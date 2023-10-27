《臺北．城市．博物館》：為何「城市博物館」到了柯文哲任內，變成只能淪為口號的標語？
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台北城市博物館興建計畫，從陳水扁市長時代開始倡議，歷經馬英九、郝龍斌與柯文哲，博物館尚未興建完成，政策依然存在。究竟何以從倡議、籌備、政策定案、著手進行，因著市長更替，整個政策流程完全翻盤，再度形同從零開始。這座與城市共生，跟市民一起經歷每日城市生活，並期許致力於朝向更好的城市未來推展的「城市博物館」，在台北，究竟會以何種姿態誕生？
文：殷寶寧
歹戲拖棚？
進入第二屆任期的柯文哲，一方面已經熟稔市政的操作邏輯，也已經沒有爭取連任的壓力，面對具爭議的政策方案，顯得更無所忌憚地一意孤行，可能是許多人對於首都市長的共同觀察？
檢視在郝龍斌市長任內開工，位於圓山公園的「城市博物館聚落」，在柯文哲上任後隨即宣布計畫中止，肆意改款。其主張不興建大型的新建築，而是朝向投入各種軟體計畫經費的方式來活化地方，這項政策前後使用過多種名稱，資訊相當混亂。有生態博物館，也有無圍牆博物館，或者稱，整個台北就是一座無圍牆博物館，又宣稱由五座生態博物館組成等等。
最後，在第二屆任期，慢慢統一名稱為：「無圍牆博物館5+3」。這裡所謂的五座無圍牆博物館，由北至南順序為：北投、大稻埕、城北廊帶、萬華艋舺及城南台大的五個區域；另外「加三」則分別指的是士林區台北藝術中心、信義區松菸、以及南港區的台北流行音樂中心這三處大型文化設施。
柯市府團隊的論述中，以這些無圍牆博物館作為活化地方的具體策略。然而，這裡卻形成了一個弔詭：亦即，不論名稱為何，但柯市府團隊列出的這些節點，本來就是台北城市發展過程中，具高度自明性；或者在城市發展歷史中，佔據某些關鍵性的作用：例如大稻埕的連續立面的街屋，在現代化的台北市中，幾乎已經是絕無僅有的存在；或者北投溫泉文化對於常民文化的影響；台大師大一帶，日本時期即為文教區，大量台大與師大教職員的職務宿舍，為台北當前少數保存大面積日本宿舍的街區等等，既蘊含台北市的歷史風貌特色，也意味著是觀光客拜訪台北的重要景點。
換言之，台北市政府以此作為活化街區的都市治理政策，可以說是撿了現成的便宜：這些節點的商業生態各自循著在地街區特色，活絡地發展著。根本不需要政策來錦上添花。市府宣稱的「政策介入」，倒比較像來收割成果的。
這些多為軟性、短期、一次性地，以辦活動方式投注到街區的預算，的確塑造出一種為了政治人物作秀搭台，分配廠商取得標案資源、以各式宣傳標語包裝、政府部門沾醬油式的在各個街區打游擊戰，大家心照不宣、照本宣科地，比讚畫愛心拍照打卡上傳發文，既滿足社群媒體時代的SOP，更成為普羅大眾肆應官方事件行銷的配合演出。
當政府標案以粉專按讚數，小編發文數，以及現場人流數作為結案KPI時，除了個人參加活動的愉悅之外，我們是否真的促成了任何一次的「我們」，曾經短暫地交集過？
雜訊即真實？
柯市府團隊執意改造台北城市博物館的政策內涵，從2014年底到2015年，始終環繞著這個計畫應該如何調整，而有著各種不同版本的台詞。
即使最後的發展，以所謂的「無圍牆博物館」的措辭來指稱，但過程中引發各方的批評、爭端，以及計畫中止所需面對的各種收尾工作；特別是政策轉彎後，資源的重新配置方式，更是引發各界關切與辯證所在。各方反映出來的各式雜訊不斷，這些雜訊，正是訴說了這種種被隱匿現象所傳遞出的真實。
首先，攸關於解約所需面對及處理的合約和賠償問題。先付出違約金五千萬元後，承包廠商又再提出三千萬的賠償，只能交由仲裁。而在這個處理合約的過程中，部分已經施作的工程只能暫時擱置，因停工而閒置的場域，幾乎形同廢墟。而未能施工的場域，也因為法律爭議未決，只能荒置，例如兒育中心區域內，隨處荒煙蔓草，水泥剝落。可以想見，屆時不論做何處置，都會再增加一筆整理的經費。
前文化局長劉維公利用報紙投書的公共論域，以「被放棄的台北世界設計之都」為題，撰文說明在其任內，許多重要的決策如何因市長換人後，基於仇商情緒而草草解約落幕收場。其中，攸關城市博物館聚落計畫：
「第二項計畫是將舊兒童樂園活化運用成為城市博物館聚落。如何賦予老建物新生命，往往比新建築更能凸現一個城市的創新能力。金光裕建築師及其團隊（包括國外世界頂尖的會館展示規劃公司）採取復育原生植物、再現考古遺址、恢復濕地景觀、升級文物展示手法、規劃坑道展示館等傑出的方法，讓廢棄的樂園轉化成為新典範的博物館。這項計畫原訂今年完工，是設計之都的主要展場。當時開工儀式都已舉辦過，但柯文哲上台後說停工就停工。舊兒童樂園至今還是荒廢在那，且面臨巨額廠商違約金賠償問題。」
正是因為原本圓山公園的「城市博物館聚落」，是規劃來作為2016世界設計之都的主展場，但這個計畫在柯文哲市長任內也被調整了，也反過來使得「城市博物館聚落」的加緊腳步施工，失去其趕工的必要；因為不需要趕著施作，市府爭取到時間，可以跟承包廠商慢慢仲裁協商。
由於號稱的「城市博物館」政策已經分散到所謂的五大無牆博物館場域，圓山公園現址如何收拾，一直未有很好的解決方案。2017年7月，市議員到圓山坑道館辦理會勘，這個斥資1億5800萬元的工程，原本是要讓觀眾可以進入坑道參觀，了解當年兩岸緊張之戒嚴時期的戰備場景；柯市長上任後宣布中止，工程暫停閒置荒廢，整個坑道如同廢墟；後因外界批評，由觀傳局再重新編列740萬元整修，但原本長184公尺的坑道，就只整理了前面一小部分，後段全部封閉不用。整體計畫的完整構想被糟蹋，與浪費公帑的狀況一樣已不可逆。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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