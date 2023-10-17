「藍白合」下架民進黨的最好模式：中間路線的柯文哲選總統，國民黨組閣平衡府院
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筆者認為，這場合作的關鍵，還是在於誰來擔任總統候選人以及未來組閣的方向。儘管目前檯面上的各家民調公司仍顯示柯文哲與侯友宜的支持率相近，但以台灣現實狀況而言，以「中間路線」自居的柯文哲對於不同陣營的支持者較具吸引力。
文：周子愉
在野黨是否會在明（2024）年1月的總統及立委大選中聯合對抗執政的民進黨備受關注。這場所謂的「藍白合」於14日下午舉行其預備會議，會議經過三小時的討論，但雙方只達成一項共識，即舉辦一場辯論。關於產生在野最強候選人的方式和時間表等其他問題，國民黨和民眾黨依然持有不同的意見和主張，未能達成一致。
根據兩黨在會後發布的會議記錄，民眾黨在產生在野最強候選人的方法上主張採取五家民調公司進行民調，電話和手機各占一半，並采用對比式民調，最終以平均數確定結果。
而國民黨則提出了一個不同的方案，他們主張採取在美國、法國和韓國等國家歷來實施的開放式「民主初選」方式，透過民眾投票直接反映民意。具體實施方式是在22個縣市或73個區域立委選區設置初選投票站，允許所有民眾參與投票，但投票民眾需簽署政治理念認同卡，並在投票時進行實名身份驗證。
僅管在候選人的產生方式上存在分歧，國民黨和民眾黨在會議上都同意，在最終確認了「在野最強候選人」的產生方式後，由電視台主辦三場辯論會。至於整個過程的時間表，民眾黨建議在10月31日前完成在野最強候選人的產生方式和公開辯論的相關工作。而國民黨則提出在11月初（具體為11月5日至11月10日之間）完成。
但筆者認為，這場合作的關鍵，還是在於誰來擔任總統候選人以及未來組閣的方向。儘管目前檯面上的各家民調公司，仍顯示柯文哲與侯友宜的支持率相近，但以台灣現實狀況而言，以「中間路線」自居的柯文哲對於不同陣營的支持者較具吸引力。
從民調細部而言，柯文哲吸引了一部分藍營的選票，這意味著藍營支持者比起白營支持者對自家候選人的忠誠度來得不高。以口才而言，柯文哲對於議題與政策的回應，明顯優於侯友宜的「四兩撥千斤」，在辯論會上能得分的機會也較高。綜合考量而言，柯文哲應是在野整合後推出的最佳總統候選人。
至於侯友宜或國民黨肯定不願意擔任副總統這樣備位元首，完全沒有實質功能的角色。這時，退一步或許海闊天空。柯文哲過去拋出組聯合政府、中華民國由雙首長制轉為內閣制、立法院行使閣揆同意權......等，家大業大的國民黨應以此作為與民眾黨交換的籌碼，讓國民黨成為最有可能組閣的政黨，以此平衡府院兩方的權力。
在真正修憲架空總統職權並轉向內閣制前，雙首長制仍將存續一段期間，亦或是仍持續雙首長制，但總統權限被限縮，此時俄羅斯的政府結構或許可以成為參考（這不意味著我支持普亭〔Vladimir Putin〕政權）。
俄羅斯聯邦政府設有主席（總理）一名、第一副主席（副總理）一名、副主席（副總理）六名。大多數部委和聯邦事務，直接向總理報告，然後再轉向總統報告。但有部份負責安全和外交政策的的機構直屬俄羅斯總統，包括內務部、外交部、緊急情況部、國防部、對外情報局和七個其他聯邦機構及服務處。這或許是過渡時期可以遵循的方向，即外交部、國防部、大陸委員會直接隸屬總統府，其餘部會繼續由行政院，即內閣領導。
在選前不到100天的時刻，若藍白仍在幻想自己的候選人能夠先擊敗對方再進行天方夜譚的整合，不如提前組織影子政府與影子內閣，達到真正的「藍白合」才是重中之重。
本文經方格子vocus授權刊登，原文發表於此
原標題：「藍白合」下架民進黨目前最好的模式：「他」來選總統、「這個黨」組閣
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。