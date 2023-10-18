宮﨑駿《蒼鷺與少年》並不「有趣」，它想讓觀眾思考「渺小如你，想過怎樣的人生？」
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宮﨑駿《蒼鷺與少年》並不「有趣」，也不試圖攪動過多的情感起伏，而是讓觀眾跟著思考：渺小如你，想過怎樣的人生？相信有不同人生經歷、知識背景、感情經驗，都能在真心理解與自我叩問之後，找出屬於自己的答案。
文：海藍
要先特別說明的是：我不是宮老的粉絲，吉卜力的作品，過去我也只看過《神隱少女》，還是2022年重映才看的；我不熟悉宮老的人生經歷、人際關係，也未讀過相關的《你想活出怎樣的人生》和《失物之詩》，對日本的歷史亦只有極淺的認知。所以這篇筆記，純是我對電影情節的理解紀錄。
吉野源三郎在1937年寫成《你想活出怎樣的人生》一書，講述一位15歲少年「小哥白尼」在大學畢業生舅舅的思想啟發與引導下，探索了眾多人生課題，藉此釐清「人的價值」，深深影響了許多日本人，也影響了宮﨑駿——例如《神隱少女》主角千尋的每一個選擇也是藉由行動來回應人生給予的考驗、成就自己想要成為的人。
但千尋堅定、善良、純真、坦誠、勇往直前，讓我們能安心跟著千尋在異世界冒險，她的選擇從頭到尾幾乎都是無私而純粹的；《蒼鷺與少年》的主角牧真人卻非如此，至少在他讀到那本關鍵的《你想活出怎樣的人生》之前，觀眾是跟著他，幾乎一步一步走向狹窄陰暗的心靈地獄。
真人內心的戰爭
戰爭開打後第三年，母親久子因養病的醫院被戰火波及而逝世，留給真人的是熾焰焚空、未及拯救的傷痛；第四年離開東京，跟父親來到鷺沼，移居繼母夏子（同時也是母親）的本家。
夏子端莊美麗，行禮如儀，有與母親相似的容貌且已有孕，領著真人來到屋內，長居於此的蒼鷺一路從簷角、樹上，難得飛進廊內又離開，夏子表示這是對真人的歡迎。
途中因送來的行李被服侍的婆婆們圍繞而暫停，她們讚嘆著戰時居然能獲得鮪魚、牛肉罐頭，還有珍貴的糖（只有霧子婆婆找菸），這才領著真人到他的房間。一路上拘謹安靜的真人，一倒在床上就睡著了。送茶來的夏子看著真人，露出了哀傷的表情。
除了火災，這一段的鋪陳異常安靜，幾乎沒什麼台詞的真人，展現了他的幾個特徵：極具教養，所以能壓抑他的不願；因為年少，防備態度難以掩藏；家境富裕，所以在物質上沒吃過苦。
失恃、家庭成員改變、搬家，對於真人來說都是人生的大變，他的心裡還沒做好接受的準備，卻不再是這個家的中心。加上他仍在哀悼逝去、未見到遺體的母親，父親卻不到一年就已續絃，或許覺得「孩子還小，會很快接受新媽媽」、「夏子會有辦法的」、「弟弟或妹妹出生，他就會漸漸習慣了」，無心察覺、遑論安慰長子對母親的思念，這些都使真人懷著些微「或許母親還活著」的希冀，自然更難接受繼母以及即將出生的孩子。
但他不能對親人有什麼反彈，理性也知道父親再娶夏子阿姨，是戰時擴增資源、延續後代的最佳選擇，所以他的不滿，就投射在闖入屋內的蒼鷺（蒼鷺此時在真人心裡象徵了「外來者」，既是新的家庭成員夏子和胎兒，也是在新家格格不入的他，這種矛盾的無能為力強化了他的反感）身上；加以來到新環境的陌生感，以及沒吃過苦，無法感染那些婆婆珍惜物資的喜悅，他以漠然排斥的態度維護脆弱的自尊。
入睡之後，他再度夢到在火災裡奔跑，母親向他道別後升上天空，夢反映了他試圖適應的愧疚，哭著醒來後來到屋外被蒼鷺吸引，追著牠幾乎進入塔中，儘管眾人都在找他，若非塔被封住，他可能就鑽了進去，可知他尚未化解的悼念，轉為對家人的叛逆，與想逃離的厭世。
夏子當晚告誡他不宜入塔，細述封塔的緣由：那是夏子母親的哥哥（舅公）蓋的，舅公聰明絕頂，但讀太多書以致頭腦不正常，雖是告誡，但有真誠的關心，以及「視作大人」、「是家裡的一份子」的慎重，使真人答應不再靠近，多少愧於給家人帶來麻煩，然而當晚失眠，在樓梯頂打盹夢見母親對他說「真人，救救我」，醒來撞見父親回家時與繼母親密的畫面，使他退回房間，也退回他的抗拒。
第二天，父親誇耀著因為海軍失利使他大增訂單，還說要開車載兒子去學校「風光」，夏子在旁告訴真人不用擔心，但行動上明顯有些不願和真人獨處。
戰時普遍貧窮，真人一面對父親的喜悅反感，卻又在同學間得到優越感，不用做勞動服務的特權更召來了憎惡與衝突。受傷的真人在路上拿石頭砸了自己額角，鮮血不止的回家，父親逼問時說「是我自己跌倒」的明顯謊言，讓父親去「討公道」；這段期間，蒼鷺在屋外喊「媽媽」、「真人，救救我」，讓真人醒來後在小房間找出木刀，來到池邊與蒼鷺對峙。
至此，真人內心的矛盾已然加深成憤怒與偏激，認為全世界都對不起他，他是最孤獨的一個人，卻又清楚知道、進而利用父親、繼母對他的在意，自殘是在求救的同時，亦用武器傷害（他自認為對不起他）家人；拿著木刀對著蒼鷺，則是把無法明確傾瀉的惡意，轉向了總是「打擾」他的蒼鷺。
蒼鷺了解他的矛盾與心思，利用他內心對母親的吶喊與思念，以及對母親死亡的疑慮，激發他的厭世感與恨意，再用「帶你見你母親」引誘他走進塔裡。故而在池邊拿著木刀對著蒼鷺的真人，是初次與內心的矛盾與惡意面對面，那些爬上他身體的生物，則是不斷增生的負面情感和恐懼。但他的木刀已被蒼鷺粉碎，千鈞一髮之際，是夏子趕來射箭趕走了蒼鷺。
那支箭卻沒有趕走真人的惡意，反而沉入深淵。甦醒的真人聽著父親得意地說已經向學校捐錢，一定會找出傷害他的犯人，還告訴他可以不用去學校，但夏子身體不適，要他別再讓夏子煩惱——在真人看來，父親的「關心」只是為了討好夏子。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。