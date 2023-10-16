SMA基因治療納健保給付，全台首例效果顯著，證明「越早治療效果越好」
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高醫院長王照元表示，SMA發生率約萬分之一，最嚴重的第一型SMA病童，約80%在2歲前就會因呼吸衰竭死亡，是目前世界上嬰兒死亡率最高遺傳疾病。健保給付第一個SMA基因治療個案已於8月23日在高醫執行藥物治療，這名4個月又11天大男嬰治療前頭部無法直立，全身軟弱無力，哭聲微弱，經過2個月治療後頭部已可以控制自如、扶著髖部可以坐立、手部抓握力量變強、並且能主動連續翻身、趴著時可自主抬頭。
SMA基因治療納健保給付 全台首例效果顯著
（中央社）健保8月通過給付罕病SMA基因治療藥物「諾健生」（Zolgensma），也是健保首次將罕病基因治療藥品納入給付。高醫昨日公布首例醫療情形，證明「越早治療效果越好」。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨（15）日新聞稿說明，脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy，簡稱SMA），是一種因SMN1基因變異導致進行性神經肌肉退化疾病，因脊髓運動神經細胞受損，影響獨坐、行走、說話、呼吸和進食等活動的肌肉功能。
目前健保給付背針、口服及基因針劑等3種治療方式，基因治療藥物於8月納入健保給付，國內第一例接受健保給付基因治療的第一型SMA病童在中和紀念醫院執行給藥，費用高達新台幣4900萬元，追蹤效果良好，治療過程首度曝光。
新聞稿引健保署長石崇良看法表示，健保首次將罕病基因治療藥品納入給付，適應症為「6個月以下發病，且帶有基因突變」的SMA病人，預估1年有8-9名病童受惠。基因治療藥物是一次性治療，終身僅需施打一次。
健保署自2020年7月起給付SMA脊髓注射藥物，今年4月給付口服液劑，8月再將基因治療藥物納入給付，健保署逐步爭取預算逐步擴增給付範圍，照護人數持續增加。石崇良鼓勵新生兒要做SMA篩檢，能及早用藥、治療效果更好。
高醫院長王照元表示，SMA發生率約萬分之一，最嚴重的第一型SMA病童，約80%在2歲前就會因呼吸衰竭死亡，是目前世界上嬰兒死亡率最高遺傳疾病。健保給付第一個SMA基因治療個案已於8月23日在高醫執行藥物治療，這名4個月又11天大男嬰治療前頭部無法直立，全身軟弱無力，哭聲微弱，經過2個月治療後頭部已可以控制自如、扶著髖部可以坐立、手部抓握力量變強、並且能主動連續翻身、趴著時可自主抬頭。
家屬非常感謝政府與健保署同意SMA基因治療藥物由健保給付，讓孩子與家屬免除每天面對運動功能退化的恐懼及擔憂，可以改善寶寶的運動功能暨生活品質，重新燃起生命希望。
高醫小兒科部教授鐘育志表示，SMA這種曾被視為無法治療的神經退化疾病，現在已有3種治療藥物，包括需終生給藥的RNA藥物（Nusinersen髓鞘內給藥）、小分子藥物（Risdiplam口服），以及只需一次性給藥的基因治療藥物（Zolgensma靜脈注射），讓病童可免於死亡威脅或運動功能退化恐懼，且呼吸和進食功能都可以持續穩定。
接受基因治療男童運動功能從治療前「費城兒童醫院嬰兒神經肌肉疾病測試」（Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders, CHOP-INTEND）的31分，進步到64分（滿分），漸漸追上正常嬰兒發展。
新聞稿表示，今年4月1日起健保署公布SMA治療藥物擴大，如具3個（含）以下SMN2基因拷貝數，經新生兒篩檢即將發病個案，限使用Nusinersen；3歲內發病確診且開始治療年齡滿7歲者，且臨床評估運動功能指標RULM≧15的SMA個案等。8月健保通過給付罕病SMA基因治療藥物「諾健生」（Zolgensma），也是健保首次將罕見疾病基因治療藥品納入給付。
從SMA藥物臨床試驗和真實世界的數據顯示在脊髓運動神經元廣泛喪失前，越早治療效果越好。期許每位第一型SMA病童都能儘早治療獲得最佳治療效果，讓他們享有像正常兒童一樣快樂上學機會，大幅提升SMA家庭的生活品質，讓第一型SMA病童勇敢追夢。
CAR-T細胞治療法11月起納健保，採暫時性支付
（中央社）健保署昨日表示，11月起CAR-T細胞治療法將納入健保給付，採暫時性支付，適用範圍包含急性白血病與復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌，初步估計全台共約110人受惠。
健保8月通過給付罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療藥物「諾健生」（Zolgensma），是健保首次將罕病基因治療藥品納入給付。高醫昨日公布首例醫療情形，證明「越早治療效果越好」。
衛生福利部中央健康保險署長石崇良接受媒體採訪表示，除了SMA藥物外，CAR-T細胞治療法也將自11月起納入健保給付範圍，適應症包含急性淋巴性白血病（ALL）、復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL）。
健保署醫審及藥材組長黃育文告訴《中央社》記者，CAR-T治療要價約新台幣819萬元，因其標榜終生有效，將採用暫時性支付方式，於持續追蹤患者療效，蒐集治療後真實世界資料，若後續發現治療無效或病患有復發情況，將再重新評估是否繼續納於健保給付範圍。
對於適用病患，黃育文說，CAR-T可用於治療急性白血病、難治型或治療失敗的瀰漫性大B細胞淋巴癌，不過因疾病好發年齡等因素，將訂定詳細給付條件，預計近期公告；初步估計全台灣各年齡層適用病患共約110人。
健保署日前指出，衛福部食品藥物管理署核准CAR-T許可證有2種治療適應症，第1種是「急性淋巴性白血病（ALL）18歲以下兒童、25歲以下年輕成年病人」；第2種則是「經兩線或兩線以上全身治療後之復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
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格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
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品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
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儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程，講究產區、製程、桶型，仰賴教科書一般的知識背景，然而新世代的玩家在乎的是體驗，是酒液入口帶來最直觀的感受。因此，不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑，致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感，致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們，邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家，打破規矩、放棄說理，以感性體驗威士忌之美，感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。
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嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
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