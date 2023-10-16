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2023/10/16,
印太

印尼法院駁回降低總統參選人年齡限制請願，佐科威兒子參選副總統之路受挫

印尼法院駁回降低總統參選人年齡限制請願，佐科威兒子參選副總統之路受挫
左起長子吉伯朗、印尼總統夫人伊利安娜、印尼總統佐科威與小兒子卡桑。Photo Credit: GettyImages

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印尼憲法法院今天以6比2結果駁回將正副總統候選人年齡從40歲，下修至35歲的請願，這代表可能角逐下屆副總統的佐科威長子、今年36歲的吉伯朗將無法參選。日前當地政壇盛傳吉伯朗將搭檔已宣布角逐總統的現任國防部長、大印尼行動黨主席普拉伯沃。

（中央社）印尼憲法法院今天駁回要求將正副總統年齡限制下修至35歲的請願，等同阻斷印尼總統佐科威（Joko Widodo）兒子吉伯朗明年爭取被提名副總統之路。

印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）等媒體報導，憲法法院今天以6比2結果駁回將正副總統候選人年齡從40歲，下修至35歲的請願，這代表可能角逐下屆副總統的佐科威長子、今年36歲的吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）將無法參選。

雖然吉伯朗尚未表示是否角逐明年正副總統大選，但許多支持現任國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）角逐總統大位的政治人物和政黨，一直呼籲由吉伯朗擔任普拉伯沃副手。

報導指出，這項裁決讓許多擔心佐科威將建立政治王朝的人士鬆了一口氣。

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Photo Credit:GettyImages
佐科威長子吉伯朗。

另外，憲法法院還駁回另外兩份請願書，包括由加魯黨提交另一份要求正副總統參選人須「具有地方首長和副首長經驗」的請願。

法院在判決中表示，將候選人年齡限制維持在40歲是「不具有歧視性」。

印尼身為世界第3大民主國家，預計明年2月14日將舉行總統和國會大選。

目前已宣布參選的總統參選人包括普拉伯沃、中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）和前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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