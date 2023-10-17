宮﨑駿《蒼鷺與少年》看似有些任性和自傳性質，其實是延續《風起》沒說完的故事

文：陸坡 (LUPO)

更奇幻的《風起》，宮﨑駿內心與背景所鋪成的故事

「這是最後一部」，這是2013年時，宮﨑駿曾表示自己不再投入長篇動畫的宣言。然而，宮﨑駿在後期被打破最後一部的發言，又開始製作新動畫，也變成了網路上動畫迷戲稱「永遠的最後一部」，如同遊戲《最終幻想》每一代都是最後一次。

說是這樣說，國際上每次都還是很期待宮﨑駿的新作，而這次在2023年耗費多時完成的動畫作品《蒼鷺與少年》，其風格和劇情的安排卻呈現兩極化的結果。

吉卜力動畫《蒼鷺與少年》是部有別於以往吉卜力敘事風格的動畫電影。故事講述因二戰而喪母的眞人，隨父親搬往鄉下舊家，真人無法適應失去母親，與突然出現父親身邊的女性，以及鄉下學校就讀的轉變，這時在自己老家盤旋的蒼鷺，某天突然開口跟他說話。蒼鷺表示真人的母親並沒死去，一步步誘導真人進入廢棄巨塔內往未知下界前去。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

《蒼鷺與少年》是什麼動畫

吉卜力動畫可以說是90年代日本動畫走入世界被國際看到的代表，而不管是從過去的《風之谷》或是到大放異彩的《神隱少女》，吉卜力工作室的各個導演，可以說都讓觀眾留下深刻的印象。

已故導演高畑勳即便放到現在依舊催淚的《螢火蟲之墓》；改編經典文學中少女可愛之處米林宏昌導演的《借物少女艾莉緹》；雖然在第一部動畫失利，但在後續少女漫畫《來自紅花坂》改編中展現細膩之處的導演宮崎吾郎，可說都讓人印象深刻。

吉卜力的命名，引用二戰時期義大利飛機製造商卡普羅尼所開發偵察機暱稱「Ghibli」的誤植「Giburi（吉卜力）」而將錯就錯沿用下去。

這命名是由宮﨑駿所取，這也很直接地表達宮﨑駿對於戰爭、飛行器這類型的研究，故前期由他指導的《風之谷》、《天空之城》，就可以很明顯看見這類型的空想機械，與戰爭觀點的背景觀，延伸到1992年《紅豬》、2013年以零式戰機的工程師傳記改編的動畫《風起》，也都圍繞著飛行器這個主題。

少年、少女的冒險成長一直是宮﨑駿導演電影的主軸，在2017年公開的新作《蒼鷺與少年》的製作後，受到許多人的討論。《蒼鷺與少年》是參考日本兒童文學家吉野源三郎著作《你想活出怎樣的人生》，但本體是融合許多西方文學與日本神話，還有佛教與神道故事的典故，所完成的原創動畫作品。這之中也加入了宮﨑駿自己兒時的成長背景，以及他想透過這部動畫傳達給年輕一輩人的理念。

《蒼鷺與少年》故事敘述因二次世界大戰，男孩眞人的母親不幸去世於失火的醫院，因戰事越發升級，眞人只跟隨父親離開東京前往母親老家，而在那裡等著他的，是母親的妹妹夏子。

對喪母和生活的改變，真人不是很習慣，但他注意到母親老家中有一隻行為怪異的蒼鷺。他與蒼鷺發生衝突，沒想到蒼鷺卻跟他說話，蒼鷺表示真人的母親並沒有死去，而要找回母親，就得進入廢棄塔的下界之中，而這時夏子也突然從家中失去蹤影。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

《蒼鷺與少年》分析與延伸

《蒼鷺與少年》的日本電影原名為《你想活出怎樣的人生》，這個名稱來由，為兒童文學作家吉野源三郎所撰寫的同名作品《你想活出怎樣的人生》，不過實際上，宮﨑駿的這部電影整體是原創故事，跟吉野源三郎的原作並沒有太大的關係，只能說是延伸作品的理念。

原作故事是以15歲男孩本田純一和叔叔之間的經歷對談，對看待社會結構與事物獲取精神上成長的思辨故事。動畫《蒼鷺與少年》是取於原作的理念，與宮﨑駿從小的經歷重疊後，具現化用魔幻冒險的旅途，來延伸的作品。

雖然許多媒體表示《你想活出怎樣的人生》是日本人人都知道的日本兒童文學代表作品之一，但實際會爆紅的原因，並非日本讀者都看過吉野源三郎的原作，而是在2017年由漫畫家羽賀翔一改編的漫畫版。

比起作家吉野源三郎以倫理的角度，傳達自由與進步的視覺書寫，漫畫改編版較為單純、好理解。原作出現於1937年，為二次世界大戰爆發前哨，對於日漸高漲的日本帝國主義，一些文化與媒體人，試圖將學子拉回自己思考與觀察，來判斷社會問題，而不是隨波逐流的接受一切灌輸的概念。

可以說《蒼鷺與少年》本質上除了是宮﨑駿為吉野源三郎《你想活出怎樣的人生》的文學作品延伸，也是繼2013年《風起》動畫之後，再次涉略到日本敏感的太平洋戰爭議題。

不過，這次的背景以戰爭失去母親的男孩真人的心境為主軸，讓青少年不得不接受現實，在之後的日子成長，也呼應宮﨑駿一直以來「動畫電影應為孩子而製作而非成人」的核心價值。

在我們的生活中，總伴隨著失敗與失落，還有不可避免的憾事，但你要如何生活？如何判斷？甚至從中找到可能的答案與不斷的思辯下去找到自身的定位價值。

為孩子寫作的《你想活出怎樣的人生》原書和宮﨑駿那種為了孩子製作動畫的理念，可說是不謀而合。日本新聞稿中提到，宮﨑駿表示，這是為了孫子製作的長篇動畫，也在裡頭多次使用許多關於生與死的神話內容和寓意，甚至戰爭和生離死別，有些意味著他這代人的經歷終將隨時間遠去，在遠去時要將些什麼留給後者。

「人之所以為人的價值是什麼」？這是這部動畫《蒼鷺與少年》與原作《你想活出怎樣的人生》兩位創作者留給後世思辨社會未來，走一遭人生的價值。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

《蒼鷺與少年》值得一看嗎？

《蒼鷺與少年》說起來跟以往大眾取向，甚至有些娛樂的作品有點出入，一來它並不完全遵照原作《你想活出怎樣的人生》的故事內容來描繪動畫，而是走原創的魔幻故事。