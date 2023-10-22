想入選「米其林飯店指南」奢華並非唯一條件，必須先符合這五大品質標準

文：古家萱

1900年的巴黎萬國博覽會期間，米其林公司的創辦人兄弟相當看好汽車旅行的發展遠景，因此決定將地圖、餐廳、加油站、旅館、汽車維修廠等有助於汽車旅行的資訊集結起來，出版了隨身手冊大小的《米其林指南》一書，並免費提供給客戶索取。

1926年，《米其林指南》開始加入將評價優良的店家以星號標示的機制，並於1931年開始啟用3個星級的評等系統，並漸漸建立起其權威性。時至今日，「米其林星星」已成為各餐廳爭相追逐的至高殊榮，而四處品嚐米其林美食，更是許多旅行者會刻意安排進旅行時程中的活動之一。

而近日，在10月5日於巴黎舉行的一次活動中，米其林更宣布推出「飯店版米其林指南」，將其對優良餐廳的熱情與專業觀察投注到宿泊地點之中，為全球旅人提供更完善的旅行建議。

飯店本身就是一個旅行目的地

米其林認為，飯店不僅是提供旅人歇腳的地方，更是代表地方的文化大使，一個融合周遭環境和地方特色的地方。如同各類餐廳、景點等旅行中特意停靠的所在，飯店本身也應該是一個「目的地」，不僅提供住宿的房間，還提供能讓人暫且遠離日常的平行世界，即便只有一晚，也是嘗試新生活的機遇。

根據其官方網站上的說明，米其林目前的名單囊括了超過120個國家、6000多家住宿選擇，涵蓋各種風格和預算。有熱鬧的也有安靜的、有位於大都市的也有地處偏遠的、有標舉現代設計的也有傳承歷史的，有城堡、旅館、帳篷和日式旅館，甚至有位於洞穴、沙漠、廟宇或者幽靈城鎮中的飯店。

他們表示：「指南飯店可以涵蓋各式各樣的事物，但絕對不會讓人感到無聊。」

誰來評鑑米其林飯店？

Photo Credit: Casa Silencio，來源: 米其林指南

每一間米其林指南飯店，都是由米其林專家評估和選擇出來的，品牌表示，他們是一支充滿熱情並具有獨立思考能力的專業團隊，相當於傳奇的米其林指南餐廳評審員。



飯店團隊由經驗豐富的旅行者、設計與建築師以及來自全球餐旅文化的專家組成。他們密切關注整體行業趨勢和相關出版物，並利用所有資源來發現隱藏在世界各地的寶藏，每週都會新增值得推薦給旅人的住宿選擇，並不斷更新相關的入選名單。

評鑑的標準是什麼？

Photo Credit: Tierra Patagonia Hotel & Spa，來源: 米其林指南

米其林表示，奢華並非入選指南的唯一標準，重點是能讓人留下深刻的回憶，或是吸引人踏上旅途，去到一些沒想過要去，去了卻絕對不枉此生的地方，譬如在位於巴塔哥尼亞的Torres del Paine國家公園中的旅宿，住客的確只需要基本的盥洗與客房設備就可以了。

而雖然評審團隊相當專業，但為維持該指南的公信力與權威性，米其林也制定了相關的評鑑標準，所有飯店都需要符合以下五大品質標準，才能達到入選門檻：

室內設計和建築的卓越性 獨特性，展現個性和本色 在服務、舒適度和維護方面的品質和一致性 本身就能成為一個目的地：能為在地體驗做出貢獻 能夠提供物超所值的非凡體驗

而如同米其林餐廳會因每年的表現不同而決定增減星星，當一家飯店不再符合其評鑑標準時，它也同樣將被從名單中移除。同時，專家們也將定期審查在米其林指南網站或App上預訂飯店的意見回饋，如果一家飯店收到了多個負面評價，專家們也會重新調查是否該將其繼續保留在名單當中。

米其林認為，在資訊發達、交通便捷的現代，旅行比以往任何時候都要更容易，關於各式飯店的資訊也層出不窮，然而選項愈多，卻愈易讓人不知道從何開始。品牌希望這份飯店版的米其林指南能為旅客篩選出更多有價值的資訊，從策展的角度出發，提供志同道合者一系列的風格旅宿選店。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

原標：奢華並非唯一的入選條件：想被收錄進「米其林飯店指南」，必須先符合這5個標準

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航