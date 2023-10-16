新加坡副總理黃循財提醒中國，應學習妥協避免影響力過猛引起反彈和抵制
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將成為新加坡下一任總理的黃循財日前在美國受訪時表示，對於野心膨脹的中國，他提醒北京「必須學習如何妥協與調整」，讓周邊國家感到不安和脅迫所引起的反彈和抵制，並不符合中國的利益。
新加坡副總理黃循財（Lawrence Wong）星期五（10月13日）在華盛頓表示，中國試圖運用其日益增長的影響力時，不應該損及其他感受到壓力國家的利益，否則北京將面對別國反彈和抵制的風險。
黃循財是在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）舉辦的一場對話活動中表達了他的這個觀點。
黃循財在談到中國時指出，中國這個超級大國知道「出牌要審慎」，因為反彈和抵制並不符合中國的利益。彭博社引述他的話說，因此，中國的野心膨脹的時候，「必須學習如何妥協與調整」。
「（中國人）覺得他們的時間到了，他們需要佔據世界上理應屬於他們的位置，而且他們在維護海外利益時需要更強勢，」黃循財說，「那麼，中國就必須在其影響力增長之時不要讓其他國家感到壓力、脅迫或擠壓。」
東協（ASEAN）已經取代美國和歐洲成為中國最多的貿易夥伴，但是中國與某些東南亞鄰國就南中國海的領土主權爭端卻讓週邊國家感到非常緊張。北京在南中國海的爭議海域填海造島，並將這些人工島礁全面軍事化。中國與東南亞一些存在領土主權爭議的鄰國一直在討論在南中國海的行為準則，但是談判進行了二十年仍沒有達成協議。
彭博社在通報中指出，近年來隨著美中戰略競爭愈演愈烈，包括東南亞在內的部分亞洲國家在如何應對美中角逐問題上面臨越來越大的挑戰，這也使從貿易到氣候變遷一系列問題變得更加複雜。新加坡等東南亞國家多年來一直刻意避免在美中之間選邊站，但是隨著南中國海領土主權以及圍繞台灣問題的爭議日趨激烈，這種集體不結盟的政策越來越難以維持。
彭博社引述黃循財的話說，「我們珍惜我們與美國的友誼。」
黃循財在此次歷時10天的美國之行中會晤了多位美國高層官員，討論進一步強化雙邊友好關係的辦法。
「中國現在也成為所有東南亞國家的一個好朋友。我們希望與（美中）兩國都成為朋友，」黃循財說。
其實，美中關係也在緩慢改善之中。包括國務卿布林肯、財政部長葉倫（Janet Yellen）、總統氣候特使約翰·克里（John Kerry）、以及商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在內的美國政府高層官員今年都先後訪華。
中國國家主席習近平日前也在北京會見了由美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率領的一個美國參議院跨黨派代表團。
彭博社指出，中國經濟在後疫情期間恢復不力是外界一大憂慮。最新的數據顯示，中國已經瀕臨通貨緊縮的邊緣。而國際貨幣基金組織（IMF）則警告說，中國房地產產業萎靡不振有可能抵銷預期的亞太經濟成長。
黃循財認為，中國經濟由於年輕人的高失業率，目前「正在經歷一個極富挑戰的狀況」。
「他們決定戳破房地產泡沫，而這麼做就會有痛苦的後果，」他說。「一旦你戳破泡沫，就會有各種各樣的後果，整個經濟都會受到衝擊，這是他們需要處理的。」黃循財在對話活動中希望美國主導的印太經濟框架（IPEF）討論能夠在下個月的亞太經合組織（APEC）高峰會之前取得實質進展。
「我們正在研究如何為IPEF的不同支柱增添實質內容…我們希望在APEC峰會之前能宣布一些內容，」路透社引述黃循財的話說。
「在供應鏈、綠色經濟、數位經濟等領域，這些都是我們正在追求的事情，我們當然希望能夠取得一些實質進展，」黃循財又說。
美國於2022年5月啟動IPEF，作為加強與亞洲經濟合作努力的一部分，以在前總統川普退出「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）之後與中國競爭。
IPEF考慮到經濟安全保障，尋求重組戰略物資供應鏈，擺脫對中國的過度依賴，其四大支柱分別為貿易、供應鏈、清潔能源、去碳化和基礎設施，以及稅收和反腐敗。不過該框架缺乏亞洲國家所期望的市場進入條款。
同時身兼新加坡財政部長的黃循財說，鑑於14個IPEF成員國可能在某些情況下難以達成共識，新加坡已經表示，它與美國的雙邊合作可以成為其他國家效仿的「先行者」。
他說：「我們制定了高標準，它可以成為先驅，也可以是我們在拓展至更廣泛地區之前共同開展的試驗台。」
本文經美國之音授權轉載，原文發表於此
原標題：新加坡副總理提醒中國，運用影響力過猛會引起反彈和抵制
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。