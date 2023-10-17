以巴和解攸關北京長期利益，中國在這局絕不會只當個旁觀者

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

中國作為世人眼中的世界第二強權，自然不能對巴以衝突置身事外。那麼民間不說，中國官方是如何看待這次衝突，又將會採取怎樣的方式去處理這個事情？

外界看到，這輪以哈衝突爆發時，中國還處在國慶長假的尾聲，但外交部第一時間對此表了態，之後每天的例行記者會，這都是必不可少的主題。

中國中東問題特使翟雋也在前兩天，先後同埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理、巴勒斯坦外交部第一副部長、以色列外交部負責亞太事務的副總司長通話討論當地局勢。另外，王毅也在12日應約同本月安理會輪值主席國巴西的總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）通了電話。

概括外交部發言人、中東問題特使以及王毅的表態和通話，中國對以哈衝突的立場，其要點有以下幾個方面：（1）反對和譴責傷害平民的行為；（2）呼籲立即停火，保護平民；（3）落實「兩國方案」，恢復和談，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以和平共處；（4）願同阿盟等各方保持溝通協調，積極勸和促談，為推動中東和平進程重回正軌和巴勒斯坦問題的解決發揮作用。

其實，中國的上述立場和態度是可以想像到的。不過，比起外交部發言人的表態來，中東問題特使翟雋的身份讓他的通話更值得琢磨。翟雋選擇的通話對像是衝突雙方以及埃及，但巴方不是哈瑪斯而是在國際上代表巴方的民族權利機構政府。

翟雋是先同埃及，再同巴勒斯坦，最後同以色列通話，這個順序的選擇有講究。埃及最先是因為它是中東阿拉伯的大國，同以色列也早有建交，從而顯示中國不是在拉偏架；巴勒斯坦其次是因為它看起來是弱勢一方，而且同中國關係可能要好於中國同以色列關係；以色列最後當然不是說中國認為它就是不重要的，恰恰相反，在瞭解第三方埃及和當事一方巴基斯坦的立場和訴求後，中國認為它可能更好回應以色列的訴求。

從中國官方的新聞通報看，翟雋同三方通話的內容大體相同，但表述有差異，特別是同以色列副總司長的通話與前兩者不同，有值得品味的地方，他強調中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，始終站在和平一邊，站在公平正義一邊。之所以要突出這點，是因為中國怕以色列誤解，誤認為中國站在巴勒斯坦一方。顯然，中國有安撫以色列之意。

不過，翟雋雖強調中國沒有私利，不拉偏架，但其實，中國在立場和情感上是偏向巴勒斯坦的。即使在民間，雖然有很多人支持以色列，然而站在巴勒斯坦一邊的更多，甚至有很多人還同情哈瑪斯，明裡暗裡支持哈瑪斯，為哈瑪斯的恐襲行為辯解。

中國官方偏向巴勒斯坦並不奇怪，因為這就是它向來的態度。外交部在最初的聲明中，基調溫和，沒有譴責哈瑪斯空襲平民的行為。後來因以色列的不滿和舒默（Chuck Schumer）的批評，才轉而對傷害平民的行為進行反對和譴責。外界一般把這理解為是針對哈瑪斯，但也可理解為是針對巴以雙方，因為以方對加薩的空襲也會造成平民的傷害。

中國的真實立場

中國在拉偏架也表現在王毅同巴西總統顧問的通話中。這個通話比起中東問題特使翟雋的通話來，更能代表中國政府對巴以衝突的真實立場，因而更值得外界重視。

王毅指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，癥結在於一直沒有還巴勒斯坦人民一個公道。此次衝突以極為慘烈的方式再次證明，解決巴勒斯坦問題的出路在於盡快恢復真正的和談，實現巴勒斯坦民族的正當權利。中方呼籲盡快召開更加權威、更有影響的國際和會，推動國際社會以「兩國方案」為基礎達成更廣泛共識，並為此制定時間表和路線圖。

這段話中一個「還巴勒斯坦人民一個公道」，一個「實現巴勒斯坦民族的正當權利」，就已經把中國真實的立場展露無疑。

王毅不隱藏這點，和中國在巴以問題上的長期利益有關。中國在中東的長期利益是巴以實現和解，中東實現和平，這樣中國的經濟力量才能深入中東。中國對中東的地緣政治影響力是通過經濟力量實現的，因此，只有以色列實現同巴勒斯坦，以及以色列實現同其他阿拉伯國家的和解，中東和平才有可能，從而為中國在中東發揮經濟槓桿的作用提供一個好的地緣政治環境。

從這個角度看，中國會支持以色列和沙烏地的關係正常化，只是希望這個正常化由中國去促成，但它也不會反對美國主導這個進程。

由於巴以和解是中國的長期利益所在，所以中國會去斡旋以哈衝突，成為其中的一個玩家，而不是旁觀者。但如果去斡旋，中國會在表面上把自己塑造成一個不偏不倚的中立調停者的角色，不能讓人一眼看出太偏向巴勒斯坦。

王毅的講話，表明中國對以哈衝突的調停可能比外界原先預估的要更積極和主動，原因在於，中國在中東已經擁有龐大的經濟利益，如果巴以衝突演變成一場戰爭，那麼中國要在中東推進一帶一路會受阻。

從地緣政治來說，以哈衝突的外溢效應對中國影響有限，甚至某種程度上對中國有利，這個有利主要指的是美國主導以沙關係正常化可能會受挫，從而為中國去促成兩國和解提供了一個機會。

以哈衝突的直接原因，用中國官方學者的話說，很可能是巴勒斯坦各派反對沙烏地同以色列關係正常化，要求將巴以問題和平解決作為阿拉伯國家同以色列和解的前提條件。因為作為阿拉伯國家的領頭羊，沙烏地如果同以色列實現關係正常化，必然帶動中東多個阿拉伯國家同以色列發展關係，巴以問題就將面臨被進一步邊緣化的危險。