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2023/10/16,
能源

台積電先進製程「RE100」壓力大，台電推「監理沙盒計畫」彈性分配綠電

台積電先進製程「RE100」壓力大，台電推「監理沙盒計畫」彈性分配綠電
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

台電補充，台積電早期以收購陸域風電、光電為主，由於每廠用電量大，目前用電量大於購買綠電量，其實幾乎沒有餘電問題，現在為滿足客戶要求，因此需要彈性調配；另一方面，待未來離岸風場陸續併網，風電出力大增可能產生餘電，也會需要綠電彈性分配。

（中央社）晶圓代工龍頭台積電先進製程廠區，因國際客戶要求提前符合RE100規定，也就是採用綠電，為此台電將推行監理沙盒計畫，讓業者可以彈性分配手中綠電至不同廠區，減少餘電的同時，滿足不同客戶綠電承諾，預計年底實施。

經濟部表示，目前讓台積電先試用，但原則上同公司不同廠都可以參與，以後不排除擴及不同公司團購綠電匹配。

台灣企業使用綠電流程，主要是向民間再生能源案場購買綠電，再由台電進行轉供，台電表示，光電白天發電量多，風電則是非夏月離峰時段發電量多，難免會有發電量超過某廠需求量，形成「餘電」情形。

台電說明，目前電表測量最小單位是每15分鐘一筆，若用電與綠電發電量一樣，代表全部匹配，若用電較少，就會產生餘電，綠電價值將無法完全發揮。

以台積電來說，其用電穩定，全台共20、30個廠區，根據現行轉供模式，一電廠假設供應4廠，需按當初決定比例分配綠電，例如「4、3、2、1」比例；為了能彈性分配綠電到最需要的廠區（如先進製程廠區），台電開放由用戶自行分配綠電，如改採「6、2、1、1」比例，以滿足客戶綠電達標時程更早的承諾。

針對具體作法，台電表示，初步進行15分鐘匹配後，可算出產生多少餘電，而每個月有尖峰、半尖峰、週六半尖峰、離峰4時段，用戶有第2次機會可以月份為單位，在這4時段再匹配一次，讓不同時間發出綠電可以適宜分配到各廠，減少餘電；若還是有剩，再由台電收購。

不過，餘電不可跨時段分配，因不同時間電價價值不一，且未來是全時綠電趨勢，不可能過度放寬。

台電補充，台積電早期以收購陸域風電、光電為主，由於每廠用電量大，目前用電量大於購買綠電量，其實幾乎沒有餘電問題，現在為滿足客戶要求，因此需要彈性調配；另一方面，待未來離岸風場陸續併網，風電出力大增可能產生餘電，也會需要綠電彈性分配。

台電訂有「轉供營運規章」，台電表示，目前沙盒實驗範圍為同一集團用戶，若未來要跨企業、不同案場進行綠電分配，才牽涉修改規章事宜。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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