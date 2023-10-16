秋雨創新股份有限公司榮獲第17屆台灣金印獎多項獎項

本月12日由經濟部產業發展署所主辦的「第17屆台灣金印獎」頒獎典禮中，股票上市公司「秋雨」（9929）榮獲多項獎項如下：

1. 圖書印刷獎精裝類：

優異：得獎作品「無限，無畏」。

2. 圖書印刷獎平裝類：

第2名：得獎作品「AMAZING PINGTUNG驚豔屏東」。

第3名：得獎作品「2023 高雄獎」。

Photo Credit : 秋雨創新

優異：「萬法心生：夏荊山藝術經典展」。

3. 雜誌印刷獎：

第2名：「《屏東本事》（秋季號）」。

「台灣金印獎」主旨在鼓勵台灣印刷、出版及相關產業，能夠不斷印製高品質、提昇競爭力之印刷品，進而表彰、獎勵並激發國內印刷產業的優秀印刷技術、辦理印刷產業印製技術與品質肯定的最高榮譽，並藉以發揮文化傳播及提昇各類印刷產業附加價值之功能，激起印刷產業共襄盛舉的團結意志及追求優良品質的榮譽感，並進而提昇產業競爭能力建立未來「Printed In Taiwan」的台灣印刷精品王國，讓台灣地區的印刷產業品質受到國際肯定，並在國際印刷市場間佔有一席之地，獎勵印刷業突破及建立創新技術，提昇產業國際競爭力，爭取國際委印外銷市場。（摘錄財團法人印刷創新科技研究發展中心網頁）

「秋雨」為國內首家股票上市的印刷公司，經營印刷業務已達70餘年，在「台灣金印獎」項目上常有優異的獲獎表現，尤其在2017年榮獲「圖書類精裝本」及「圖書類平裝本」雙料冠軍，成績斐然令人稱讚，並每年持續榮獲台灣百家企業的肯定，業績穩健成長。

「秋雨」近年來積極轉型及多元化經營，於2018年收購「廣豐國際媒體股份有限公司」為子公司，獨家經營「桃園國際機場」第一、第二航廈的商業廣告經營業務代理。結合「秋雨」一貫的高品質堅持，為台灣門面提供最高規格的服務。

本文章內容由「秋雨創新」提供。