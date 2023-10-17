晶片外交：台積電開設「德」積電，能否造起西歐神山？

文：黃哲翰（畢業於政大新聞系、德國海德堡大學哲學博士，現定居於奧地利）

半導體業能為德國經濟注入活水？

德企雖不乏技術與創新力，但國家整體半導體發展策略仍不清楚，相關人才、基建、法規、行政效率尚未到位。就算是德國想要成為歐洲的護國神山，並期待半導體產業為德國經濟重新注入活水，預計還有相當一段路要走。

今年8月初，台積電宣布將前進德國東部科技重鎮、有「矽薩克森」（Silicon Saxony）之稱的德勒斯登（Dresden），與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）3家歐系大廠合資，針對德國及歐盟市場之車用、家電與工業應用等需求，設廠生產22到28奈米以及12到16奈米成熟製程的晶片。

台積電德勒斯登廠計畫於2024年下半年動工興建、2027年完工啟動。預計將聘用2,000名員工，並且月產4萬片300mm晶圓。此一產能儘管並不十分突出，但是對於台積電而言，與歐系大廠合資設廠的布局，無疑是更緊密地整合歐洲供應鏈、貼近歐盟龐大內需市場的重要一步。

態度積極：資金一步到位，獲台積電青睞

然而相較於台積電，德國政府的態度則更顯積極。德勒斯登廠的總投資額達100億歐元，其中德國官方的出資補貼即高達總投資額的一半。面對美、中、日、韓等經濟強權爭奪半導體產業並競相大手筆提供補貼的地緣經濟競爭，德國政府這回可謂使出渾身解數，一反行政效率顢頇牛步的常態，直接從「氣候與綠色轉型基金」中撥出50億歐元，讓資金一步到位，搶先截獲台積電的青睞，看起來德國對成為歐洲護國神山有滿大的野心。

德國之所以表現得如此積極，最直接的原因當然是疫情期間晶片供應短缺的教訓——2021年德國車廠有250萬筆訂單的生產因此停擺，時任經濟部長阿特邁爾（Peter Altmaier）甚至罕見地公開與台灣官方溝通，直接致函經濟部請求協助取得車用晶片。

晶片來源高度依賴亞洲、再加上台海衝突風險升高的局勢，讓晶片生產只占全球產額9%的歐盟、尤其是以汽車與機械工業為命脈的德國深感不安，同時更懼怕在缺乏晶片發言權的窘境下，淪為美中科技戰的犧牲者。例如美國政府近一年來先後推出《降低通膨法案》與《晶片法案》吸引科技產業赴美設廠，就引發德國各界對科技產業出走的嚴重焦慮。

亡羊補牢：蕭茲要打造德成半導體大國

歐盟在今年上半緊接著推出自己的晶片法案，並宣示要在2030年讓歐盟晶片市占率從落後的9%一舉提升至20%，而德國積極爭取台積電設廠，也正是急於亡羊補牢的表現。

爭取到世界晶圓代工的領頭羊台積電直接設廠，對德國自然是一大利多，不但進一步確保了中長期的晶片供應，德國政府亦欲藉此契機扶植「矽薩克森」的半導體生產、研發與相關服務創新的生態聚落。除了聯邦政府的投資補助外，薩克森邦政府亦已準備至少3億歐元來投資周邊基礎建設，例如道路交通、學校、醫院等公共服務。

據此，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）進一步宣稱要將德國打造成半導體製造大國，經濟部長哈貝克（Robert Habeck）亦深受振奮，公開表示台積電赴德設廠，是德國實現綠色經濟轉型以重新確保其世界競爭力的重要一步。

然而，相對於德國那邊的一頭熱，台灣這邊的輿論對「護國神山」要到德勒斯登開設「德積電」則顯得有些一頭冷。特別是鑑於地緣經濟的角度，原先台灣官方與歐洲議會都熱切期盼之《台歐雙邊投資協議》（BIA），在歐洲執委會出於政治考量的冷處理下，讓談判遲遲未見進展，此時台灣半導體龍頭遠赴歐洲助拳，卻沒有換來德國或歐盟相關公開具體的承諾，也讓一些台灣論者對此「單方利德」的大型投資案表示遺憾——儘管台積電進駐中歐對台灣而言，毋寧也是將「晶片外交」深入中東歐友台國家的良機。

目前看來，BIA卡關的困境因歐盟內部立場分歧，以及歐盟對中國供應鏈之依賴等尷尬問題，短期內恐怕都難見曙光。此外，台灣也很難期待歐盟的大當家、亦即那總是低調挺台、且向來都不願過於涉入台海爭端的德國，會積極推動此事。

儘管如此，我們仍值得藉此進一步探究，除了「確保晶片供應」這個地緣經濟的焦慮因素，以及德國總理和經濟部長面對國際科技競爭所提出之「打造半導體大國」的政治宣言之外，德國政府積極歡迎半導體投資深一層的理由為何？以及透過投資補貼台積電這樣的大廠，是否真的能讓德國經濟獲益？

打強心針：德國疲軟不振，急需實現產業升級

事實上，除了台積電之外，近期德國政府還以類似的大手筆補貼英特爾（Intel）、英飛凌、采埃孚（ZF）／科銳（Wolfspeed）在德設廠，其中對英特爾的補貼更高達將近100億歐元，是補助台積電的2倍。根據德國經濟部所公布的資訊，近期類似的補貼計畫就有31項。柏林當局之所以砸錢砸得又快又猛，一個很重要理由，便是希望透過半導體產業的帶動，替疲軟不振的德國經濟快速打上一劑強心針。

近年來德國企業、經濟智庫以及如《經濟學人》等外媒對所謂「德國模式」早已頻頻示警：坐吃老本且拙於轉型的關鍵產業（例如汽車業在電動車轉型上的被動）、過度依賴中國供應鏈致使後者逐漸成為可怕的競爭對手、日益繁瑣的官僚行政阻礙企業創新發展、高齡化社會勞動力缺口愈發嚴重，以及公共投資塞車導致基礎建設越來越無法滿足產業需求等各種問題逐一浮現。