許多人說宮﨑駿《蒼鷺與少年》「意識流」，但我覺得關鍵字是「既視感」，太多過往作品的影子了

文：鮫人

《蒼鷺與少年》是宮﨑駿最黑暗的一部作品，也是他最私密的作品。因為黑暗、私密，所以誠實。蒼鷺在誘惑少年時池子裡那些噁心的魚，包圍少年的密集的臃腫的鳥。優雅的蒼鷺露出人類醜陋的牙，露出酒糟鼻大叔的真面目。

主角真人不再是以往宮﨑駿作品中純真善良的少年，反而因為早熟而不討喜；為了博取同情而自傷。從不展露真實的自己，將他人、甚至連同觀眾都拒之門外。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

幽微情感的描繪

一直以來，宮﨑駿就不擅長描寫幽微的感情，特別是青少年的。早在吉卜力推出第一部與宮老毫無關聯的動畫《海潮之聲》時，宮﨑駿就曾當面批評《海潮之聲》的青少年「過於優柔寡斷和脆弱」。

但事實上《海潮之聲》是部嚴重被埋沒的優秀作品，就連鈴木敏夫都說它「描繪了宮﨑駿與高畑勳無法描繪的東西」。據說正是這樣才催生了《心之谷》。

但普遍意見認為《海潮之聲》更好地描繪了現代年輕人的樣貌。評論家宮台真司甚至說《心之谷》是適合低年級小學生看的童話，惹得宮﨑駿大為光火，要知道宮老可是很討厭迪士尼那種低智卡通的

宮﨑駿動畫世界的少女總是堅強又溫柔，好像媽媽般的理想人物。真實生活中哪有這號人物？但在《海潮之聲》中，卻出現了「現實生活中的少女」。對，就是男孩子完全無法理解的女生，就像武藤里伽子那樣的女生。——宮台真司

在《蒼鷺與少年》中，儘管宮老還沒有前衛到讓女主角對著男主抱怨生理期[1]，但至少搞出了個非典型吉卜力的男主角。真人就像他的名字——並不是成為真實的人，他一直都是真實的人。真實的人是不表演的。

真人失去母親當然哀傷，但他不立即表現出哀傷。真人來到新環境感覺恐懼，所以他表現出平靜，平靜是他的面具。真人去探望他的新母親，但他並不想；他去尋找夏子，但他內心並未接受她。霧子婆婆說你明明不想夏子回來，為什麼要去找她呢？似乎說中真人的內心。

但真人並非真的不想要夏子回來，並非真的希望她消失在那個幽暗的林子裡。這就是真人。這是一個人內心難以言明的幽微，而宮老甚至不把它們表現出來。在喊夏子媽媽前，他一直讓少年對真實世界的人們保持沉默。

「真的有很難懂嗎」？我好像可以聽到宮老這樣說。

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鳥類與隱喻的不可靠性

回顧整個吉卜力動畫史，可能只有霍爾內心的黑暗能跟《蒼鷺與少年》相比較，而恰好黑化霍爾的形象正是一隻黑色的大鳥。

一切似乎都連起來了？

《蒼鷺與少年》中最大量出現的正是鳥的元素。吉卜力官方釋出的14張劇照中，有一張正好是臨終之際的老鵜鶘。那可能是宮﨑駿自己，也可能是所有吉卜力旗下血汗勞工的縮影。

他把我們帶進來，這裡的海幾乎沒有魚，我們只能吃靈魂充飢。

不正是為了夢想被迫捨棄麵包的隱喻？

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隱喻的不可靠性、既視感

但我希望大家明白一點，隱喻是不可能這樣一一對應的，那樣也不會有趣。就像不可能為《愛麗絲夢遊仙境》裡的每一個出場元素找到隱喻的對應一樣。

宮﨑駿在本作最大的優點，其實是他進出虛實的手法更老練了，速度更快也更輕巧。在開頭與蒼鷺交手的幾個場景中，我們常常搞不清楚哪邊是真實的，哪邊是奇幻的，哪邊又是少年內心的妄想？有時似乎作品的奇幻就是少年內心的妄想。

許多人提到意識流，但我覺得關鍵字是既視感。

太多既視感了。

「這座塔同時建在很多個世界」讓人想到《霍爾的移動城堡》；火美像是回憶中的瑪尼，進入城堡前的樹叢隧道是《龍貓》與《神隱少女》；見到塔主前的建築也是《神隱少女》。打開門然後拉著門把掛在外面？非常新穎，非常《霍爾的移動城堡》。

或許宮﨑駿的創造力真的稍弱了，但他還能做出「拉著門把懸空，讓一邊不可見一邊可見，放了手把就會找不到門」這種非常幾何、非常年輕的設定，我寧願相信他只是想給老觀眾們一種懷念的感覺。

進到塔後有段難以解釋、非常蒙太奇的劇情，但就像倪匡晚年的《只限老友》，這是老觀眾限定的宮﨑駿蒙太奇。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

塔=宮﨑駿王國

以下我只特別提出有意思的隱喻來討論。「塔=宮﨑駿王國」的隱喻可說是很明顯了。從墓門上刻著「學我者必死無疑」，到身披寶石巫師袍的塔主現身，堆疊著搖搖欲墜的積木，再到找不到接班人的橋段。

題外話，據說宮﨑駿之所以找不到接班人，原因之一，也是原本預計接班的近藤喜文因過勞而在47歲的壯年猝死。

同樣是段黑暗的往事。假若此處真人隱喻的是宮崎吾朗，那《地海戰記》中弒父的惡，倒是與真人說拒絕積木時說「我不是個善良的人」搭配得很好。

宮﨑駿有嚴重的潔癖，所以他長年不讓作品中的少男少女擁有惡的一面。到了晚年，他終於承認這是個不必要的兒童保護條款，也面對了自己內心的惡，所以我想對他說：

雖然你的積木是沒有人要繼續堆了啦，你看新海誠、細田守都自己在外面玩得很開心。但我還是想跟你說，就是齁，積木不一定要乾淨的才可以開始堆啦。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：《蒼鷺與少年》：宮﨑駿的黑暗與誠實

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航