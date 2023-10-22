選舉假訊息為何瘋傳？阿根廷學者分析：民眾不滿民生經濟仍是主因
我們想讓你知道的是
阿根廷正經歷32年來最高的通貨膨脹（阿根廷8月份年通膨率飆升至124.4%，創下1991年以來的最高紀錄），GDP停滯成長超過10年，年輕人很難找到工作，所以要跟他們談「軍事獨裁很可怕」，他們可能會認為「我不在乎，我更需要買牛奶和麵包」。
南美洲國家阿根廷本週日（22日）將展開第二輪總統投票，阿根廷聖安德烈斯大學（Universidad de San Andrés）傳播學系助理教授米切爾斯坦（Eugenia Mitchelstein）16日接受《關鍵評論網》訪問，指出阿根廷正經歷32年來最高的通貨膨脹，選民對現實的不滿已超越對訊息真偽的重視，甚至協助傳遞政治人物製造的假訊息。
米切爾斯坦長期關注網路、社群媒體及假訊息與極端主義的傳播，在2019年（阿根廷上一次總統大選期間）曾做過研究，當時發現，阿根廷社會已普遍意識到假訊息的存在，人們對於接收到的資訊抱持懷疑態度，如果在通訊軟體「WhatsApp」（相當於台灣人使用LINE）收到假訊息，也會互相提醒「我不知道這是不是真的，要當心。」
米切爾斯坦指出，人們不那麼常傳遞假訊息，但當他們傳的時候，就是他們想改變其他人想法、政治主張的時候，「多數的時候，他們不是因為不知道這些訊息為假，才天真的誤傳。」
假訊息來自政治人物，為達政治目的
米切爾斯坦指出，阿根廷這場選舉的假訊息不只來自網路，更多是來自總統候選人自身，如目前最有可能在大選中獲勝、成為阿根廷下一屆總統的極右派候選人米萊（Javier Milei），就是許多假訊息的來源。
米萊在今年8月總統初選獲得最高的支持率，勝過執政黨「祖國聯盟」（Unión por la Patria）推派的現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）與最大在野黨「合力改變」（JxC）候選人布利其（Patricia Bullrich），這是阿根廷第一次有不同傳統政黨的候選人有望贏得總統大選。
米切爾斯坦說，米萊和前美國總統川普（Donald Trump）與前巴西強人總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一樣，都稱氣候變遷是假的。他也認為，男女同工不同酬的問題並不存在。他更在總統大選辯論時宣稱，阿根廷1970年軍事政變被軍政府處決、消失的異議份子僅有8753人，而不是人權團體向來聲稱的3萬人（註：米萊選擇軍人之女Victoria Villarruel為副手搭擋，她長期否認阿根廷軍事獨裁的罪行）。
米切爾斯坦指出，米萊的支持者主要為年輕男性，這些年輕人不是不了解歷史發生的事，而是他們「不在乎」。
她說，阿根廷正經歷32年來最高的通貨膨脹（阿根廷8月份年通膨率飆升至124.4%，創下1991年以來的最高紀錄），GDP停滯成長超過10年，年輕人很難找到工作，所以要跟他們談「軍事獨裁很可怕」，他們可能會認為「我不在乎，我更需要買牛奶和麵包」。
另一方面，米萊主張廢除阿根廷婦女、性別與多元部（Ministry of Women, Genders and Diversity），作為他主張削減政府開支的政策一部分，強調不同性別的報酬沒有差異存在。米切爾斯坦說，這樣的言論是假訊息，今年贏得諾貝爾經濟學獎的教授高爾汀（Claudia Goldin），就是研究性別薪資差距。但許多但米萊的支持者們，像是年輕男性、認為女性主義「太過頭了」的選民，卻願意相信米萊說的「女性不願像男性一樣努力工作，這就是為什麼她們的薪水較低」、「女性的工作不像男性的那麽辛苦。」
但米切爾斯坦指出，阿根廷人不是因為米萊才相信這些假訊息，而是米萊的言論剛好反映了他們自身的價值觀，他們才把票投給他。
米切爾斯坦也指出，假訊息在阿根廷今年選舉的討論似乎不如過往。假訊息的討論存在已久，但在過去幾次選舉都無從證實對選舉結果有決定性的影響。米切爾斯坦直言，阿根廷經歷軍事獨裁，人們至今仍對政治人物抱持疑心，不輕易相信政客所說的。她認為無論最終誰贏得選舉，都不是因為假訊息勝利，而是人們厭倦了阿根廷的政治制度、厭倦了傳統的政治家，「他們想嘗試一些新東西。」
台灣可以從阿根廷經驗學到什麼？學者：了解中國消息具「功能性」是個開始
台灣的假訊息多數來自中國威脅，阿根廷是否也有相似的「境外勢力」？米切爾斯坦表示，俄羅斯國營電視台「RT」（Russia Today）有西班牙語的內容，會散佈一些錯誤訊息，但主要與俄羅斯和烏克蘭有關。阿根廷目前沒有境外勢力介選的跡象，但鄰國智利在1973年時曾因美國中央情報局（CIA）在1973年秘密資助下發生政變，導致時任總統阿言德（Salvador Allende）下台、由獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）取代。
台灣明年也將迎來總統大選，該如何從阿根廷選舉經驗學習對抗假訊息？米切爾斯坦表示，她對於台灣的情況不太了解，但多數的人，包括年輕人或多或少都了解假訊息的存在，媒體素養應該從人們「已經知道的事情開始」，像是人們已經知道中國和台灣之間存在衝突，那就記得從中國傳來台灣的消息「是有作用的」（functional），特別當心。
不過米切爾斯坦也提到，當人們對假訊息漠不關心時，要去改變這點非常困難，如果人們更擔心通貨膨脹、失業之類的民生議題，那就很難讓他們明白對抗假訊息有多重要。
淡江大學全球政經系拉丁美洲碩士班副教授黃富娟表示，許多假訊息的來源的確是來自候選人之間，但假訊息對於現階段的阿根廷來說，不是最關鍵的議題。阿根廷現在面臨高通膨，實質購買力非常低，甚至有大學教授連牛肉都買不起，這才是人民「主要的痛」，候選人之間的辯論也都圍繞著如何拯救這個國家的經濟。
Tags：
一起走過新創荒漠，「第一島鏈新創對話論壇」10月登場！立即報名，攜手共構臺灣新創雨林生態系
我們想讓你知道的是
今年10月24日中小企業開發公司資鼎將攜手關鍵評論網，舉辦「第一島鏈新創英雄會」新創論壇，邀請臺灣重點新創企業家、證交所長官與賴副總統等重量級人物對談，從新創實務與國家發展的角度，深入探討臺灣新創生態系的過去與未來。活動席次有限，立即點擊報名吧！
多年來在政府、企業與新創社群的共同努力下，臺灣創新創業生態系的發展日漸蓬勃，先前不僅有如沛星互動科技（Appier）、睿能創意（Gogoro）等臺灣在地的新創獨角獸成功登陸日本、美國等資本市場的案例；近年也能看見如曙客（FunNow）、酷遊天（KKDay）等後起的新創團隊開始於國際市場展露頭角。若與十多年前相比，以「荒漠到雨林」形容臺灣新創環境一路以來的變遷也不為過。不過，若想在「以創新驅動成長」的未來世界中站穩腳步，這些轉變只是開始，如何持續創造新創能量的正向循環、走向國際才是臺灣新創永續發展的真正關鍵。
邁向智慧科技島：「環境」是臺灣新創生態系正向循環的關鍵
新創企業就像一顆顆生機蓬勃的種子，想要風光收成，除了長時間持續澆灌，更需要維持土質的營養及留意氣候環境的變化。所以除了持續提供新創企業人才與資金支持，如何透過加速器、創投資金驅動整體新創技術、乃至於文化的「環境」改變，才是啟動新創循環與永續發展的重中之重。
今年10月24日，資鼎創投將攜手關鍵評論網，在松菸誠品表演廳舉辦「第一島鏈新創對話：打造智慧島嶼，啟動成長引擎」新創論壇，以匯聚產業新創的關鍵力量、推動臺灣朝向「智慧科技島」為引，邀請臺灣重點新創企業家、證交所長官與賴副總統等重量級人物蒞臨對談，從新創實務、資本市場、國家發展等不同面相，探討臺灣新創生態系的發展策略與未來可能。
國內重點新創與國政官員共同與會，啟動臺灣新創生態引擎！
在新創實務領域，活動邀請到TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉、凱鈿行動科技創辦人蘇柏州兩位新創創業家，談談他們如何一步一步完成事業規劃、資金尋募、國際市場開發等事業發展歷程；除此之外，活動也邀請到倚天酷碁總經理鍾逸鈞，揭示倚天酷碁的內部創業之旅，以及年中登上證交所創新板掛牌的挑戰與心路歷程；最後在籌資面向的部分，我們也邀請到臺灣證券交易所分享，聊聊2021年增設的「創新板」如何替臺灣新創加速籌資、吸引國外新創來台，再藉此匯聚更龐大的創新能量。
另一方面，面對AI科技興起、地緣政治緊張、國際供應鏈重組等全球挑戰，臺灣除了透過資金、人才維繫國家內部的新創發展動力，更需要國家政策、資源的重點挹注，對內整合法規與市場、向外深化國際合作關係，形成強而有力的指引。因此，活動最後特別邀請賴副總統出席，從他提出的「國家希望工程」國政藍圖出發，探討國家在產業創新、科技創新、創新創業的新創雨林裡，還能提供哪些實質幫助。
不管是想探究臺灣新創生態的發展、政策資源的走向，還是欲一窺前人的創業、轉型經驗，從中汲取知識養分，本場「第一島鏈新創英雄會」絕對是你不可以錯過的新創盛會！
第一島鏈新創對話論壇活動詳細資訊
活動名稱：第一島鏈新創對話：打造智慧島嶼，啟動成長引擎
活動時間：10月24日（二） 10：30－12：30
活動地點：松菸誠品表演廳（臺北市信義區菸廠路88號B1）
活動網站：https://www.accupass.com/event/2310040707573833671940