「國際」在哪裡？從台北國際牛肉麵節，談台灣美食觀光的危機與轉機

文：黃瑞彬（自由撰稿人）

台灣向國際拓展美食觀光的企圖心是強烈的，但落實到實際作為時總有些不足之處，筆者希望從10月7日-10月9日的台北國際牛肉麵節談起。

台灣在國際上的特色，時常是以美食之島為主要亮點。根據交通部觀光局的網站資料，在「小吃飲品」這項欄目中，又可區分為幾大主題，例如小籠包、擔仔麵、肉羹、牛肉麵等等。作為推廣台灣飲食文化的要角，牛肉麵的角色非常重要，這項節慶活動始於2005年的馬英九市府，後來規模逐漸擴大，並且持續朝國際化而努力，甚至邀請各國的廚師前來交流，展現出豐富的活動內容與城市行銷的穩健實力。然而在2015年柯市府停辦之後，雖然2018年由民間自發舉辦，但規模卻已不比以往。

依照北市府的新聞稿，牛肉麵節的主要目的，除了推廣台北市飲食指標產業之外，更要展現台北市與國際合作的一面，並且將北市牛肉麵產業介紹到國外。然而，以首日活動經驗為例，雖有不少店家參與，且有傳統的競賽環節，並新增長輩的「樂齡養生」項目，使活動多元性提高。但從硬體與軟體而言，各有不少值得加強之處。

其一，在整個活動空間裡，主要的牛肉麵參展店家只在中間一區，在導覽手冊上共22家，而外圍的攤商大多與牛肉麵並無多大相關性，例如飲料店、在地小吃攤或者酒類店家等等，且攤商數量甚至與牛肉麵節的主角店家有得比，外圍的參展商家雖然能夠提升活動規模，卻容易模糊焦點，並且影響到整體牛肉麵攤商購買的動線，因此若能邀請更多牛肉麵店家前來共襄盛舉，才有機會真正將提高聲量。

其二，動線規劃擁擠且環境有待提升。整體活動空間在眾多店家的駐點下明顯不足，活動場地中間是牛肉麵的氣味，外圍則大多是燒烤的煙燻氣味，各種氣味混雜，並且在炎熱的天氣中逐漸發酵，一定程度降低活動質感，加上人潮眾多，因此排隊動線混亂，活動空間也十分狹小，民眾必須擠在店家的爐子旁耐熱點餐，也因為環境艱辛，不少人到周圍樹蔭區用餐甚至邊走邊吃，增加環境整潔難度之餘，危險性也因此提高。因此，若能在場地選擇上擴大規模，或者在室內舉辦，將能大大提升整體活動品質。

其三，台北市環保局為推廣「綠色飲食零碳節慶活動」，在活動現場設置攤位，以環保餐具兌換優惠券活動，立意雖美，但與攤商的溝通合作卻出現問題，例如筆者看到多次民眾只自備環保筷卻未攜帶不鏽鋼碗或瓷碗，導致無法使用優惠券的情形，且攤商也不了解優惠券的使用方式與來源，因此拒絕接收此類優惠券，導致誤會層出不窮。若政府部門活動前能多與參展店家溝通，更能達成環保飲食的主要訴求。

其四，也是最重要的一點在於國際化不足。雖然這項活動名為台北「國際」牛肉麵節，並且以「犇向國際」為主題，但我們很難發現活動中與國際接軌之處。例如本次活動中外地遊客並沒有非常多，而且各家攤位的菜單幾乎看不到任何英文，造成國際友人點餐上的困難，這對一項以國際為名的活動，友善程度是不足的，若想要使牛肉麵成為國際性的焦點，首先必須達成語言的溝通性，才有機會逐步邁向全球。

總而言之，台北國際牛肉麵節或許礙於經費不得不引入與牛肉麵無關的攤商以擴大規模，但若能在參展單位、動線設計與國際化程度多留心，並且加強與攤商間的溝通，一定能更有建樹。雖有上述些許問題仍待改善，主辦單位傳承飲食文化的用心也是值得肯定的。

當然外地遊客不多並不能全部歸咎於本次活動，觀光整體的大環境也直接導致國際遊客的人流下降。因此，從本次的牛肉麵節活動，仍能觀察到台灣目前觀光業的挫折。從疫情解封後開始，外地來台旅客雖有成長，但仍不及其他國家，依舊是處在一個出境多卻入境少的情況。許多原因各家媒體或論壇已經點出，例如最大客源的陸客因兩岸關係緊張已經大幅減少入境人次；日本觀光客因為日圓貶值以及經濟發展等其他原因不願來台；以及東南亞觀光客消費力不及其他遊客等等原因。

既然台灣一直都是以美食為主要宣傳特點，因此本文希望對於台灣旅遊中的飲食部分提供些看法。就台灣的宣傳而言，小吃是最重要的角色，在觀光局「多元主題旅遊推薦行程中」甚至專門有一個「夜市之旅」的欄位，來推薦夜市觀光路線。因此，如何做到「精緻化」對於整體產業升級，吸引國內外觀光客是非常重要的。

首先便是價格問題，或許有人會反駁，小吃就是要在街邊吃才更顯得接地氣，並且以便宜的價格給顧客才更顯高性價比。但路邊攤或夜市等地的價格是否真的低下仍有待檢驗，畢竟近年來太多新聞或是民眾的親身經歷，感受到夜市價格居高不下，許多傳統平價小吃也變得不平價。甚至出現坑殺觀光客的高價位攤販出現，導致形象的敗壞。各夜市管理委員會須盡管理督導之責，避免少數不肖攤商的惡劣行為影響整個夜市的形象。

再者，如果用餐環境無法提升，餐飲的附加價值就無法呈現出來，自己的品牌也就無法建立。如果一直用「便宜」作為主打，是無法打動高消費族群的觀光客的。相信許多人在逛夜市時，都能注意到動線的擁擠與環境的髒亂，不僅油煙味撲鼻而來，路上的垃圾也非常醒目，充滿一次性餐具的垃圾桶早已被擠得體無完膚。在天氣炎熱之時，食物中的氣味混雜著鍋爐的熱氣與身上的汗水，那絕對不是一種好的飲食體驗，衛生條件也相當堪慮。