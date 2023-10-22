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2023/10/22,
拉美

選舉假訊息為何瘋傳？阿根廷學者分析：民眾不滿民生經濟仍是主因

選舉假訊息為何瘋傳？阿根廷學者分析：民眾不滿民生經濟仍是主因
阿根廷總統候選人米萊支持者手持象徵削減開支的電鋸和取代披索的美元。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

阿根廷正經歷32年來最高的通貨膨脹（阿根廷8月份年通膨率飆升至124.4%，創下1991年以來的最高紀錄），GDP停滯成長超過10年，年輕人很難找到工作，所以要跟他們談「軍事獨裁很可怕」，他們可能會認為「我不在乎，我更需要買牛奶和麵包」。

南美洲國家阿根廷本週日（22日）將展開第二輪總統投票，阿根廷聖安德烈斯大學（Universidad de San Andrés）傳播學系助理教授米切爾斯坦（Eugenia Mitchelstein）16日接受《關鍵評論網》訪問，指出阿根廷正經歷32年來最高的通貨膨脹，選民對現實的不滿已超越對訊息真偽的重視，甚至協助傳遞政治人物製造的假訊息。

米切爾斯坦長期關注網路、社群媒體及假訊息與極端主義的傳播，在2019年（阿根廷上一次總統大選期間）曾做過研究，當時發現，阿根廷社會已普遍意識到假訊息的存在，人們對於接收到的資訊抱持懷疑態度，如果在通訊軟體「WhatsApp」（相當於台灣人使用LINE）收到假訊息，也會互相提醒「我不知道這是不是真的，要當心。」

米切爾斯坦指出，人們不那麼常傳遞假訊息，但當他們傳的時候，就是他們想改變其他人想法、政治主張的時候，「多數的時候，他們不是因為不知道這些訊息為假，才天真的誤傳。」

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
阿根廷傳播學者米切爾斯坦接受《關鍵評論網》視訊訪問。

假訊息來自政治人物，為達政治目的

米切爾斯坦指出，阿根廷這場選舉的假訊息不只來自網路，更多是來自總統候選人自身，如目前最有可能在大選中獲勝、成為阿根廷下一屆總統的極右派候選人米萊（Javier Milei），就是許多假訊息的來源。

米萊在今年8月總統初選獲得最高的支持率，勝過執政黨「祖國聯盟」（Unión por la Patria）推派的現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）與最大在野黨「合力改變」（JxC）候選人布利其（Patricia Bullrich），這是阿根廷第一次有不同傳統政黨的候選人有望贏得總統大選。

米切爾斯坦說，米萊和前美國總統川普（Donald Trump）與前巴西強人總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一樣，都稱氣候變遷是假的。他也認為，男女同工不同酬的問題並不存在。他更在總統大選辯論時宣稱，阿根廷1970年軍事政變被軍政府處決、消失的異議份子僅有8753人，而不是人權團體向來聲稱的3萬人（註：米萊選擇軍人之女Victoria Villarruel為副手搭擋，她長期否認阿根廷軍事獨裁的罪行）。

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Photo Credit: GettyImages
阿根廷總統候選人米萊的副手搭擋畢莎魯埃（Victoria Villarruel）。

米切爾斯坦指出，米萊的支持者主要為年輕男性，這些年輕人不是不了解歷史發生的事，而是他們「不在乎」。

她說，阿根廷正經歷32年來最高的通貨膨脹（阿根廷8月份年通膨率飆升至124.4%，創下1991年以來的最高紀錄），GDP停滯成長超過10年，年輕人很難找到工作，所以要跟他們談「軍事獨裁很可怕」，他們可能會認為「我不在乎，我更需要買牛奶和麵包」。

另一方面，米萊主張廢除阿根廷婦女、性別與多元部（Ministry of Women, Genders and Diversity），作為他主張削減政府開支的政策一部分，強調不同性別的報酬沒有差異存在。米切爾斯坦說，這樣的言論是假訊息，今年贏得諾貝爾經濟學獎的教授高爾汀（Claudia Goldin），就是研究性別薪資差距。但許多但米萊的支持者們，像是年輕男性、認為女性主義「太過頭了」的選民，卻願意相信米萊說的「女性不願像男性一樣努力工作，這就是為什麼她們的薪水較低」、「女性的工作不像男性的那麽辛苦。」

但米切爾斯坦指出，阿根廷人不是因為米萊才相信這些假訊息，而是米萊的言論剛好反映了他們自身的價值觀，他們才把票投給他。

米切爾斯坦也指出，假訊息在阿根廷今年選舉的討論似乎不如過往。假訊息的討論存在已久，但在過去幾次選舉都無從證實對選舉結果有決定性的影響。米切爾斯坦直言，阿根廷經歷軍事獨裁，人們至今仍對政治人物抱持疑心，不輕易相信政客所說的。她認為無論最終誰贏得選舉，都不是因為假訊息勝利，而是人們厭倦了阿根廷的政治制度、厭倦了傳統的政治家，「他們想嘗試一些新東西。」

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Photo Credit: GettyImages
阿根廷極右派「自由前進黨」（Partido Libertario）候選人米萊，是目前最有可能出任下一屆總統的人選。

台灣可以從阿根廷經驗學到什麼？學者：了解中國消息具「功能性」是個開始

台灣的假訊息多數來自中國威脅，阿根廷是否也有相似的「境外勢力」？米切爾斯坦表示，俄羅斯國營電視台「RT」（Russia Today）有西班牙語的內容，會散佈一些錯誤訊息，但主要與俄羅斯和烏克蘭有關。阿根廷目前沒有境外勢力介選的跡象，但鄰國智利在1973年時曾因美國中央情報局（CIA）在1973年秘密資助下發生政變，導致時任總統阿言德（Salvador Allende）下台、由獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）取代。

台灣明年也將迎來總統大選，該如何從阿根廷選舉經驗學習對抗假訊息？米切爾斯坦表示，她對於台灣的情況不太了解，但多數的人，包括年輕人或多或少都了解假訊息的存在，媒體素養應該從人們「已經知道的事情開始」，像是人們已經知道中國和台灣之間存在衝突，那就記得從中國傳來台灣的消息「是有作用的」（functional），特別當心。

不過米切爾斯坦也提到，當人們對假訊息漠不關心時，要去改變這點非常困難，如果人們更擔心通貨膨脹、失業之類的民生議題，那就很難讓他們明白對抗假訊息有多重要。

淡江大學全球政經系拉丁美洲碩士班副教授黃富娟表示，許多假訊息的來源的確是來自候選人之間，但假訊息對於現階段的阿根廷來說，不是最關鍵的議題。阿根廷現在面臨高通膨，實質購買力非常低，甚至有大學教授連牛肉都買不起，這才是人民「主要的痛」，候選人之間的辯論也都圍繞著如何拯救這個國家的經濟。


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