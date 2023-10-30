《記憶強化全攻略》：「記憶律法」證明了歐威爾的先見之明——當下時局會影響到全體記憶的構建
我們想讓你知道的是
瑞斯塔克醫師執業數十年，也是知名的暢銷作家，擅長跟大眾解說腦部結構與心智功能的關係，而透過本書，他要強調，記憶力很脆弱，容易受個人情感所影響，也會被他人所操弄。記憶力就像肌肉一樣，時常訓練才不會退化，也才有機會降低罹患退化性腦部疾病的風險。
文：理查・瑞斯塔克（Richard Restak）
記憶戰爭
針對過去的某些事件，眾人分別描述並加以統合、認可後，便稱之為歷史性記憶（historical memory）、集體記憶（collective memory）或社會記憶（social memory）。與個人記憶一樣，歷史性記憶是流動的，也很容易受到影響。尤其在重大的歷史或政治轉折點，執政者都會重塑記憶。這就是心理學家和歷史學家所描述的記憶戰爭。
例如，我現在這段話寫於二○二一年九月六日，也就是二○○一年九一一事件二十週年的前五天。我們現在對那個日子的回憶，大多取決於自己當時得知消息（「飛機撞上世貿中心」）時的年齡與所在位置。
有些人當時還很小，所以他們的集體記憶就只是一團陰霾，而事發經過是從較年長的人那裡聽來的。但對於當時已成年的人來說，這些集體記憶也混入了現在的想法和感受，因為我們隨後在阿富汗對塔利班進行了長達二十年的報復行動。從歷史上來看，美國本土所遭受到最嚴重的攻擊，就是九一一事件，所以從二○○一年的時空背景來看，報復是合理又必要的行動。二○二一年，美軍從阿富汗倉促撤退，於是有些民眾開始懷疑當年的報復是否適當。
在二○○二年，根據《華盛頓郵報》的民意調查統計，百分之五十五的美國人表示，政府針對九一一事件的一系列軍事行動，的確讓國家變得更好了。但在十年後的二○一一年，同意這個結論的人變少了。到了今天，有將近一半（百分之四十六）的美國人認為，九一一事件後的軍事行動讓國勢走衰；認為國家有變好的人，只剩下百分之三十三了。《紐約時報》的專欄作家波涅沃齊克（James Poniewozik）解釋了這段歷史記憶的變化：「這些軍事行動引發了一連串的波動，包括戰情陷入膠著、國內的種族歧視，而民眾也對政府喪失信任。有心人士於是利用這些波動去破壞民主、削弱美國國力，最終間接實現了賓拉登的目標。」
《華盛頓郵報》的編輯卡洛斯．露山達（Carlos Lozada）在〈九一一是一項考驗，但我們沒通過測試〉一文中提出嚴厲的批評：「官方針對九一一的回應行動並未體現國家的最高價值，反而顯露出最惡劣的一面。官員冷漠、傲慢又無知，不只欺騙人民，還捏造不存在的敵人，只為了逞凶鬥狠。」
二○○一年九月十一日為《紐約時報》撰寫社論的記者施梅曼（Serge Schmemann）在心態上也有所轉變，他説道：「九一一那天令美國人迷失方向，導致阿富汗戰爭最後走向悲慘、醜陋又毫無意義的結局。」
該如何去解釋過去的事件，該如何將它們融入後來的記憶，眾人的意見非常分歧。
而且，社會上有許多錯誤訊息，改變了人們對那些事件的感受和觀點，所以大家更難達成共識。
上述問題在二○二一年十一月出現一點曙光，當時阿斯彭研究所的資訊失序委員會（Aspen Institute’s Commission on Information Disorder）提出了八十頁的報告，內容指出：
在今天，錯誤和虛假的資訊已成為強力的催化劑，讓嚴重的社會問題更加失控。在這個被謊言所扭曲的世界裡，每天都有數億人深受其害。
虛假資訊的來源，就是某些人士或單位基於特定目的（如政治、經濟或輿論）而假造出來的訊息，或是策略性地誇大某些消息，進而誤導公眾的想法。而錯誤資訊不一定是故意製造出來的。但無論是哪一種假消息，結果都是一樣的：
錯誤和虛假資訊會傷害到我們所生活的現實世界。政府隱瞞公共衛生問題、候選人用詐術贏得選舉、性暴力的加害者滿口謊言，還有商人用掠奪行銷來誘騙消費者。
這些資訊最可怕的地方，在於它們會慢慢腐蝕個人和集體的記憶。我們被誘導去相信假消息後，其他的想法也會跟著改變。更糟糕的是，那些始作俑者通常不是為了改變一般人既有的想法，而是要加深某些錯誤觀念與信念。
資訊失序委員會在報告最後談到：
雖然虛假和錯誤資訊是由惡毒的有心人士創造出來的，但它們沒有魔力，不會催生出偏激的看法、性別歧視、種族主義或霸凌言行。相反地，有了這些資訊，閱聽大眾和消費者才藉口去相信內心早已認同的偏見。而這就是防制假訊息最難的地方。
更令人擔憂的是，某些民主陣營的領導人甚至表示，應該要以暴制暴，用錯誤資訊和虛假資訊來打擊對手。
法國國防部長帕利（Florence Parly）在二○二一年十月公開說道：「可操弄、顛覆人心的虛假資訊是一種武器。」這一點大家都不反對，但問題是，像法國和美國這樣的民主國家有理由去使用這種武器嗎？
用謊言對抗謊言，人們更就難了解世界真實的樣貌。更重要的是，一旦假消息滿天飛，我們就不知道哪些事情應該記下來。由此看來，記憶戰爭的確開打了。接下來的議題也與此有關。
「誰控制著過去，誰就控制著未來」
記憶律法一詞可以追溯到二○○五年十二月，當時法國作家弗朗索瓦茲．尚德納（Francoise Chandernagor）在《世界報》上寫了一篇具有高度批判性的文章，內容是關於「歷史學家被迫去用某些視角來審視過往」。
在那兩年後的二○○七年，西班牙制定了針對獨裁者佛朗哥及其政權的歷史記憶法。除了譴責佛朗哥，它還禁止人民「擴大解釋」與一九三○年代西班牙內戰有關的領導人和象徵。
記憶律法的定義是：
政府對歷史事件有解釋權，而立法者或司法部門對過去的事件有絕對的話語權。在制定相關法律的過程中，互有牴觸的詮釋會被淡化、邊緣化甚至遭到禁止。
在世上的某些國家，人們若挑戰官方的歷史觀點、討論哪些事情應該被記住，就會觸怒當局。這些政府禁止人民對歷史事件表達自己的看法，更不能偏離或牴觸官方的版本。人民若以不同的角度回憶過往，就會成為眾矢之的，甚至受到懲罰。
只要一碰觸到當局的底線，某些事件或當事人就會被消失或刻意遺忘。二○二一年九月，中國女演員趙薇在中國媒體版面失蹤了好幾個月。大家都不再提到她，在被封殺的這段期間，她的名字在網路上搜尋不到，彷彿她從未存在過一樣。
制定記憶律法的風潮在短時間內不會消失。就在二○二一年我寫作的當下，北京正舉行高層會議，預計將通過一項決議，以重新評述中國共產黨的百年歷史。《紐約時報》的駐外記者巴克利（Chris Buckley）寫道：
表面上看是討論歷史問題，但中央委員會的決議就是聖旨，未來幾十年中國的政策和社會都會因此受到影響。可想而知，往後將會有一系列激烈的思想灌輸運動，跟中國現代史有關的教學內容，以及教科書、電影、電視節目和甚至教室布置都會有一致的風格。
巴克利的觀察令人震驚。此外，德國弗萊堡大學的中國專家丹尼爾．里斯（Danial Leese）也預測，未來中國會變成歐威爾筆下的全監控社會：
中國當局的目的是建立一個共同的框架，一個對過去和未來的共同願景。如果你不去統一權力圈裡所有人對過去的想法，就很難讓大家對未來抱持一致的看法。
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。