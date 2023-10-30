《記憶強化全攻略》：「記憶律法」證明了歐威爾的先見之明——當下時局會影響到全體記憶的構建

文：理查・瑞斯塔克（Richard Restak）

記憶戰爭

針對過去的某些事件，眾人分別描述並加以統合、認可後，便稱之為歷史性記憶（historical memory）、集體記憶（collective memory）或社會記憶（social memory）。與個人記憶一樣，歷史性記憶是流動的，也很容易受到影響。尤其在重大的歷史或政治轉折點，執政者都會重塑記憶。這就是心理學家和歷史學家所描述的記憶戰爭。

例如，我現在這段話寫於二○二一年九月六日，也就是二○○一年九一一事件二十週年的前五天。我們現在對那個日子的回憶，大多取決於自己當時得知消息（「飛機撞上世貿中心」）時的年齡與所在位置。

有些人當時還很小，所以他們的集體記憶就只是一團陰霾，而事發經過是從較年長的人那裡聽來的。但對於當時已成年的人來說，這些集體記憶也混入了現在的想法和感受，因為我們隨後在阿富汗對塔利班進行了長達二十年的報復行動。從歷史上來看，美國本土所遭受到最嚴重的攻擊，就是九一一事件，所以從二○○一年的時空背景來看，報復是合理又必要的行動。二○二一年，美軍從阿富汗倉促撤退，於是有些民眾開始懷疑當年的報復是否適當。

在二○○二年，根據《華盛頓郵報》的民意調查統計，百分之五十五的美國人表示，政府針對九一一事件的一系列軍事行動，的確讓國家變得更好了。但在十年後的二○一一年，同意這個結論的人變少了。到了今天，有將近一半（百分之四十六）的美國人認為，九一一事件後的軍事行動讓國勢走衰；認為國家有變好的人，只剩下百分之三十三了。《紐約時報》的專欄作家波涅沃齊克（James Poniewozik）解釋了這段歷史記憶的變化：「這些軍事行動引發了一連串的波動，包括戰情陷入膠著、國內的種族歧視，而民眾也對政府喪失信任。有心人士於是利用這些波動去破壞民主、削弱美國國力，最終間接實現了賓拉登的目標。」

《華盛頓郵報》的編輯卡洛斯．露山達（Carlos Lozada）在〈九一一是一項考驗，但我們沒通過測試〉一文中提出嚴厲的批評：「官方針對九一一的回應行動並未體現國家的最高價值，反而顯露出最惡劣的一面。官員冷漠、傲慢又無知，不只欺騙人民，還捏造不存在的敵人，只為了逞凶鬥狠。」

二○○一年九月十一日為《紐約時報》撰寫社論的記者施梅曼（Serge Schmemann）在心態上也有所轉變，他説道：「九一一那天令美國人迷失方向，導致阿富汗戰爭最後走向悲慘、醜陋又毫無意義的結局。」

該如何去解釋過去的事件，該如何將它們融入後來的記憶，眾人的意見非常分歧。

而且，社會上有許多錯誤訊息，改變了人們對那些事件的感受和觀點，所以大家更難達成共識。

上述問題在二○二一年十一月出現一點曙光，當時阿斯彭研究所的資訊失序委員會（Aspen Institute’s Commission on Information Disorder）提出了八十頁的報告，內容指出：

在今天，錯誤和虛假的資訊已成為強力的催化劑，讓嚴重的社會問題更加失控。在這個被謊言所扭曲的世界裡，每天都有數億人深受其害。 虛假資訊的來源，就是某些人士或單位基於特定目的（如政治、經濟或輿論）而假造出來的訊息，或是策略性地誇大某些消息，進而誤導公眾的想法。而錯誤資訊不一定是故意製造出來的。但無論是哪一種假消息，結果都是一樣的： 錯誤和虛假資訊會傷害到我們所生活的現實世界。政府隱瞞公共衛生問題、候選人用詐術贏得選舉、性暴力的加害者滿口謊言，還有商人用掠奪行銷來誘騙消費者。 這些資訊最可怕的地方，在於它們會慢慢腐蝕個人和集體的記憶。我們被誘導去相信假消息後，其他的想法也會跟著改變。更糟糕的是，那些始作俑者通常不是為了改變一般人既有的想法，而是要加深某些錯誤觀念與信念。

資訊失序委員會在報告最後談到：

雖然虛假和錯誤資訊是由惡毒的有心人士創造出來的，但它們沒有魔力，不會催生出偏激的看法、性別歧視、種族主義或霸凌言行。相反地，有了這些資訊，閱聽大眾和消費者才藉口去相信內心早已認同的偏見。而這就是防制假訊息最難的地方。

更令人擔憂的是，某些民主陣營的領導人甚至表示，應該要以暴制暴，用錯誤資訊和虛假資訊來打擊對手。

法國國防部長帕利（Florence Parly）在二○二一年十月公開說道：「可操弄、顛覆人心的虛假資訊是一種武器。」這一點大家都不反對，但問題是，像法國和美國這樣的民主國家有理由去使用這種武器嗎？

用謊言對抗謊言，人們更就難了解世界真實的樣貌。更重要的是，一旦假消息滿天飛，我們就不知道哪些事情應該記下來。由此看來，記憶戰爭的確開打了。接下來的議題也與此有關。

「誰控制著過去，誰就控制著未來」

記憶律法一詞可以追溯到二○○五年十二月，當時法國作家弗朗索瓦茲．尚德納（Francoise Chandernagor）在《世界報》上寫了一篇具有高度批判性的文章，內容是關於「歷史學家被迫去用某些視角來審視過往」。

在那兩年後的二○○七年，西班牙制定了針對獨裁者佛朗哥及其政權的歷史記憶法。除了譴責佛朗哥，它還禁止人民「擴大解釋」與一九三○年代西班牙內戰有關的領導人和象徵。

記憶律法的定義是：

政府對歷史事件有解釋權，而立法者或司法部門對過去的事件有絕對的話語權。在制定相關法律的過程中，互有牴觸的詮釋會被淡化、邊緣化甚至遭到禁止。

在世上的某些國家，人們若挑戰官方的歷史觀點、討論哪些事情應該被記住，就會觸怒當局。這些政府禁止人民對歷史事件表達自己的看法，更不能偏離或牴觸官方的版本。人民若以不同的角度回憶過往，就會成為眾矢之的，甚至受到懲罰。

只要一碰觸到當局的底線，某些事件或當事人就會被消失或刻意遺忘。二○二一年九月，中國女演員趙薇在中國媒體版面失蹤了好幾個月。大家都不再提到她，在被封殺的這段期間，她的名字在網路上搜尋不到，彷彿她從未存在過一樣。

制定記憶律法的風潮在短時間內不會消失。就在二○二一年我寫作的當下，北京正舉行高層會議，預計將通過一項決議，以重新評述中國共產黨的百年歷史。《紐約時報》的駐外記者巴克利（Chris Buckley）寫道：

表面上看是討論歷史問題，但中央委員會的決議就是聖旨，未來幾十年中國的政策和社會都會因此受到影響。可想而知，往後將會有一系列激烈的思想灌輸運動，跟中國現代史有關的教學內容，以及教科書、電影、電視節目和甚至教室布置都會有一致的風格。

巴克利的觀察令人震驚。此外，德國弗萊堡大學的中國專家丹尼爾．里斯（Danial Leese）也預測，未來中國會變成歐威爾筆下的全監控社會：