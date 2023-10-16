龔明鑫：今年經濟成長1.5%左右，有把握第4季脫離藍燈，CPI中長期希望在2%以下
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對於國發會最新公布的8月景氣燈號連續第10個月亮出低迷藍燈，追平史上次長藍燈紀錄，外界關注何時可以脫離藍燈，龔明鑫今日回應，9月出口已經轉正，9月變燈是最樂觀情況，不過變燈標準要17分，目前綜合判斷分數僅15分，還要再觀察，但「第4季一定會變燈」。
龔明鑫：今年經濟成長1.5%左右 有把握第4季脫離藍燈
（中央社）國際局勢動盪，國發會主委龔明鑫對於台灣經濟前景仍有信心。他表示，隨著製造業存貨去化告一段落，出口會慢慢好轉，今年經濟成長率可望落在1.5%左右，且有把握景氣燈號於第4季脫離藍燈。
龔明鑫今（16）日於立法院經濟委員會備詢時談及台灣經濟情勢，他表示，經濟可分為外貿及內需層面，外貿方面，去（2022）年基期較高，加上廠商持續進行存貨調整，出口連續好幾個月負成長，但9月已經轉正，顯見部分產業存貨去化告一段落。
他接著表示，景氣復甦有一定的程序跟節奏，先從終端市場開始復甦，現在IT終端市場存貨去化完成、慢慢好轉，後續會往上游擴散，零組件、設備會慢慢起來， 金屬工業則晚一點，但整體趨勢已經有好消息出現。
內需方面，龔明鑫指出，台灣消費動能表現不錯，服務業景氣很好，數字一直創新高。
對於國發會最新公布的8月景氣燈號連續第10個月亮出低迷藍燈，追平史上次長藍燈紀錄，外界關注何時可以脫離藍燈，龔明鑫今日回應，9月出口已經轉正，9月變燈是最樂觀情況，不過變燈標準要17分，目前綜合判斷分數僅15分，還要再觀察，但「第4季一定會變燈」。
近期以巴衝突延燒，是否進一步衝擊台灣經濟，龔明鑫表示，要看牽涉範圍有多大，如果產油國沒有捲入，國際油價走勢穩定，對台灣的影響就比較小；反之若產油國捲入，國際油價受影響，不可控因素就會增加。
另外，有立委關注國際貨幣基金（IMF）日前大幅下修台灣今年經濟成長率至0.8%，龔明鑫解釋，按照過去經驗，IMF對台灣經濟成長率的預估值大部分偏低，尤其是2020年、2021年誤差更大，2020年估台灣嚴重負成長，但全世界經濟衰退之際，台灣還維持3%以上的表現。
龔明鑫補充，他推測IMF應該沒有台灣單獨的預測模型，誤差才會比較大。
至於中國對台進行貿易壁壘調查，結果可能導致兩岸經濟合作架構協議（ECFA）終止，是否傷及台灣經濟。龔明鑫說明，ECFA在關稅折扣減免部分，金額約8億美元，台灣則對中減免約1億美元；假設ECFA真的廢掉，並非完全不能對中出口，而是要多給8億美元的稅。
龔明鑫：物價上漲比過去高些，中長期希望2%以下
（中央社）近幾年國際局勢動盪，通膨陰影籠罩全球，國發會主委龔明鑫今日坦言，淨零轉型持續推進，加上中國人口紅利消退，物價上漲可能會比過去高一些，中長期「希望還是在2%以下」。
國民黨立委曾銘宗今日於立法院經濟委員會質詢通膨議題，直言中央銀行總裁楊金龍先前提到通膨發生質變，需要觀察消費者物價上漲率（CPI）2%是否成為新常態，國發會對此看法為何。
龔明鑫表示，還是希望中長期CPI水準低於2%，但未來存在許多變數，給予CPI多一點彈性、可能在1%多，他認為是合理情況。
曾銘宗追問，台灣中長期CPI是否2%左右會變成新常態，龔明鑫回答，「理論上物價上漲會比過去高一些，但希望還是在2%以下」。
龔明鑫解釋，氣候變遷是一大變數，而全球推動淨零轉型，台灣也朝此方向前進，將限縮化石燃料使用，隨著選擇變少，當然對物價會有影響。
另外，過去壓抑物價的2大因素，一是科技發展非常快，二是大量國際勞動力加入市場，不過龔明鑫指出，中國人口紅利慢慢消退，且工資水準慢慢提升，使得物價上漲會比以往還高。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。