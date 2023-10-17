【國際大風吹】以巴衝突快速解析：哈瑪斯是誰？跟黎巴嫩有什麼關係？為何阿拉伯國家未必挺巴？

以色列、哈瑪斯突然開戰，震驚全球。這一星期來，無辜平民遭受死傷或慘遭綁架、房屋建築被炸成水泥廢墟、衝突雙方強勢隔空放話......瞬間充斥了媒體版面。

但看了這麼多的戰爭場面，或許有些人還是一頭霧水，例如他們到底在打什麼？哈瑪斯是誰？加薩走廊就是巴勒斯坦嗎？以色列跟巴勒斯坦之間有什麼血海深仇？近兩年不少阿拉伯國家跟以色列的關係改善了，那他們還挺巴勒斯坦嗎？還有，以色列對哈瑪斯作戰的同時，也對鄰國黎巴嫩發動空襲，那黎巴嫩又扮演什麼角色呢？

以色列與巴勒斯坦有何恩怨？

以巴之間的歷史糾葛，要回到100年前的20世紀初。一次大戰結束後，大英帝國負責管理地中海東岸、涵蓋今天以色列和巴勒斯坦的這片土地。

當時這裡還沒有國家，叫巴勒斯坦地區，居民以阿拉伯人為主，猶太人是少數。不過一方面這裡的阿拉伯人對巴勒斯坦的認同越來越強，另一方面，世界各地的猶太人也希望在這片所謂祖先的土地上建國，尤其在納粹德國展開種族清洗之後，更多猶太人移民到這裡。雙方不但彼此看不順眼，更反對英國統治，不斷爆發衝突。

最終，聯合國在1947年決議把這裡分成以巴兩個國家，至於伊斯蘭、基督教、猶太教都視為聖城的耶路撒冷，則是由聯合國管理。英國則會完全撤離。

決議通過後的隔年1948，英國撤離，猶太人馬上宣布以色列建國，但周邊阿拉伯國家拒絕接受外國的安排，立刻對以色列宣戰，爆發第一次以阿戰爭。

Photo Credit: 國際大風吹

開戰前後，本來住在這片地區的阿拉伯人，估計有一半、大約70萬人，遭到以色列的強制驅離或被迫逃亡。最終，以色列挺過危機，但那些被連根拔起的阿拉伯人，卻淪為難民流落四方。這群巴勒斯坦人，因此把以色列宣布獨立，而他們失去家園的這天，定為浩劫日。以巴的建國夢，一個實現、一個破滅，留下深深的歷史傷痕。

什麼是加薩走廊？

第一次以阿戰爭後，以色列國土初步成形，不過約旦河西岸地區被敘利亞佔領，靠地中海的狹長地帶加薩走廊，則是被埃及拿下。後來在1967年，以阿雙方又爆發所謂「六日戰爭」，結果以色列再度獲勝，並一口氣拿下加薩走廊、約旦河西岸，以及東北方的戈蘭高地。

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從這場戰爭後，以色列跟阿拉伯國家的衝突趨緩，跟巴勒斯坦的衝突卻增加了。

以色列開始在巴勒斯坦人聚集的加薩走廊以及約旦河西岸進行屯墾，增加在地的猶太人數量，讓巴勒斯坦建國的可能性逐步消失，不過受到以色列直接統治的巴勒斯坦人，也沒忘記建國夢，示威、抗爭和暴力衝突反覆發生。

到了2005年，以色列決定將軍隊撤出加薩走廊，也關閉在當地的屯墾區。2007年，加薩走廊被哈瑪斯掌控。由於哈瑪斯的路線比較激進，以色列和埃及隨後以國安的理由，對加薩走廊實施嚴格的陸海空全面封鎖。

長41公里、寬10公里的加薩走廊，住了200多萬巴勒斯坦人，卻被高牆包圍，只有三個出入口，人員和貨物進出都得受到嚴格管制。超過一半人生活在貧窮線以下，將近8成得靠救援物資才能吃飽。因此人權組織形容，這裡是世界上最大的露天監獄。

哈瑪斯是什麼？

1987年成立的哈瑪斯，是握有武裝力量的伊斯蘭組織。就像大部分巴勒斯坦派系一樣，哈瑪斯不承認以色列的主權，認定以色列非法佔領大片巴勒斯坦土地，要解放這些佔領區，但相較於其他政黨或派系，面對以色列的態度更加強硬。

例如，作為巴勒斯坦唯一合法代表的巴勒斯坦解放組織，在1993年跟以色列達成《奧斯陸協議》，放棄暴力和恐怖主義，換取更多自治權，就被哈瑪斯唾棄，因為哈瑪斯根本不願承認以色列的地位。

2007年，巴勒斯坦發生不同路線的派系內鬥，最終哈瑪斯控制了加薩走廊，另一大派系法塔赫，則掌控了巴勒斯坦自治政府，但實質管轄範圍只有約旦河西岸。

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受到國際認可的巴勒斯坦自治政府，在溫和派的法塔赫主導下，多年來好幾次跟以色列進行協商，希望能讓以巴兩國和平共存，卻一再失敗，民意支持度呈現下滑的趨勢。

而哈瑪斯則是多年來對以色列發起多次攻擊行動，因此被美國、歐盟、以色列列為恐怖組織。專家表示，雖然加薩走廊遭到封鎖，但以色列死對頭伊朗，還是透過地下坑道或用船載零件上岸後再組裝的方式，將軍火武器送進加薩，哈瑪斯才得以持續進行軍事行動。

黎巴嫩跟以巴衝突的關係？

就在哈瑪斯突襲以色列的同一天，落在以色列境內各處的火箭，其實有一部分是從黎巴嫩發射的。而以色列自衛軍對哈瑪斯開戰的同時，也有一部分軍力集結在北邊跟黎巴嫩的邊界，預防衝突升高。

這是因為黎巴嫩真主黨，長期以來也是以色列的死對頭。真主黨是在伊朗資助之下，在1982年成立的什葉派伊斯蘭政治兼軍事組織，一方面是黎巴嫩什葉派人口的最大政黨，開學校、興建文化中心、經營診所，但另一方面也有軍事力量，而且成立宗旨跟哈瑪斯一樣，就是消滅以色列。

Photo Credit: GettyImages 黎巴嫩的真主黨博物館

數十年來，真主黨跟以色列之間發生過大大小小的武裝衝突，最嚴重的一次是2006年，曾經有1個月上升到戰爭狀態。另外，也在以色列和其他地方發動過不少恐怖攻擊，因此就跟哈瑪斯一樣，被美國、歐盟等多國列為恐怖組織。兩個組織之間來往相當密切。

在今年這波衝突中，真主黨和以色列之間，已經有幾次交火，造成雙方死傷。但如果衝突擴大，變成以色列跟哈瑪斯和真主黨雙線作戰的話，恐怕會對整個區域造成更大的衝擊，也因此美、英等國已經承諾會派軍力支援以色列，也警告真主黨不要輕舉妄動，以免戰火失控延燒。

阿拉伯國家還在意巴勒斯坦嗎？