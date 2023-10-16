開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/16,
科技

所謂「真名」，不過是法定名字——為何應以用電郵地址代表自己的身分？

所謂「真名」，不過是法定名字——為何應以用電郵地址代表自己的身分？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

光明正大不代表就要裸奔，同樣需要保護自己。況且，不保護好私隱，首先往往不是自己吃虧，而是連累身邊的人，想想被盜取WhatsApp帳號後被騙的是事主本人還是他的聯絡人就知道。當子女嘲笑家中長者受欺詐電話所騙，誤信騙徒偽裝成自己，首先得弄清楚，很可能先是自己的通訊錄等個人資料漏出，才讓騙徒掌握背景資料去有效偽裝。

曾經向一位資深政治評論員建議，在紅線處處的審查環境下改以暱稱寫作，對方表示自己行不改名坐不改姓，只會也只能以真名寫作。我敬仰這位前輩的文人風骨，完全尊重他的選擇，不再多言，繼續默默支持光明正大、表裏如一的他。

但是對於真名，我持不同看法。

光明正大不代表要裸奔

過往我花過大量筆墨討論金錢，甚至出版了一整本；在日常語境中，「真錢」指的其實是「法定貨幣」，而大部分人的理解被體制困死，意識不到法定貨幣以外的各種可能性。

「真名」也是一樣，一般人透過這個詞表達的意思，其實應該稱為「法定名字」，即一個人在其所屬司法管轄區的數據庫中的名字。我們說「金庸」的「真名」是「查良鏞」，但金庸才是他為自己取的名字，最能代表這個人，關連著他的作品，承載著他的靈魂；當他自稱金庸，相信沒有人會認為他在欺騙，只是在法律和行政體系中，他叫作查良鏞，僅此而已。

2019年有個畫面，一直在我腦海中揮之不去。有全副black bloc的示威者接受媒體訪問，表示自己光明正大；電視畫面被截圖，加上冷言冷語，藍絲鄙視恥笑辱罵兼而有之。

「光明正大就唔L使蒙面啦！」

這種說法很為人受落。我徹底反對這個論述，不是因為站在這位示威者的一邊，純粹是認為這個概念笨死了，跟「半夜敲門也不驚」一個級數。拜託，這個世界有賊的好不好，得悉你的身分就把握機會傷害你的人可多著。

光明正大不代表就要裸奔，同樣需要保護自己。況且，不保護好私隱，首先往往不是自己吃虧，而是連累身邊的人，想想被盜取WhatsApp帳號後被騙的是事主本人還是他的聯絡人就知道。當子女嘲笑家中長者受欺詐電話所騙，誤信騙徒偽裝成自己，首先得弄清楚，很可能先是自己的通訊錄等個人資料漏出，才讓騙徒掌握背景資料去有效偽裝。

以下讓我們聊聊怎樣註冊網上服務而不洩露常用電郵地址，透過身分管理，保護自己。

電郵地址比手機號碼好用得多

很多互聯網服務都會同時提供以電郵地址或者手機號碼註冊兩個選項。從用戶的角度，但凡有得選，應一律選擇用電郵地址代表自己的身分，優點有很多。

先不談理念，純粹考慮如果服務供應商往後向你濫發宣傳，甚至把你的個資出售給更多人，收垃圾郵件煩一點，還是垃圾來電、短訊更討厭，答案就很清楚了。

電郵服務商都會替用戶自動篩選垃圾郵件，最多人使用的Gmail還會做基本分類，比如把宣傳郵件歸到一類。雖然個人不依賴這些功能，免得它錯判害我錯過郵件，也不喜歡自動分類，嫌它常把我給讀者發的郵件歸類為宣傳因此被忽略，但當使用得宜，AI篩選電郵無疑能為用家節省大量時間。

電郵地址的另一個好處是可以免費、自由地註冊多組，而過程中不必披露個資（別忘了IP地址就是最基本的網上個資，所以註冊和使用時應打開VPN），更重要的是，可以選擇海外的電郵供應商。這對小國人民來說似乎是廢話，要找個本地的電郵服務才難吧，但請不要忘記在某些集權國家，連註冊海外的電郵地址都很難，本地電郵服務都需要高度配合政府，處理的每封郵件就像明信片，政府喜歡就能隨便看光光；而且，在這種集權國家，註冊所有互聯網服務都得用手機號碼，而獲得手機號碼又需要提供身分證。換言之，無論你用甚麼方法註冊，最終都能追溯到你的法定身分。如果這是中國香港的未來，我不會很意外；如果有人在這種未來還沒來到，還有部分自由可以守護之際，不去珍惜並自願放棄，那是沒有人可以幫忙的。

另外，有個很普遍的小技巧，雖然無助加強私隱，也順道推薦給大家。註冊不同的服務時，即使你只有一個郵件地址，如果是Gmail、Protonmail等，可以在用戶名後加上+tag，去產生一個針對特定供應商或使用場景的郵件地址。

舉例說，Alice註冊不同旅遊服務時，可分別使用 alice+agoda@gmail.com、alice+expedia@gmail.com、alice+kayak@gmail.com等，對方的來郵一律會到達alice@gmail.com。雖然這樣不會減少垃圾郵件，但因為電郵地址與服務商一一對應，Alice可以精準地按照來源過濾郵件，並預設適當的流程處理。退一步說，如果某特定地址收到陌生供應商的垃圾推廣，Alice會知道是誰出賣自己的個資。

我從後台看到，有訂戶使用類似bob+reader@gmail.com的地址訂閱《區塊鏈社會學》，這是聰明的做法，方便預設指令處理週報類郵件，比如自動跳過inbox，加上must-read的tag（臭美），有空時才慢慢細讀。

孫悟空的法外分身

在原有郵件地址加tag有助判斷來源但沒法加強私隱，不斷註冊電郵地址又太麻煩，有沒有兩全其美的辦法？

你一定看過西遊記中，孫悟空拔一把毛，扔到空中吹一口氣，變出一大堆分身，去應付強大的敵人，但你不一定知道，那個法術叫作法外分身。中國古籍用上「法外」的說法，非常有趣。以下介紹的，正是電郵的「法外分身術」。

maxim
圖片由作者提供
香港美心集團的「法外分身」

上週提過ProtonVPN，該公司Proton專注資訊安全、私隱保護，除VPN外還提供Mail、Calendar和Drive服務，跟Google早期的產品線類似，但差之毫釐，繆以千里，Google把用戶資料看光光，因此能給出相關的廣告，從而提供免費服務；Proton則強調全線產品點對點加密，即服務商都無法看到用戶的資料，但也因此只提供有限度免費服務，進階功能都需要收費。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。