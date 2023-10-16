中國全國人大常委會20日召開，可能任命新防長；《路透社》：李尚福涉貪落馬，劉振立接任
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李尚福8月29日在北京出席第3屆中非和平安全論壇後，迄今未公開露面，期間還缺席中共中央政治局集體學習、「十一國慶」酒會等重要場合，盛傳他因為涉貪被查落馬，中國官方迄今拒絕回應。《路透社》12日引述5位消息人士稱，現任中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立可能接任國防部長。
中國全國人大常委會20日召開，可能任命新防長
（中央社）中國全國人大常委會20日將召開會議，議程包括「審議有關任免案」。中國國防部長李尚福傳涉貪被查已一個月半未露面，當局極可能在香山論壇29日登場前，在這次常委會會議任命新防長。
《新華社》報導，14屆全國人民代表大會常務委員會第十三次委員長會議13日上午在北京人民大會堂舉行，全國人大委員長趙樂際主持會議。會議決定，14屆全國人大常委會第六次會議10月20日至24日在北京舉行。
據報導，委員長會議建議的常委會第六次會議議程，其中包括「審議有關任免案」。
李尚福8月29日在北京出席第3屆中非和平安全論壇後，迄今未公開露面，期間還缺席中共中央政治局集體學習、「十一國慶」酒會等重要場合，盛傳他因為涉貪被查落馬，中國官方迄今拒絕回應。
《路透社》12日引述5位消息人士稱，現任中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立可能接任國防部長。
報導引述知情人士稱，劉振立的任命有可能在北京舉行的國際安全論壇「香山論壇」前正式宣布。第10屆香山論壇訂於10月29到31日於北京舉行。
按照往例，中國國防部長通常會在香山論壇發表主題演講，並會見來訪的代表團。
據報導，上一次香山論壇是在2019年舉行，美方派遣時任國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）出席，他是迄今出席這場論壇的美國最高層級官員。
施燦德向《路透社》表示，他計劃以前任官員身分出席今年的香山論壇，但他收到的更新版邀請函，在議程中並沒有李尚福演講。
據港媒《星島網》，全國人大常委會第六次會議除了有可能任命新防長，日前履新的財政部黨組書記藍佛安、科技部黨組書記陰和俊，也可能會分別被任命為財政部長及科技部長。
《路透社》：李尚福涉貪落馬，劉振立接任中國防長
《路透社》引述5名知情人士透露，長年任職參謀首長職務的中共中央軍委會委員劉振立，可能接替6個多星期沒有公開露面、疑捲入涉貪的李尚福，接任中國國防部長一職。
3名軍事分析家告訴《路透社》，劉振立接任防長的人事案可望在區域局勢緊張之際，提振中美雙方的軍事接觸。
其中1名知情人士表示，劉振立的任命有可能在北京舉行的國際安全論壇「香山論壇」前正式宣布。第10屆香山論壇訂於10月29到31日於北京舉行。
李尚福擔任共軍總裝備部部長期間因負責對俄羅斯採購軍機和飛彈，2018年遭美國制裁。他不僅無法取得美國簽證，也被禁止在美國金融交易。李尚福今年3月出任國防部長後，北京要求美方解除對李尚福的制裁未果，從而中斷美中軍方高層聯繫。
現年59歲的劉振立並沒有受到美國或任何其他西方國家的制裁。
李尚福最後一次公開露面是8月29日在北京，他當時是與非洲國家舉行的安全論壇上發表演講。此前，他在訪問俄羅斯和白羅斯期間主持高層會議。
李尚福神隱甚至可能落馬的原因，中國官方至今未有明確解釋；《路透社》上月披露，李尚福因在軍事裝備採購案中涉貪而遭到調查。
《華爾街日報》先前的報導指出，中國的國防部長大多負責軍方外交，並不負責指揮作戰任務。若現年65歲的李尚福遭整肅，將是近年來首位遭撤換的現任中共中央軍事委員會成員。
《美國之音》（VOA）指出，劉振立1983年入伍，上世紀80年代曾經在中越邊境參與對越作戰，戰後立下一等戰功。他長期在原北京軍區服役，曾擔任解放軍第65集團軍參謀長、軍長，原38軍軍長，武警部隊參謀長，陸軍參謀長等職。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。