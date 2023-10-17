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2023/10/17,
政治

「藍白合」下架民進黨的最好模式：中間路線的柯文哲選總統，國民黨組閣平衡府院

「藍白合」下架民進黨的最好模式：中間路線的柯文哲選總統，國民黨組閣平衡府院
「藍白合」會前會14日下午在台北福華大飯店登場，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰（右）、民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊（左）會後一同步出會議室，臉上皆掛著笑容。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

筆者認為，這場合作的關鍵，還是在於誰來擔任總統候選人以及未來組閣的方向。儘管目前檯面上的各家民調公司仍顯示柯文哲與侯友宜的支持率相近，但以台灣現實狀況而言，以「中間路線」自居的柯文哲對於不同陣營的支持者較具吸引力。

文：周子愉

在野黨是否會在明（2024）年1月的總統及立委大選中聯合對抗執政的民進黨備受關注。這場所謂的「藍白合」於14日下午舉行其預備會議，會議經過三小時的討論，但雙方只達成一項共識，即舉辦一場辯論。關於產生在野最強候選人的方式和時間表等其他問題，國民黨和民眾黨依然持有不同的意見和主張，未能達成一致。

根據兩黨在會後發布的會議記錄，民眾黨在產生在野最強候選人的方法上主張採取五家民調公司進行民調，電話和手機各占一半，並采用對比式民調，最終以平均數確定結果。

而國民黨則提出了一個不同的方案，他們主張採取在美國、法國和韓國等國家歷來實施的開放式「民主初選」方式，透過民眾投票直接反映民意。具體實施方式是在22個縣市或73個區域立委選區設置初選投票站，允許所有民眾參與投票，但投票民眾需簽署政治理念認同卡，並在投票時進行實名身份驗證。

僅管在候選人的產生方式上存在分歧，國民黨和民眾黨在會議上都同意，在最終確認了「在野最強候選人」的產生方式後，由電視台主辦三場辯論會。至於整個過程的時間表，民眾黨建議在10月31日前完成在野最強候選人的產生方式和公開辯論的相關工作。而國民黨則提出在11月初（具體為11月5日至11月10日之間）完成。

但筆者認為，這場合作的關鍵，還是在於誰來擔任總統候選人以及未來組閣的方向。儘管目前檯面上的各家民調公司，仍顯示柯文哲與侯友宜的支持率相近，但以台灣現實狀況而言，以「中間路線」自居的柯文哲對於不同陣營的支持者較具吸引力。

從民調細部而言，柯文哲吸引了一部分藍營的選票，這意味著藍營支持者比起白營支持者對自家候選人的忠誠度來得不高。以口才而言，柯文哲對於議題與政策的回應，明顯優於侯友宜的「四兩撥千斤」，在辯論會上能得分的機會也較高。綜合考量而言，柯文哲應是在野整合後推出的最佳總統候選人。

至於侯友宜或國民黨肯定不願意擔任副總統這樣備位元首，完全沒有實質功能的角色。這時，退一步或許海闊天空。柯文哲過去拋出組聯合政府、中華民國由雙首長制轉為內閣制、立法院行使閣揆同意權......等，家大業大的國民黨應以此作為與民眾黨交換的籌碼，讓國民黨成為最有可能組閣的政黨，以此平衡府院兩方的權力。

在真正修憲架空總統職權並轉向內閣制前，雙首長制仍將存續一段期間，亦或是仍持續雙首長制，但總統權限被限縮，此時俄羅斯的政府結構或許可以成為參考（這不意味著我支持普亭〔Vladimir Putin〕政權）。

俄羅斯聯邦政府設有主席（總理）一名、第一副主席（副總理）一名、副主席（副總理）六名。大多數部委和聯邦事務，直接向總理報告，然後再轉向總統報告。但有部份負責安全和外交政策的的機構直屬俄羅斯總統，包括內務部、外交部、緊急情況部、國防部、對外情報局和七個其他聯邦機構及服務處。這或許是過渡時期可以遵循的方向，即外交部、國防部、大陸委員會直接隸屬總統府，其餘部會繼續由行政院，即內閣領導。

在選前不到100天的時刻，若藍白仍在幻想自己的候選人能夠先擊敗對方再進行天方夜譚的整合，不如提前組織影子政府與影子內閣，達到真正的「藍白合」才是重中之重。

本文經方格子vocus授權刊登，原文發表於此
原標題：「藍白合」下架民進黨目前最好的模式：「他」來選總統、「這個黨」組閣

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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