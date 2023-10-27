《臺北．城市．博物館》：為何「城市博物館」到了柯文哲任內，變成只能淪為口號的標語？

文：殷寶寧

歹戲拖棚？

進入第二屆任期的柯文哲，一方面已經熟稔市政的操作邏輯，也已經沒有爭取連任的壓力，面對具爭議的政策方案，顯得更無所忌憚地一意孤行，可能是許多人對於首都市長的共同觀察？

檢視在郝龍斌市長任內開工，位於圓山公園的「城市博物館聚落」，在柯文哲上任後隨即宣布計畫中止，肆意改款。其主張不興建大型的新建築，而是朝向投入各種軟體計畫經費的方式來活化地方，這項政策前後使用過多種名稱，資訊相當混亂。有生態博物館，也有無圍牆博物館，或者稱，整個台北就是一座無圍牆博物館，又宣稱由五座生態博物館組成等等。

最後，在第二屆任期，慢慢統一名稱為：「無圍牆博物館5+3」。這裡所謂的五座無圍牆博物館，由北至南順序為：北投、大稻埕、城北廊帶、萬華艋舺及城南台大的五個區域；另外「加三」則分別指的是士林區台北藝術中心、信義區松菸、以及南港區的台北流行音樂中心這三處大型文化設施。

柯市府團隊的論述中，以這些無圍牆博物館作為活化地方的具體策略。然而，這裡卻形成了一個弔詭：亦即，不論名稱為何，但柯市府團隊列出的這些節點，本來就是台北城市發展過程中，具高度自明性；或者在城市發展歷史中，佔據某些關鍵性的作用：例如大稻埕的連續立面的街屋，在現代化的台北市中，幾乎已經是絕無僅有的存在；或者北投溫泉文化對於常民文化的影響；台大師大一帶，日本時期即為文教區，大量台大與師大教職員的職務宿舍，為台北當前少數保存大面積日本宿舍的街區等等，既蘊含台北市的歷史風貌特色，也意味著是觀光客拜訪台北的重要景點。

換言之，台北市政府以此作為活化街區的都市治理政策，可以說是撿了現成的便宜：這些節點的商業生態各自循著在地街區特色，活絡地發展著。根本不需要政策來錦上添花。市府宣稱的「政策介入」，倒比較像來收割成果的。

這些多為軟性、短期、一次性地，以辦活動方式投注到街區的預算，的確塑造出一種為了政治人物作秀搭台，分配廠商取得標案資源、以各式宣傳標語包裝、政府部門沾醬油式的在各個街區打游擊戰，大家心照不宣、照本宣科地，比讚畫愛心拍照打卡上傳發文，既滿足社群媒體時代的SOP，更成為普羅大眾肆應官方事件行銷的配合演出。

當政府標案以粉專按讚數，小編發文數，以及現場人流數作為結案KPI時，除了個人參加活動的愉悅之外，我們是否真的促成了任何一次的「我們」，曾經短暫地交集過？

雜訊即真實？

柯市府團隊執意改造台北城市博物館的政策內涵，從2014年底到2015年，始終環繞著這個計畫應該如何調整，而有著各種不同版本的台詞。

即使最後的發展，以所謂的「無圍牆博物館」的措辭來指稱，但過程中引發各方的批評、爭端，以及計畫中止所需面對的各種收尾工作；特別是政策轉彎後，資源的重新配置方式，更是引發各界關切與辯證所在。各方反映出來的各式雜訊不斷，這些雜訊，正是訴說了這種種被隱匿現象所傳遞出的真實。

首先，攸關於解約所需面對及處理的合約和賠償問題。先付出違約金五千萬元後，承包廠商又再提出三千萬的賠償，只能交由仲裁。而在這個處理合約的過程中，部分已經施作的工程只能暫時擱置，因停工而閒置的場域，幾乎形同廢墟。而未能施工的場域，也因為法律爭議未決，只能荒置，例如兒育中心區域內，隨處荒煙蔓草，水泥剝落。可以想見，屆時不論做何處置，都會再增加一筆整理的經費。

前文化局長劉維公利用報紙投書的公共論域，以「被放棄的台北世界設計之都」為題，撰文說明在其任內，許多重要的決策如何因市長換人後，基於仇商情緒而草草解約落幕收場。其中，攸關城市博物館聚落計畫：

「第二項計畫是將舊兒童樂園活化運用成為城市博物館聚落。如何賦予老建物新生命，往往比新建築更能凸現一個城市的創新能力。金光裕建築師及其團隊（包括國外世界頂尖的會館展示規劃公司）採取復育原生植物、再現考古遺址、恢復濕地景觀、升級文物展示手法、規劃坑道展示館等傑出的方法，讓廢棄的樂園轉化成為新典範的博物館。這項計畫原訂今年完工，是設計之都的主要展場。當時開工儀式都已舉辦過，但柯文哲上台後說停工就停工。舊兒童樂園至今還是荒廢在那，且面臨巨額廠商違約金賠償問題。」

正是因為原本圓山公園的「城市博物館聚落」，是規劃來作為2016世界設計之都的主展場，但這個計畫在柯文哲市長任內也被調整了，也反過來使得「城市博物館聚落」的加緊腳步施工，失去其趕工的必要；因為不需要趕著施作，市府爭取到時間，可以跟承包廠商慢慢仲裁協商。

由於號稱的「城市博物館」政策已經分散到所謂的五大無牆博物館場域，圓山公園現址如何收拾，一直未有很好的解決方案。2017年7月，市議員到圓山坑道館辦理會勘，這個斥資1億5800萬元的工程，原本是要讓觀眾可以進入坑道參觀，了解當年兩岸緊張之戒嚴時期的戰備場景；柯市長上任後宣布中止，工程暫停閒置荒廢，整個坑道如同廢墟；後因外界批評，由觀傳局再重新編列740萬元整修，但原本長184公尺的坑道，就只整理了前面一小部分，後段全部封閉不用。整體計畫的完整構想被糟蹋，與浪費公帑的狀況一樣已不可逆。