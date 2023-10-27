《ESG企業永續獲利致勝術》：以最佳價格提供時尚與品質，H&M努力打造快時尚業的「循環經濟」
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兩位作者是三星經濟研究所首席研究員和西江大學企管學院院長，產學經歷專精豐富，也是企業管理、品牌行銷、社會貢獻策略和消費者行為分析權威，穿梭商業理論和實戰現場，完整揭露新品牌語言和祕密──ESG！
文：申鉉岩、全成律
反映時代聲音：H&M
將缺點轉化成優勢 #新衣給你舊衣給我 #循環經濟
H&M是家族經營的代表案例，卻在2020年突然宣布將CEO的位子移交給女性專業經理人。順應時代變化的H&M（Hennes & Mauritz AB），甚至連公司治理結構都改變，是什麼樣的公司呢？與ZARA、優衣庫（Uniqlo）都是快時尚的代表企業，截至2019年，銷售額達249億美元，是擁有18萬名員工的跨國企業，全球展店數達5000家。H&M一直是由創始人、創始人的兒子和孫子經營的「家族企業」。雖然2020年不是第一次讓專業經理人擔任CEO，但是由公司內部培養的女性員工晉升為CEO還是引起世人關注。
H&M分店首次在韓國亮相是在2010年，但該公司的起始可以追溯到1940年代。第二次世界大戰剛剛結束的1946年，埃林．佩爾森（Erling Persson）訪問紐約。他目睹大型百貨公司堆積如山的衣服正在銷售，從中得到靈感，開創了瑞典第一家女裝專賣店。1947年，他在瑞典中部的韋斯特羅斯（Västerås）小鎮推出品牌服飾店Hennes，Hennes的瑞典語意為「她」。Hennes價格比競爭對手便宜，但主打商品是具都會感的服飾。在當時急速成長的瑞典經濟形勢和平等主義的推波助瀾下，這個策略取得巨大成功。後來在1968年收購狩獵用品公司Mauritz Widforss，擴大業務範圍。1974年在斯德哥爾摩股市上市，也是在這個時候，公司名稱改為H&M。
1982年，創辦人的兒子史蒂芬．佩爾森（Stefan Persson）繼承事業。他選擇國際化策略，採用辛蒂．克勞馥、娜歐蜜．坎貝兒等超模，以積極行銷手法宣傳，為全球品牌的發展奠定基礎。
孫子卡爾－約翰．佩爾森（Karl-Johan Persson）從2009年開始領導公司。第三代的卡爾－約翰跳脫以收益為主的重心，強調「打造即使沒錢，誰都能穿的衣服，同時也是『倫理的』、永續的品牌」經營哲學。倫理是指為了不讓發展中國家的製造工廠發生童工、工資剝削等問題而進行管理。永續則是指節約資源、保護環境。
H&M為什麼把道德和永續作為重要課題呢？因為快時尚產業始終籠罩著這股陰影。檢視H&M等快時尚，同時存在「價格便宜」的肯定評價和「助長只穿一季就扔掉風氣」的負面認知。H&M為了擺脫負面形象，提出重新利用穿過服裝的想法，從2013年起實施「舊衣回收計畫」。
以韓國店面為例。消費者把要丟掉的衣服裝進購物袋帶來，就提供每購買4萬韓元以上即可使用的5000韓元優惠券，即便帶來的不是H&M商品也可以。2019年底，H&M就收集了5萬噸舊衣。
事實上，回收舊衣並提供折價券是大部分快時尚業都在推行的活動。H&M的不同之處在於如何利用回收的衣服。根據衣服的狀態，H&M將其分別用於再穿著（Rewear）、再使用（Reuse）、再製造（Recycle）、能源生產用途上，稱為服裝的封閉循環（Close the Loop）結構。
讓我們具體來看看。如果一個家庭有好多孩子，可以將衣服傳承下去繼續穿，但只有一個孩子的家庭沒辦法這麼做。送給親戚，也要看對方收不收。H&M回收了可以再次穿著的產品，流通於全世界的二手市場，這就是再穿著。相信各位應該有衣褲破洞，淘汰後當抹布用的經驗。像這種無法再次穿戴的布料，可以改造成清潔工具等其他產品，這就是再使用。如果是連這樣都做不到的極破舊衣服，就作為布料纖維再製造，一部分會用來製造汽車絕緣材料。而連這都不可行時，最終會用來生產能源。
這種活動稱為循環經濟（circular economy）。與一次性使用的資源在最後廢棄階段丟棄的線性經濟（linear economy）不同，透過修理、重新修補、再利用現有商品，讓廢棄的資源最小化，進而形成可以持續使用的結構。H&M與競爭對手不同，他們努力打造時尚業的封閉循環結構。
回收舊衣的確很有意義，但是佩爾森想找到更好的主意。於是推出全球變革大獎（global change award）。H&M從2015年秋天開始這個獎項，徵選對時尚封閉循環結構做出貢獻的創意作品並頒獎。每年都有個人或團隊提出數萬個想法，透過專家的審查，最終從這些創意選出5個頒獎。從2016年起，消費者可以在網路上對入選作品投票，選出其中最新穎的作品，每年有2萬多人參加。評選第一名的創意作品會得到30萬歐元獎金。
即使沒有得獎，這些提出的創意就有很多優秀點子。代表性的有「利用微生物回收廢棄聚酯纖維」、「透過廢棄升級再造（upcycling）交易生產廢物的線上市集」、「利用柑橘類果汁生產過程的副產品生產新的纖維」、「利用藻類生產可再生織物的水生植物栽培」等，這些為環境保護和存續做出貢獻，同時還能嗅出商機的創意，由全球顧問公司埃森哲（Accenture）提供一年的創業養成機會。只要想法夠好，就會幫助其實現商業化。
在眾多顧問公司中，H&M為何選擇交給埃森哲來負責呢？看過埃森哲於2015年出版的書《廢物變黃金》（Waste to Wealth），你就會點頭認同了。這本書介紹了讓循環經濟的優點最大化的五種商業模式，幫助環境與企業利益兩者兼得。
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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