SMA基因治療納健保給付，全台首例效果顯著，證明「越早治療效果越好」

SMA基因治療納健保給付 全台首例效果顯著

（中央社）健保8月通過給付罕病SMA基因治療藥物「諾健生」（Zolgensma），也是健保首次將罕病基因治療藥品納入給付。高醫昨日公布首例醫療情形，證明「越早治療效果越好」。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨（15）日新聞稿說明，脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy，簡稱SMA），是一種因SMN1基因變異導致進行性神經肌肉退化疾病，因脊髓運動神經細胞受損，影響獨坐、行走、說話、呼吸和進食等活動的肌肉功能。

目前健保給付背針、口服及基因針劑等3種治療方式，基因治療藥物於8月納入健保給付，國內第一例接受健保給付基因治療的第一型SMA病童在中和紀念醫院執行給藥，費用高達新台幣4900萬元，追蹤效果良好，治療過程首度曝光。

新聞稿引健保署長石崇良看法表示，健保首次將罕病基因治療藥品納入給付，適應症為「6個月以下發病，且帶有基因突變」的SMA病人，預估1年有8-9名病童受惠。基因治療藥物是一次性治療，終身僅需施打一次。

健保署自2020年7月起給付SMA脊髓注射藥物，今年4月給付口服液劑，8月再將基因治療藥物納入給付，健保署逐步爭取預算逐步擴增給付範圍，照護人數持續增加。石崇良鼓勵新生兒要做SMA篩檢，能及早用藥、治療效果更好。

高醫院長王照元表示，SMA發生率約萬分之一，最嚴重的第一型SMA病童，約80%在2歲前就會因呼吸衰竭死亡，是目前世界上嬰兒死亡率最高遺傳疾病。健保給付第一個SMA基因治療個案已於8月23日在高醫執行藥物治療，這名4個月又11天大男嬰治療前頭部無法直立，全身軟弱無力，哭聲微弱，經過2個月治療後頭部已可以控制自如、扶著髖部可以坐立、手部抓握力量變強、並且能主動連續翻身、趴著時可自主抬頭。

家屬非常感謝政府與健保署同意SMA基因治療藥物由健保給付，讓孩子與家屬免除每天面對運動功能退化的恐懼及擔憂，可以改善寶寶的運動功能暨生活品質，重新燃起生命希望。

高醫小兒科部教授鐘育志表示，SMA這種曾被視為無法治療的神經退化疾病，現在已有3種治療藥物，包括需終生給藥的RNA藥物（Nusinersen髓鞘內給藥）、小分子藥物（Risdiplam口服），以及只需一次性給藥的基因治療藥物（Zolgensma靜脈注射），讓病童可免於死亡威脅或運動功能退化恐懼，且呼吸和進食功能都可以持續穩定。

接受基因治療男童運動功能從治療前「費城兒童醫院嬰兒神經肌肉疾病測試」（Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders, CHOP-INTEND）的31分，進步到64分（滿分），漸漸追上正常嬰兒發展。

新聞稿表示，今年4月1日起健保署公布SMA治療藥物擴大，如具3個（含）以下SMN2基因拷貝數，經新生兒篩檢即將發病個案，限使用Nusinersen；3歲內發病確診且開始治療年齡滿7歲者，且臨床評估運動功能指標RULM≧15的SMA個案等。8月健保通過給付罕病SMA基因治療藥物「諾健生」（Zolgensma），也是健保首次將罕見疾病基因治療藥品納入給付。

從SMA藥物臨床試驗和真實世界的數據顯示在脊髓運動神經元廣泛喪失前，越早治療效果越好。期許每位第一型SMA病童都能儘早治療獲得最佳治療效果，讓他們享有像正常兒童一樣快樂上學機會，大幅提升SMA家庭的生活品質，讓第一型SMA病童勇敢追夢。

CAR-T細胞治療法11月起納健保，採暫時性支付

（中央社）健保署昨日表示，11月起CAR-T細胞治療法將納入健保給付，採暫時性支付，適用範圍包含急性白血病與復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌，初步估計全台共約110人受惠。

健保8月通過給付罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療藥物「諾健生」（Zolgensma），是健保首次將罕病基因治療藥品納入給付。高醫昨日公布首例醫療情形，證明「越早治療效果越好」。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良接受媒體採訪表示，除了SMA藥物外，CAR-T細胞治療法也將自11月起納入健保給付範圍，適應症包含急性淋巴性白血病（ALL）、復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL）。

健保署醫審及藥材組長黃育文告訴《中央社》記者，CAR-T治療要價約新台幣819萬元，因其標榜終生有效，將採用暫時性支付方式，於持續追蹤患者療效，蒐集治療後真實世界資料，若後續發現治療無效或病患有復發情況，將再重新評估是否繼續納於健保給付範圍。

對於適用病患，黃育文說，CAR-T可用於治療急性白血病、難治型或治療失敗的瀰漫性大B細胞淋巴癌，不過因疾病好發年齡等因素，將訂定詳細給付條件，預計近期公告；初步估計全台灣各年齡層適用病患共約110人。

健保署日前指出，衛福部食品藥物管理署核准CAR-T許可證有2種治療適應症，第1種是「急性淋巴性白血病（ALL）18歲以下兒童、25歲以下年輕成年病人」；第2種則是「經兩線或兩線以上全身治療後之復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航