泰勒絲《Taylor Swift：The Eras Tour》首週末橫掃1.28億美元，輕鬆成為影史最賣座演唱會電影

美國知名音樂人泰勒絲（Taylor Swift）的演唱會電影《Taylor Swift：The Eras Tour》上週於全美上映，首週末票房落在9600萬美元，而北美之外的海外票房則是進帳3200萬美元，總計1.28億美元，位居全球票房榜首。

至於1.28億美元的成績，成為影史 演唱會電影 首週末票房 最高的紀錄，將《麥可傑克森：未來的未來》首週末的7425萬美元紀錄往上推進；甚至已經超越 2011年《小賈斯汀：永不說不》的總票房9903萬美元。

Photo Credit: GettyImages 泰勒絲10月11日在洛杉磯出席首映

《Taylor Swift：The Eras Tour》由曾製作怪奇比莉（Billie Eilish）、防彈少年團等音樂人演唱會電影的導演Sam Wrench執導，紀錄泰勒絲北美演唱會於最終站洛杉磯的六場演唱會。

《Taylor Swift：The Eras Tour》引起北美廣泛注意的原因在於，此作並非由傳統好萊塢大片廠，如迪士尼、華納、環球等片廠發行，而是由全美最大連鎖戲院AMC發行，而且宣布上映檔期至正式上映僅有6週的時間，以當代商業電影的宣傳而言，此舉幾乎違背了運行模式。

《Taylor Swift：The Eras Tour》空降10月中的檔期，也引發了許多原定計劃緊急調檔，例如環球影業的《大法師：信徒》就提前一週上映；馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的《花月殺手》也取消了10月6日的限定上映，同步改成10月20日全球上映。

根據《綜藝報》指出，AMC首席內容長伊莉莎白法蘭克（ Elizabeth Frank）在一份聲明中表示：「泰勒絲 精彩的表演讓粉絲們很高興，粉絲們盛裝打扮並跳起舞。而隨著大量的推薦和粉絲好幾刷地來看這部演唱會電影，我們預計 《Taylor Swift：The Eras Tour》 將在未來幾週內向大量觀眾播放。」

最初， 《Taylor Swift：The Eras Tour》 只打算在北美的大銀幕上播放，但預售票以及泰勒絲的人氣造成後續大熱， 《Taylor Swift：The Eras Tour》除了在北美首週末拿下近億美元票房之外，目前在94個國際市場收穫3100萬至3300萬美元的票房，在英國、墨西哥、澳大利亞、德國和菲律賓排名第一。11月起，也將在 巴西、韓國、馬來西亞、新加坡、台灣和香港首演，不久後將宣布更多地區的上映計畫。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）說：「 泰勒絲的才華和個性引起了強烈的共鳴，這部電影抓住了這一點，這是泰勒絲的時代。」

而《Taylor Swift：The Eras Tour》在北美的票價，比起一般電影也較為昂貴， 成人票為19.89美元，兒童和老年票則是13.13美元，高於北美平均價格。不過從首週末的數字來看，泰勒絲以及 《Taylor Swift：The Eras Tour》的人氣仍然不減。

而票房分潤的模式，據傳 泰勒絲將獲得大約57％的門票收入，其餘由AMC拆分，當然此片的票房收入，仍舊無法與泰勒絲巡迴演唱會進帳的數十億美元相比，不過 《Taylor Swift：The Eras Tour》已經成為影史最賺錢的演唱會電影，這對於目前因演員工會罷工，而導致的秋季票房冷清的狀況，無疑是注入了另類的強心針。

最後， Box Office Pro首席分析師Shawn Robbins表示：「這是一項獨一無二的成就，因為我們正在談論的是，幾個月前根本不存在於檔期上的大片計畫。」

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核稿編輯：翁世航