波蘭大選親歐在野陣營過半，可望延續援助烏克蘭立場
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按出口民調的席次比例，法律正義黨可望200席，公民聯盟163席、第三路線55席、左派30席、聯盟黨12席。雖然法律正義黨仍是最大黨，但不敵3個在野陣營加總將過半，對2015年後即執政迄今的法律正義黨是一重挫。
（中央社）出口民調顯示波蘭國會大選，親歐在野陣營合計將能過半。反對派領袖圖斯克（Donald Tusk）說，3在野黨將合力拉下執政的保守民族主義「法律正義黨」（PiS）。
美國《CNBC》新聞網指出，民調機構易普索集團（Ipsos）的出口民調預測，波蘭3個在野黨可望在國會下議院460席裡取得248席；法律正義黨有望200席，盟友極右翼的聯盟黨（Confederation）將可拿12席。
許多波蘭人認為，這是自1989年波蘭走出數十年共產鐵幕走向民主以來最重要的一次選舉。當前波蘭面臨國家憲政秩序健全與否、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群權益、墮胎法律立場，以及援烏是否鬆動等轉捩點。
法律正義黨執政期間遭批破壞查核平衡機制，以加強對包含法院、公共媒體乃至選舉程序本身等各機關的掌控。
政治新聞網Politico.eu報導，出口民調示，法律正義黨得票率36.8％，中間派公民聯盟（Civic Coalition）31.6％，中間偏右第三路線（Third Way）13％，左派（Left）8.6％，而極右翼的聯盟黨獲得6.2％選票。2019年，法律正義黨獲得43.6％選票並成功組閣。易普索這份民調誤差為正負2％。
按出口民調的席次比例，法律正義黨可望200席，公民聯盟163席、第三路線55席、左派30席、聯盟黨12席。雖然法律正義黨仍是最大黨，但不敵3個在野陣營加總將過半，對2015年後即執政迄今的法律正義黨是一重挫。
易普索民調顯示這次投票率達73％創新高。
正式選舉結果確認後，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）將指定由何黨出面組閣。以往慣例杜達會選最大黨組閣，但這次最大黨法律正義黨顯然無法湊足過半的執政聯盟，情況也許會不同。
如果無論何黨出馬組閣都難產，杜達可以解散國會後在45天內重新選舉。
《英國廣播公司》（BBC）指出，圖斯克矢言將改善法律正義黨執政期間波蘭與歐盟的緊張關係，爭取歐盟解凍本該撥款給波蘭的360億歐元COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情復甦資金。當時法律正義黨推動司法改革在最高法院安插聽話的法官，遭歐盟凍結資金。
此外，最近幾週法律正義黨對繼續援助烏克蘭的態度出現鬆動，想討好反對援烏的聯盟黨，聯盟黨在大選期間力主反對援烏，批評烏克蘭對援助毫不感念。這次選舉結果可望讓基輔當局如釋重負。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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2023TCCF創意內容大會
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