完結，阿雪無法來台，幾經掙扎無奈地辭去工作，申請到台灣做超齡學生。
為了爭取應有權利，她們提出訴訟。貓貓說，「當初也是想幫大家闖出一條路，很多同性伴侶不方便公開自己身分，我們比較幸運，有家人朋友接受，沒有包袱，可以站出來。」
經過約3年訴訟，2022年11月法院判她們勝訴，兩人的婚姻終獲承認。今年1月內政部發函將跨國同婚範圍擴大，沒有同婚國家（中國除外）及港澳人士可在台同婚。
阿雪表示，當初對岑子杰的官司沒有期望，結果有部分勝訴，希望可藉此提高香港社會對同志的接受程度。
她說，目前不知道港府會怎樣制定法律框架來承認同性伴侶關係，而且還要經過立法會審議及通過法案，對最終同性伴侶可獲得的保障並不抱太大期望。最理想當然是讓同性伴侶與異性伴侶有同等權利。
阿雪表示，香港社會對同性伴侶的接受程度是「一半一半」，台灣對同性伴侶的法律保障較全面，通過同婚法案後社會的接受程度也明顯提高，兩人又較喜歡台灣的生活節奏，沒有打算回香港生活。
貓貓說，社會接納同性戀群體是一回事，法律上承認又是另一回事，「以前同事跟我聊天說起『你男朋友怎樣』，我自己會很尷尬，又不方便糾正人家，隨便回應便算了。」
她說，但自從法律承認同性婚姻，生活更自在，可以很自然說出「我太太」，不需要擔心別人的批評及目光。
阿雪說，台灣有不少台港同性戀人，希望香港與世界其他地方一樣，同志平權走得更前。
香港同性伴侶法律框架待定，民團主張含民事結合
（中央社）香港終審法院今年9月裁定港府需在2年內制定替代框架承認同性伴侶關係，被視為香港同志平權的重要里程碑，但法院沒有具體指明需保障同性伴侶什麼權利，民團主張最好能包含民事結合。
香港「彩虹行動」成員、前民陣召集人岑子杰2013年在美國與同性伴侶結婚，2018年在港提司法覆核，挑戰港府不承認同性婚姻是違憲。
經歷敗訴又上訴，整個官司歷時5年，今年9月最高級別的終審法院判決，香港法律沒有提供任何替代途徑，在法律上承認同性伴侶關係是違憲。岑子杰挑戰香港不承認本地及外地同性婚姻屬違憲，則被終院駁回。
但法院沒有具體指明需保障同性伴侶什麼權利，判決也引起社會爭議。
港媒《明報》今年9月的報導引述香港行政會議成員湯家驊表示，法院的判辭「有太多模糊空間」，相信社會對承認同性伴侶替代框架將有頗大爭議。
他舉例說，香港公共房屋資源短缺，「會不會有很多同性情侶到外國結婚後返港申請？又或是只需要兩個男人、兩個女人說我們是同性伴侶，就可以申請？」
港府制定的框架也需經立法會審議及通過。港媒《香港01》曾報導，立法會議員何君堯多次批評今年由香港主辦的「同樂運動會」，更將同運會扯到中國大陸國安法上，說大陸國安法列明不能不防範不良意識，「同運會是不良，要小心國家安全尺度。」
Tags：
當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA