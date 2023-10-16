中國全國人大常委會20日召開，可能任命新防長；《路透社》：李尚福涉貪落馬，劉振立接任

中國全國人大常委會20日召開，可能任命新防長

（中央社）中國全國人大常委會20日將召開會議，議程包括「審議有關任免案」。中國國防部長李尚福傳涉貪被查已一個月半未露面，當局極可能在香山論壇29日登場前，在這次常委會會議任命新防長。

《新華社》報導，14屆全國人民代表大會常務委員會第十三次委員長會議13日上午在北京人民大會堂舉行，全國人大委員長趙樂際主持會議。會議決定，14屆全國人大常委會第六次會議10月20日至24日在北京舉行。

據報導，委員長會議建議的常委會第六次會議議程，其中包括「審議有關任免案」。

李尚福8月29日在北京出席第3屆中非和平安全論壇後，迄今未公開露面，期間還缺席中共中央政治局集體學習、「十一國慶」酒會等重要場合，盛傳他因為涉貪被查落馬，中國官方迄今拒絕回應。

《路透社》12日引述5位消息人士稱，現任中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立可能接任國防部長。

報導引述知情人士稱，劉振立的任命有可能在北京舉行的國際安全論壇「香山論壇」前正式宣布。第10屆香山論壇訂於10月29到31日於北京舉行。

按照往例，中國國防部長通常會在香山論壇發表主題演講，並會見來訪的代表團。

據報導，上一次香山論壇是在2019年舉行，美方派遣時任國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）出席，他是迄今出席這場論壇的美國最高層級官員。

施燦德向《路透社》表示，他計劃以前任官員身分出席今年的香山論壇，但他收到的更新版邀請函，在議程中並沒有李尚福演講。

據港媒《星島網》，全國人大常委會第六次會議除了有可能任命新防長，日前履新的財政部黨組書記藍佛安、科技部黨組書記陰和俊，也可能會分別被任命為財政部長及科技部長。

《路透社》：李尚福涉貪落馬，劉振立接任中國防長

《路透社》引述5名知情人士透露，長年任職參謀首長職務的中共中央軍委會委員劉振立，可能接替6個多星期沒有公開露面、疑捲入涉貪的李尚福，接任中國國防部長一職。

3名軍事分析家告訴《路透社》，劉振立接任防長的人事案可望在區域局勢緊張之際，提振中美雙方的軍事接觸。

其中1名知情人士表示，劉振立的任命有可能在北京舉行的國際安全論壇「香山論壇」前正式宣布。第10屆香山論壇訂於10月29到31日於北京舉行。

李尚福擔任共軍總裝備部部長期間因負責對俄羅斯採購軍機和飛彈，2018年遭美國制裁。他不僅無法取得美國簽證，也被禁止在美國金融交易。李尚福今年3月出任國防部長後，北京要求美方解除對李尚福的制裁未果，從而中斷美中軍方高層聯繫。

現年59歲的劉振立並沒有受到美國或任何其他西方國家的制裁。

李尚福最後一次公開露面是8月29日在北京，他當時是與非洲國家舉行的安全論壇上發表演講。此前，他在訪問俄羅斯和白羅斯期間主持高層會議。

李尚福神隱甚至可能落馬的原因，中國官方至今未有明確解釋；《路透社》上月披露，李尚福因在軍事裝備採購案中涉貪而遭到調查。

《華爾街日報》先前的報導指出，中國的國防部長大多負責軍方外交，並不負責指揮作戰任務。若現年65歲的李尚福遭整肅，將是近年來首位遭撤換的現任中共中央軍事委員會成員。

《美國之音》（VOA）指出，劉振立1983年入伍，上世紀80年代曾經在中越邊境參與對越作戰，戰後立下一等戰功。他長期在原北京軍區服役，曾擔任解放軍第65集團軍參謀長、軍長，原38軍軍長，武警部隊參謀長，陸軍參謀長等職。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航