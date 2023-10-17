領個藥而已一定得去大醫院嗎？調查發現台灣選擇社區藥局領藥者僅佔11.3%
我們想讓你知道的是
台灣高齡人口佔比達20%，以即將於2025年邁入超高齡社會的需求來看，社區藥局將是可以提供穩定用藥、衛教服務甚至是健康促進的地點。但在調查中，發現2022年時最近半年內選擇社區藥局領藥者僅佔11.3%，習慣於醫院以及診所領藥者，約有43.7%受訪者並不清楚社區可以提供領藥服務。
根據藥師公會全國聯合會去年進行的民眾網路問卷調查，發現無論在哪裡，藥師的服務普遍都使民眾感受滿意，但是對於取得藥物的方便性還有藥物的品項是否與醫院相同較無信心，而服務積極度部分，受訪者認為社區藥局藥師更主動熱心。
該次問卷調查在疫情平穩後調查，期間自2022年11月10到11月17日，共回收3261份有效問卷，希望了解民眾在醫院或是社區藥局領藥的滿意度，以及影響民眾選擇藥品調劑場所的主要因素。
調查受訪者在醫院或是社區藥局領藥之經驗差異，在「領藥處所方便性」、「領藥處所營業時間」、「領藥等待時間」、「領藥以外服務之提供與利用」以及「藥師服務積極性部分」，社區藥局領藥經驗之滿意度都較高，進一步深入篩選出領取慢性病連續箋者也獲得一致的結果。
藥師主動提供用藥諮詢與衛教，是讓民眾有感的藥事服務
整體而言，針對藥師專業度、協助健康狀態之維持、藥師服務態度、以及其他誘因部分皆達到80%的滿意度，進一步分析同時具有多種處所領藥經驗受訪者之滿意度，顯示藥師專業度以及藥師服務態度不因在社區藥局或是醫院等領藥場所的不同而有差異。領藥空間上對於隱私保護之部分，受訪者也未感受到明顯差異。
非處方藥物購買習慣
非處方藥物（Over-the-counter medicine）在台灣的藥品分級制度上分為指示藥以及成藥，其藥性都較溫和，民眾自行購買的用藥風險較低，而指示藥需另外由醫師或是藥師評估完症狀後才可以購買。
在調查中，有高達92%受訪者曾有購買過成藥的經驗 ，其中88.1%購買原因是一些小毛病，如外傷、感冒、頭痛等，而有71.3%受訪者於疾病為普通或不太嚴重狀況時，已經具備至藥局購買非處方藥物的觀念，整體而言97.5%民眾對於藥師介紹的非處方藥物服務感到滿意。
在目前健保給付品項中有越來越少指示藥品的趨勢，指示藥品依《全民健康保險法》第五十一條第四款規定，不屬於健保給付的範圍，早期考量患者用藥習慣而給予給付。民眾在醫院或是診所領藥，醫師也可以順便開立處方箋並不限指示藥品與處方藥品。
早期的健保給付的指示藥品項在2005年有1200項、總藥費約新台幣23億元，隨政府規劃逐年下降，至2020年已降至851項，年給付藥費仍約有14.7億元，雖逐年調整，但應衡量少數特殊族群之用藥權益，以及公共衛生管理之觀點，以民眾健康福祉為中心，重新評估健保列入指示藥品與處方藥物品項。
確保藥局藥物供應無虞，是重要基礎建設
無論在哪裡領藥，都不希望面臨到缺藥需要再跑一次的窘況，若面臨慢性病藥品斷藥，無藥可用將對疾病控制影響劇烈。
在「藥品相同性」方面，顯示全體受訪者有高達7成受訪者對於社區藥局是否可以領到開方處所相同之藥品存有疑慮，但有8成具社區領藥經驗者，認為社區藥局領藥品項與原開方處所相同。
實際上，由於生產全球化，我們已經較少看到缺藥潮出現的新聞，然而在新冠疫情期間顯現問題之外，由於供應需求量大的醫學中心與各層級醫院，與廠商有合約機制優先供貨，使得在基層藥局供貨相對不穩定，常常遇到民眾想來領藥卻無法提供的問題。
如何在國內各層級機構穩定供應藥品，才不至於影響藥物的可近性，進而保障所有民眾取得品質受控管且經濟上可負擔的藥物，讓民眾可以自由選擇處方箋調劑處所，將會是一大重點。
選擇社區藥局領藥的比例，還可以進一步提升
話雖如此，根據統計慢性處方箋總釋出率不到一半，4成民眾不清楚可以到社區藥局領取慢性病連續處方箋，也凸顯社區調劑以及潛在的服務量能應要被看見。
台灣的慢性處方箋總釋出率36.24%，以醫療體系層級來看，醫學中心從2014年35.8％成長至2022年第一季總釋出率為44.24% ，區域醫院2014年為30.7%至2022年第一季43.13%.而其他醫療機構則是依照區域以及時間有所不同，從0％-100％皆有，長期來看釋出率皆有成長趨勢。
而這樣的釋出率是高還是低？對照鄰近國家，日本釋出率至少80%以上，甚至接近100%。
經調查，詢問受訪者居住地區附近步行10分鐘內，是否有醫院、診所、或是藥局，其中醫院佔49.7% ，診所82.9%、藥局為87.6%，而全台藥局已經逼近7373家，相當於全台統一以及全家便利超商家數之總和，具備無障礙設施者達1384家，提供戒菸服務者達767家，加入全民健保提升用藥品質之藥事照護計畫服務者則有187家。
台灣高齡人口佔比達20%，以即將於2025年邁入超高齡社會的需求來看，未來可提供穩定的用藥與衛教服務甚至是健康促進，將是醫療機構中可近性高的地點。
但在調查中，發現2022年時最近半年內選擇社區藥局領藥者僅佔11.3%，近一步調查習慣於醫院以及診所領藥者，約有43.7%受訪者並不清楚社區可以提供領藥服務。
由前述領藥經驗調查中，社區藥局可以增加領藥的方便性，提供健康促進，以及滿意度普遍較高的服務。伴隨台灣人口結構高齡化，我們期待未來可以自由選擇在哪裡領取慢性病處方箋藥物，減少奔波時間，獲得完整的藥物衛教，減少藥物浪費，整體而言獲得更暖心的專業服務，讓醫療資源獲得更有效率的分配。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/