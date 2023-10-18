宮﨑駿《蒼鷺與少年》並不「有趣」，它想讓觀眾思考「渺小如你，想過怎樣的人生？」

文：海藍

要先特別說明的是：我不是宮老的粉絲，吉卜力的作品，過去我也只看過《神隱少女》，還是2022年重映才看的；我不熟悉宮老的人生經歷、人際關係，也未讀過相關的《你想活出怎樣的人生》和《失物之詩》，對日本的歷史亦只有極淺的認知。所以這篇筆記，純是我對電影情節的理解紀錄。

吉野源三郎在1937年寫成《你想活出怎樣的人生》一書，講述一位15歲少年「小哥白尼」在大學畢業生舅舅的思想啟發與引導下，探索了眾多人生課題，藉此釐清「人的價值」，深深影響了許多日本人，也影響了宮﨑駿——例如《神隱少女》主角千尋的每一個選擇也是藉由行動來回應人生給予的考驗、成就自己想要成為的人。

但千尋堅定、善良、純真、坦誠、勇往直前，讓我們能安心跟著千尋在異世界冒險，她的選擇從頭到尾幾乎都是無私而純粹的；《蒼鷺與少年》的主角牧真人卻非如此，至少在他讀到那本關鍵的《你想活出怎樣的人生》之前，觀眾是跟著他，幾乎一步一步走向狹窄陰暗的心靈地獄。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

真人內心的戰爭

戰爭開打後第三年，母親久子因養病的醫院被戰火波及而逝世，留給真人的是熾焰焚空、未及拯救的傷痛；第四年離開東京，跟父親來到鷺沼，移居繼母夏子（同時也是母親）的本家。

夏子端莊美麗，行禮如儀，有與母親相似的容貌且已有孕，領著真人來到屋內，長居於此的蒼鷺一路從簷角、樹上，難得飛進廊內又離開，夏子表示這是對真人的歡迎。

途中因送來的行李被服侍的婆婆們圍繞而暫停，她們讚嘆著戰時居然能獲得鮪魚、牛肉罐頭，還有珍貴的糖（只有霧子婆婆找菸），這才領著真人到他的房間。一路上拘謹安靜的真人，一倒在床上就睡著了。送茶來的夏子看著真人，露出了哀傷的表情。

除了火災，這一段的鋪陳異常安靜，幾乎沒什麼台詞的真人，展現了他的幾個特徵：極具教養，所以能壓抑他的不願；因為年少，防備態度難以掩藏；家境富裕，所以在物質上沒吃過苦。

失恃、家庭成員改變、搬家，對於真人來說都是人生的大變，他的心裡還沒做好接受的準備，卻不再是這個家的中心。加上他仍在哀悼逝去、未見到遺體的母親，父親卻不到一年就已續絃，或許覺得「孩子還小，會很快接受新媽媽」、「夏子會有辦法的」、「弟弟或妹妹出生，他就會漸漸習慣了」，無心察覺、遑論安慰長子對母親的思念，這些都使真人懷著些微「或許母親還活著」的希冀，自然更難接受繼母以及即將出生的孩子。

但他不能對親人有什麼反彈，理性也知道父親再娶夏子阿姨，是戰時擴增資源、延續後代的最佳選擇，所以他的不滿，就投射在闖入屋內的蒼鷺（蒼鷺此時在真人心裡象徵了「外來者」，既是新的家庭成員夏子和胎兒，也是在新家格格不入的他，這種矛盾的無能為力強化了他的反感）身上；加以來到新環境的陌生感，以及沒吃過苦，無法感染那些婆婆珍惜物資的喜悅，他以漠然排斥的態度維護脆弱的自尊。

入睡之後，他再度夢到在火災裡奔跑，母親向他道別後升上天空，夢反映了他試圖適應的愧疚，哭著醒來後來到屋外被蒼鷺吸引，追著牠幾乎進入塔中，儘管眾人都在找他，若非塔被封住，他可能就鑽了進去，可知他尚未化解的悼念，轉為對家人的叛逆，與想逃離的厭世。

夏子當晚告誡他不宜入塔，細述封塔的緣由：那是夏子母親的哥哥（舅公）蓋的，舅公聰明絕頂，但讀太多書以致頭腦不正常，雖是告誡，但有真誠的關心，以及「視作大人」、「是家裡的一份子」的慎重，使真人答應不再靠近，多少愧於給家人帶來麻煩，然而當晚失眠，在樓梯頂打盹夢見母親對他說「真人，救救我」，醒來撞見父親回家時與繼母親密的畫面，使他退回房間，也退回他的抗拒。

第二天，父親誇耀著因為海軍失利使他大增訂單，還說要開車載兒子去學校「風光」，夏子在旁告訴真人不用擔心，但行動上明顯有些不願和真人獨處。

戰時普遍貧窮，真人一面對父親的喜悅反感，卻又在同學間得到優越感，不用做勞動服務的特權更召來了憎惡與衝突。受傷的真人在路上拿石頭砸了自己額角，鮮血不止的回家，父親逼問時說「是我自己跌倒」的明顯謊言，讓父親去「討公道」；這段期間，蒼鷺在屋外喊「媽媽」、「真人，救救我」，讓真人醒來後在小房間找出木刀，來到池邊與蒼鷺對峙。

至此，真人內心的矛盾已然加深成憤怒與偏激，認為全世界都對不起他，他是最孤獨的一個人，卻又清楚知道、進而利用父親、繼母對他的在意，自殘是在求救的同時，亦用武器傷害（他自認為對不起他）家人；拿著木刀對著蒼鷺，則是把無法明確傾瀉的惡意，轉向了總是「打擾」他的蒼鷺。

蒼鷺了解他的矛盾與心思，利用他內心對母親的吶喊與思念，以及對母親死亡的疑慮，激發他的厭世感與恨意，再用「帶你見你母親」引誘他走進塔裡。故而在池邊拿著木刀對著蒼鷺的真人，是初次與內心的矛盾與惡意面對面，那些爬上他身體的生物，則是不斷增生的負面情感和恐懼。但他的木刀已被蒼鷺粉碎，千鈞一髮之際，是夏子趕來射箭趕走了蒼鷺。

那支箭卻沒有趕走真人的惡意，反而沉入深淵。甦醒的真人聽著父親得意地說已經向學校捐錢，一定會找出傷害他的犯人，還告訴他可以不用去學校，但夏子身體不適，要他別再讓夏子煩惱——在真人看來，父親的「關心」只是為了討好夏子。