選舉假訊息為何瘋傳？阿根廷學者分析：民眾不滿民生經濟仍是主因

南美洲國家阿根廷本週日（22日）將展開第二輪總統投票，阿根廷聖安德烈斯大學（Universidad de San Andrés）傳播學系助理教授米切爾斯坦（Eugenia Mitchelstein）16日接受《關鍵評論網》訪問，指出阿根廷正經歷32年來最高的通貨膨脹，選民對現實的不滿已超越對訊息真偽的重視，甚至協助傳遞政治人物製造的假訊息。

米切爾斯坦長期關注網路、社群媒體及假訊息與極端主義的傳播，在2019年（阿根廷上一次總統大選期間）曾做過研究，當時發現，阿根廷社會已普遍意識到假訊息的存在，人們對於接收到的資訊抱持懷疑態度，如果在通訊軟體「WhatsApp」（相當於台灣人使用LINE）收到假訊息，也會互相提醒「我不知道這是不是真的，要當心。」

米切爾斯坦指出，人們不那麼常傳遞假訊息，但當他們傳的時候，就是他們想改變其他人想法、政治主張的時候，「多數的時候，他們不是因為不知道這些訊息為假，才天真的誤傳。」

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 阿根廷傳播學者米切爾斯坦接受《關鍵評論網》視訊訪問。

假訊息來自政治人物，為達政治目的

米切爾斯坦指出，阿根廷這場選舉的假訊息不只來自網路，更多是來自總統候選人自身，如目前最有可能在大選中獲勝、成為阿根廷下一屆總統的極右派候選人米萊（Javier Milei），就是許多假訊息的來源。

米萊在今年8月總統初選獲得最高的支持率，勝過執政黨「祖國聯盟」（Unión por la Patria）推派的現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）與最大在野黨「合力改變」（JxC）候選人布利其（Patricia Bullrich），這是阿根廷第一次有不同傳統政黨的候選人有望贏得總統大選。

米切爾斯坦說，米萊和前美國總統川普（Donald Trump）與前巴西強人總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一樣，都稱氣候變遷是假的。他也認為，男女同工不同酬的問題並不存在。他更在總統大選辯論時宣稱，阿根廷1970年軍事政變被軍政府處決、消失的異議份子僅有8753人，而不是人權團體向來聲稱的3萬人（註：米萊選擇軍人之女Victoria Villarruel為副手搭擋，她長期否認阿根廷軍事獨裁的罪行）。

Photo Credit: GettyImages 阿根廷總統候選人米萊的副手搭擋畢莎魯埃（Victoria Villarruel）。

米切爾斯坦指出，米萊的支持者主要為年輕男性，這些年輕人不是不了解歷史發生的事，而是他們「不在乎」。

她說，阿根廷正經歷32年來最高的通貨膨脹（阿根廷8月份年通膨率飆升至124.4%，創下1991年以來的最高紀錄），GDP停滯成長超過10年，年輕人很難找到工作，所以要跟他們談「軍事獨裁很可怕」，他們可能會認為「我不在乎，我更需要買牛奶和麵包」。

另一方面，米萊主張廢除阿根廷婦女、性別與多元部（Ministry of Women, Genders and Diversity），作為他主張削減政府開支的政策一部分，強調不同性別的報酬沒有差異存在。米切爾斯坦說，這樣的言論是假訊息，今年贏得諾貝爾經濟學獎的教授高爾汀（Claudia Goldin），就是研究性別薪資差距。但許多但米萊的支持者們，像是年輕男性、認為女性主義「太過頭了」的選民，卻願意相信米萊說的「女性不願像男性一樣努力工作，這就是為什麼她們的薪水較低」、「女性的工作不像男性的那麽辛苦。」

但米切爾斯坦指出，阿根廷人不是因為米萊才相信這些假訊息，而是米萊的言論剛好反映了他們自身的價值觀，他們才把票投給他。

米切爾斯坦也指出，假訊息在阿根廷今年選舉的討論似乎不如過往。假訊息的討論存在已久，但在過去幾次選舉都無從證實對選舉結果有決定性的影響。米切爾斯坦直言，阿根廷經歷軍事獨裁，人們至今仍對政治人物抱持疑心，不輕易相信政客所說的。她認為無論最終誰贏得選舉，都不是因為假訊息勝利，而是人們厭倦了阿根廷的政治制度、厭倦了傳統的政治家，「他們想嘗試一些新東西。」

Photo Credit: GettyImages 阿根廷極右派「自由前進黨」（Partido Libertario）候選人米萊，是目前最有可能出任下一屆總統的人選。

台灣可以從阿根廷經驗學到什麼？學者：了解中國消息具「功能性」是個開始

台灣的假訊息多數來自中國威脅，阿根廷是否也有相似的「境外勢力」？米切爾斯坦表示，俄羅斯國營電視台「RT」（Russia Today）有西班牙語的內容，會散佈一些錯誤訊息，但主要與俄羅斯和烏克蘭有關。阿根廷目前沒有境外勢力介選的跡象，但鄰國智利在1973年時曾因美國中央情報局（CIA）在1973年秘密資助下發生政變，導致時任總統阿言德（Salvador Allende）下台、由獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）取代。

台灣明年也將迎來總統大選，該如何從阿根廷選舉經驗學習對抗假訊息？米切爾斯坦表示，她對於台灣的情況不太了解，但多數的人，包括年輕人或多或少都了解假訊息的存在，媒體素養應該從人們「已經知道的事情開始」，像是人們已經知道中國和台灣之間存在衝突，那就記得從中國傳來台灣的消息「是有作用的」（functional），特別當心。

不過米切爾斯坦也提到，當人們對假訊息漠不關心時，要去改變這點非常困難，如果人們更擔心通貨膨脹、失業之類的民生議題，那就很難讓他們明白對抗假訊息有多重要。

淡江大學全球政經系拉丁美洲碩士班副教授黃富娟表示，許多假訊息的來源的確是來自候選人之間，但假訊息對於現階段的阿根廷來說，不是最關鍵的議題。阿根廷現在面臨高通膨，實質購買力非常低，甚至有大學教授連牛肉都買不起，這才是人民「主要的痛」，候選人之間的辯論也都圍繞著如何拯救這個國家的經濟。