新加坡副總理黃循財提醒中國，應學習妥協避免影響力過猛引起反彈和抵制

新加坡副總理黃循財（Lawrence Wong）星期五（10月13日）在華盛頓表示，中國試圖運用其日益增長的影響力時，不應該損及其他感受到壓力國家的利益，否則北京將面對別國反彈和抵制的風險。

黃循財是在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）舉辦的一場對話活動中表達了他的這個觀點。

黃循財在談到中國時指出，中國這個超級大國知道「出牌要審慎」，因為反彈和抵制並不符合中國的利益。彭博社引述他的話說，因此，中國的野心膨脹的時候，「必須學習如何妥協與調整」。

「（中國人）覺得他們的時間到了，他們需要佔據世界上理應屬於他們的位置，而且他們在維護海外利益時需要更強勢，」黃循財說，「那麼，中國就必須在其影響力增長之時不要讓其他國家感到壓力、脅迫或擠壓。」

東協（ASEAN）已經取代美國和歐洲成為中國最多的貿易夥伴，但是中國與某些東南亞鄰國就南中國海的領土主權爭端卻讓週邊國家感到非常緊張。北京在南中國海的爭議海域填海造島，並將這些人工島礁全面軍事化。中國與東南亞一些存在領土主權爭議的鄰國一直在討論在南中國海的行為準則，但是談判進行了二十年仍沒有達成協議。

彭博社在通報中指出，近年來隨著美中戰略競爭愈演愈烈，包括東南亞在內的部分亞洲國家在如何應對美中角逐問題上面臨越來越大的挑戰，這也使從貿易到氣候變遷一系列問題變得更加複雜。新加坡等東南亞國家多年來一直刻意避免在美中之間選邊站，但是隨著南中國海領土主權以及圍繞台灣問題的爭議日趨激烈，這種集體不結盟的政策越來越難以維持。

彭博社引述黃循財的話說，「我們珍惜我們與美國的友誼。」

黃循財在此次歷時10天的美國之行中會晤了多位美國高層官員，討論進一步強化雙邊友好關係的辦法。

「中國現在也成為所有東南亞國家的一個好朋友。我們希望與（美中）兩國都成為朋友，」黃循財說。

Photo Credit: GettyImages 新加坡副總理兼財政部長黃循財

其實，美中關係也在緩慢改善之中。包括國務卿布林肯、財政部長葉倫（Janet Yellen）、總統氣候特使約翰·克里（John Kerry）、以及商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在內的美國政府高層官員今年都先後訪華。

中國國家主席習近平日前也在北京會見了由美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率領的一個美國參議院跨黨派代​​表團。

彭博社指出，中國經濟在後疫情期間恢復不力是外界一大憂慮。最新的數據顯示，中國已經瀕臨通貨緊縮的邊緣。而國際貨幣基金組織（IMF）則警告說，中國房地產產業萎靡不振有可能抵銷預期的亞太經濟成長。

黃循財認為，中國經濟由於年輕人的高失業率，目前「正在經歷一個極富挑戰的狀況」。

「他們決定戳破房地產泡沫，而這麼做就會有痛苦的後果，」他說。「一旦你戳破泡沫，就會有各種各樣的後果，整個經濟都會受到衝擊，這是他們需要處理的。」黃循財在對話活動中希望美國主導的印太經濟框架（IPEF）討論能夠在下個月的亞太經合組織（APEC）高峰會之前取得實質進展。

「我們正在研究如何為IPEF的不同支柱增添實質內容…我們希望在APEC峰會之前能宣布一些內容，」路透社引述黃循財的話說。

「在供應鏈、綠色經濟、數位經濟等領域，這些都是我們正在追求的事情，我們當然希望能夠取得一些實質進展，」黃循財又說。

美國於2022年5月啟動IPEF，作為加強與亞洲經濟合作努力的一部分，以在前總統川普退出「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）之後與中國競爭。

IPEF考慮到經濟安全保障，尋求重組戰略物資供應鏈，擺脫對中國的過度依賴，其四大支柱分別為貿易、供應鏈、清潔能源、去碳化和基礎設施，以及稅收和反腐敗。不過該框架缺乏亞洲國家所期望的市場進入條款。

同時身兼新加坡財政部長的黃循財說，鑑於14個IPEF成員國可能在某些情況下難以達成共識，新加坡已經表示，它與美國的雙邊合作可以成為其他國家效仿的「先行者」。

他說：「我們制定了高標準，它可以成為先驅，也可以是我們在拓展至更廣泛地區之前共同開展的試驗台。」

本文經美國之音授權轉載，原文發表於此

原標題： 新加坡副總理提醒中國，運用影響力過猛會引起反彈和抵制

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範