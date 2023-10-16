日本眾院議長細田博之請辭，陷性騷擾及統一教疑雲惹眾怒，前財相有望繼任
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自民黨去年9月公布黨籍國會議員與統一教關係的調查結果，但眾院議長細田博之被排除在調查對象外。他當時僅透過書面方式承認曾跟統一教團有所接觸，過去一年多來也一直拒絕出席記者會。至於性騷疑雲的部分，細田說，「把不記得的事說得像確有此事一樣，這是對男性的騷擾」；他還說，「至今沒有任何一個人具體出面指控」。
日本眾院議長細田博之請辭，前財相有望繼任
（中央社）日本眾議院議長細田博之13日以身體健康狀況不佳為由，宣布辭去議長一職，但仍有意繼續擔任國會議員，自民黨正在協調前財務大臣額賀福志郎接任議長。
《讀賣新聞》報導，細田13日表示：「擔任議長期間必須處理重要公務，確保國會運作順暢。我不能帶給大家困擾，因此決定請辭。」
細田正式請辭，是繼2015年因身體健康狀況不佳請辭的町村信孝後，又一位在任期中請辭的眾議院議長。
79歲的細田今年因身體不適等因素，曾住院數次。
《時事通信社》報導，細田2021年11月就任眾議院議長，期間被批評與「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）有關係，細田13日對此表示「沒問題」。
細田本身也被媒體報導涉及性騷疑雲，他13日對此回應「我視為無稽之談」。
《日本放送協會》（NHK）報導，可能繼任眾議院議長的額賀福志郎出生於1944年，是茨城縣第2選區選出的眾議員，至今共當選13次，曾任財務大臣、自民黨政務調查會會長等要職，預料將在本月20日召開的臨時國會中被選為新任眾議院議長。
日本眾院議長回應性騷惹怒在野，連岸田都不挺
日本自民黨籍眾議院議長細田博之13日舉行記者會回應外界質疑性騷擾及跟統一教的關係時，因為不願正面回答提問等，不僅惹怒在野黨，連自民黨內及首相岸田文雄都不挺。
日本《讀賣新聞》報導，細田遭受外界質疑的部分包括與「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）的關係，及疑似對女記者等人性騷擾。
細田在記者會上說，自己只是應邀出席統一教聚會，「自民黨的人士都會應邀前往各種聚會」。
細田2014年到2021年總計8次出席與統一教相關團體的聚會，但他強調並沒有問題。
自民黨去年9月公布黨籍國會議員與統一教關係的調查結果，但細田被排除在調查對象外。他當時僅透過書面方式承認曾跟統一教團有所接觸，過去一年多來也一直拒絕出席記者會。
至於性騷疑雲的部分，細田說，雖然這是一個以有性騷擾為前提的提問，但他要以並無此事作為前提來說明。
細田說，「把不記得的事說得像確有此事一樣，這是對男性的騷擾」；他還說，「至今沒有任何一個人具體出面指控」。
細田在記者會上的連串言行不僅遭到在野黨砲轟，連自民黨同志都不買帳，批評細田「不誠實」。
自民黨總裁岸田文雄在首相官邸受訪時說，一般來說，如果沒有人出面指控就代表沒有性騷擾，「這種想法並不恰當」。
細田雖然在記者會上表明因「健康問題」將請辭議長一職，但同時也表示將繼續角逐下一屆眾議員席次。自民黨內年輕同志對此質疑，「明明就對健康感到不安，卻還要繼續擔任議員，讓人無法理解」。
《時事通信社》報導，這場記者會原定只舉行30分鐘，且只有加盟記者俱樂部的新聞媒體可以各派一人參加。更有甚者，僅開放媒體拍攝記者會開頭致詞的影像及照片。
雖然之後在記者俱樂部方面提出全程拍攝影像與照片的需求獲准，且記者會時間也拉長到近一小時，但因為想提問的記者非常多，現場可以聽到記者提出「為什麼結束了」、「還有問題要問」等抱怨。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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