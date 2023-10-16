台積電先進製程「RE100」壓力大，台電推「監理沙盒計畫」彈性分配綠電
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台電補充，台積電早期以收購陸域風電、光電為主，由於每廠用電量大，目前用電量大於購買綠電量，其實幾乎沒有餘電問題，現在為滿足客戶要求，因此需要彈性調配；另一方面，待未來離岸風場陸續併網，風電出力大增可能產生餘電，也會需要綠電彈性分配。
（中央社）晶圓代工龍頭台積電先進製程廠區，因國際客戶要求提前符合RE100規定，也就是採用綠電，為此台電將推行監理沙盒計畫，讓業者可以彈性分配手中綠電至不同廠區，減少餘電的同時，滿足不同客戶綠電承諾，預計年底實施。
經濟部表示，目前讓台積電先試用，但原則上同公司不同廠都可以參與，以後不排除擴及不同公司團購綠電匹配。
台灣企業使用綠電流程，主要是向民間再生能源案場購買綠電，再由台電進行轉供，台電表示，光電白天發電量多，風電則是非夏月離峰時段發電量多，難免會有發電量超過某廠需求量，形成「餘電」情形。
台電說明，目前電表測量最小單位是每15分鐘一筆，若用電與綠電發電量一樣，代表全部匹配，若用電較少，就會產生餘電，綠電價值將無法完全發揮。
以台積電來說，其用電穩定，全台共20、30個廠區，根據現行轉供模式，一電廠假設供應4廠，需按當初決定比例分配綠電，例如「4、3、2、1」比例；為了能彈性分配綠電到最需要的廠區（如先進製程廠區），台電開放由用戶自行分配綠電，如改採「6、2、1、1」比例，以滿足客戶綠電達標時程更早的承諾。
針對具體作法，台電表示，初步進行15分鐘匹配後，可算出產生多少餘電，而每個月有尖峰、半尖峰、週六半尖峰、離峰4時段，用戶有第2次機會可以月份為單位，在這4時段再匹配一次，讓不同時間發出綠電可以適宜分配到各廠，減少餘電；若還是有剩，再由台電收購。
不過，餘電不可跨時段分配，因不同時間電價價值不一，且未來是全時綠電趨勢，不可能過度放寬。
台電補充，台積電早期以收購陸域風電、光電為主，由於每廠用電量大，目前用電量大於購買綠電量，其實幾乎沒有餘電問題，現在為滿足客戶要求，因此需要彈性調配；另一方面，待未來離岸風場陸續併網，風電出力大增可能產生餘電，也會需要綠電彈性分配。
台電訂有「轉供營運規章」，台電表示，目前沙盒實驗範圍為同一集團用戶，若未來要跨企業、不同案場進行綠電分配，才牽涉修改規章事宜。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
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競爭激烈的國產中型休旅市場中，Honda CR-V自2017年至2022年連續五年蟬聯此級距銷售冠軍，擁有相當優異的市場口碑。Honda All-New CR-V要如何延續此優異成績？憑藉著就是將買家最重視的安全性、先進科技與空間機能再次進化。
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智慧防護再進化 前後左右零死角防範
針對車輛前方，Honda SENSING搭載ACC主動式車距調節定速巡航系統並附LSF低速自動跟車系統，可在駕駛所設定的行駛速度基礎上，自動與前方車輛保持安全距離；而CMBS碰撞緩解煞車系統附FCW前方碰撞警示系統，當與前車距離過近有碰撞意外時，會先警示駕駛，若駕駛尚未即時反應，則會介入煞車，減少追撞危險發生。
車輛切換車道或倒車時，往往也常會有碰撞意外發生，Honda All-New CR-V透過BSI盲點偵測警示系統消弭駕駛對於車輛左右兩側的視線死角；CTM倒車預警顯示輔助則可以在倒車時協助偵測兩側來車，進一步減少危險發生。
先進科技來輔助 用車生活更便利舒適
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立基優勢大空間 聰明設計更貼心
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針對安全性、先進科技與空間機能的再次躍進，Honda All-New CR-V不僅將再次樹立國產中型休旅車級距的新標竿，相信也將再次提供此級距買家超越同級的用車體驗，更是繼續蟬聯此級距銷售寶座的最大優勢。