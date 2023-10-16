龔明鑫：今年經濟成長1.5%左右，有把握第4季脫離藍燈，CPI中長期希望在2%以下

龔明鑫：今年經濟成長1.5%左右 有把握第4季脫離藍燈

（中央社）國際局勢動盪，國發會主委龔明鑫對於台灣經濟前景仍有信心。他表示，隨著製造業存貨去化告一段落，出口會慢慢好轉，今年經濟成長率可望落在1.5%左右，且有把握景氣燈號於第4季脫離藍燈。

龔明鑫今（16）日於立法院經濟委員會備詢時談及台灣經濟情勢，他表示，經濟可分為外貿及內需層面，外貿方面，去（2022）年基期較高，加上廠商持續進行存貨調整，出口連續好幾個月負成長，但9月已經轉正，顯見部分產業存貨去化告一段落。

他接著表示，景氣復甦有一定的程序跟節奏，先從終端市場開始復甦，現在IT終端市場存貨去化完成、慢慢好轉，後續會往上游擴散，零組件、設備會慢慢起來， 金屬工業則晚一點，但整體趨勢已經有好消息出現。

內需方面，龔明鑫指出，台灣消費動能表現不錯，服務業景氣很好，數字一直創新高。

對於國發會最新公布的8月景氣燈號連續第10個月亮出低迷藍燈，追平史上次長藍燈紀錄，外界關注何時可以脫離藍燈，龔明鑫今日回應，9月出口已經轉正，9月變燈是最樂觀情況，不過變燈標準要17分，目前綜合判斷分數僅15分，還要再觀察，但「第4季一定會變燈」。

近期以巴衝突延燒，是否進一步衝擊台灣經濟，龔明鑫表示，要看牽涉範圍有多大，如果產油國沒有捲入，國際油價走勢穩定，對台灣的影響就比較小；反之若產油國捲入，國際油價受影響，不可控因素就會增加。

另外，有立委關注國際貨幣基金（IMF）日前大幅下修台灣今年經濟成長率至0.8%，龔明鑫解釋，按照過去經驗，IMF對台灣經濟成長率的預估值大部分偏低，尤其是2020年、2021年誤差更大，2020年估台灣嚴重負成長，但全世界經濟衰退之際，台灣還維持3%以上的表現。

龔明鑫補充，他推測IMF應該沒有台灣單獨的預測模型，誤差才會比較大。

至於中國對台進行貿易壁壘調查，結果可能導致兩岸經濟合作架構協議（ECFA）終止，是否傷及台灣經濟。龔明鑫說明，ECFA在關稅折扣減免部分，金額約8億美元，台灣則對中減免約1億美元；假設ECFA真的廢掉，並非完全不能對中出口，而是要多給8億美元的稅。

龔明鑫：物價上漲比過去高些，中長期希望2%以下

（中央社）近幾年國際局勢動盪，通膨陰影籠罩全球，國發會主委龔明鑫今日坦言，淨零轉型持續推進，加上中國人口紅利消退，物價上漲可能會比過去高一些，中長期「希望還是在2%以下」。

國民黨立委曾銘宗今日於立法院經濟委員會質詢通膨議題，直言中央銀行總裁楊金龍先前提到通膨發生質變，需要觀察消費者物價上漲率（CPI）2%是否成為新常態，國發會對此看法為何。

龔明鑫表示，還是希望中長期CPI水準低於2%，但未來存在許多變數，給予CPI多一點彈性、可能在1%多，他認為是合理情況。

曾銘宗追問，台灣中長期CPI是否2%左右會變成新常態，龔明鑫回答，「理論上物價上漲會比過去高一些，但希望還是在2%以下」。

龔明鑫解釋，氣候變遷是一大變數，而全球推動淨零轉型，台灣也朝此方向前進，將限縮化石燃料使用，隨著選擇變少，當然對物價會有影響。

另外，過去壓抑物價的2大因素，一是科技發展非常快，二是大量國際勞動力加入市場，不過龔明鑫指出，中國人口紅利慢慢消退，且工資水準慢慢提升，使得物價上漲會比以往還高。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航