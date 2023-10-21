【專訪】金鐘編劇《她和她的她》溫郁芳﹔性侵的痛苦僅次於死亡，身體的記憶會繼續一輩子

文：雞湯來了蕭子喬

攝影：雞湯來了特約作者丁翠鈺

插畫：雞湯來了特約美術羅仕翔

編輯：雞湯來了蕭子喬

以《她和她的她》第九度入圍金鐘最佳編劇的溫郁芳，穿著黑色的襯衫、戴著口罩，走進訪談會議室時，眼神裡沒有金鐘編劇的自帶光環，卻有著不確定自己有沒有誤入叢林的害羞與不確定……。然而低調害羞的基調中，又突然蹦出一些幽默調皮。

八大電視入圍第58屆金鐘獎七項大獎的戲劇《她和她的她》，編劇藉由「解離」與「懸疑」的劇情走向，帶領觀眾從女主角車禍失憶後混亂地尋找「我是誰？我在哪？」出發，一步步解開女主角「解離」背後，曾經遭遇的性侵創傷。

圖片來源：雞湯來了 編劇溫郁芳，於八大電視訪後拍攝。

我想說一個性侵「後」的故事：需要更多「理解」與「陪伴」

「很多時候，因為我不懂，所以我接不住」

真實陪伴身邊受性侵友人超過十年的溫郁芳，坦言自己一開始真的不知道該怎麼辦才好，「性侵被害人需要輔導，身旁的陪伴者也真的需要訓練」。社會上有許多戲劇在討論性侵發生的當下，但似乎較少著墨於「然後呢」。一路走來，溫郁芳坦言自己在籌備這齣戲的過程中學到很多。

圖片來源：雞湯來了 編劇溫郁芳，於八大電視採訪側拍。

如果一部戲劇能帶來一些討論，溫郁芳更希望《她和她的她》是一部理解受害人、陪伴者、加害人的故事。曾讀過分析童年逆境傷害的長期影響《深井效應》一書的溫郁芳，談到最初在書中得到「解離」的靈感。解離是一種人們在巨大痛苦之下自我保護的機制，痛苦大到無法穿越也無法忽略，身體便自動尋找一個在痛苦與人格分裂的中間點——解離。

溫郁芳也提及，在籌備這齣劇的過程中，和勵馨基金會及許多諮商心理師進行田調，其中諮商心理師許皓宜的案例分享相當扎心，性侵的痛苦僅次於死亡，身體的記憶會繼續一輩子，幾乎無法真正地「好起來」，也因此常常無法和日後親密伴侶好好相處。

「即使是風和日麗的日子，

只要出現和『那天』一樣的一陣微風、一片落葉、一個傢俱……，

一個相似的畫面或感覺，都會勾起被性侵的記憶。」

圖片來源：《她和她的她》劇照，雞湯來了後製

用戲劇談論關係課題：看見身邊的「被害人」，做他們需要的「陪伴者」

田調搜集大量資料後，溫郁芳發現被害人在日後通常有兩種形象，一種像劇中林晨曦（許瑋甯飾演）角色，職場上功能名就，職位、名聲、外表都有著人人稱羨的「光鮮亮麗」形象，但心裡有一塊始終難以讓他人進入；另一種則像劇中顏聖華（賈靜雯飾演），日後在各方面更加害怕退縮，遇人不淑後困在關係中缺乏勇氣跳脫。

圖片來源：《她和她的她》劇照，雞湯來了後製

而身邊的陪伴者或親密伴侶，也常常有像皓明，用心想各種方法，也急著希望對方告訴自己怎麼了的狀態；或像小劉比較不說破，默默引領對方，默默等待對方突破的那一天……兩種角色都很用心，也沒有對錯，但溫郁芳觀察劇中角色而言，或許晨曦會更需要小劉的陪伴，「因為有時候真的還說不出來，還沒準備好，小劉這樣的方式會讓晨曦壓力沒那麼大」。

你我都遇過的雙面人：也需要理解加害人！

談論許久受害人和陪伴者的田調發現與角色設定，溫郁芳語氣忽然加快加重，她説：

「我覺得輔導受害人很重要，但我們也需要理解加害人！」

如劇中老師的角色、Danny的角色，溫郁芳談到社會上之所以有這麼多的加害人，其實許多時候來自於社會期待男性要很英勇、有擔當、有成就，但當男性深感自己做不到，或脆弱一面無處抒發，長期壓抑下來很可能就另尋宣洩管道，或把英勇氣魄加諸在崇拜自己的小女生（學生）身上。

近期Me too事件頻傳，溫郁芳坦言經過這一波，期盼對加害人而言會更覺得「這是一件可以勇於說出來的事」，也希望以後「加害人下手前會比較不敢、會多想一下」。

理解就像一個「找到停車位」的過程，理解自己的「高敏感」也是！

「我45歲以前，不了解自己是怎樣的人」

溫郁芳談到自己小時候，在一個高衝突又壓抑的家庭下長大，坦言那個年代的家庭好像很多話不能直說，關係也比較僵硬；而自己很害怕衝突，對於外界的一點變化、一點小事都很敏感，彷彿會讀空氣，能深刻感受到好像要吵架但沒吵出來，空氣凝結的感覺…….，從小被說太脆弱、太害羞、想太多。

在那個時代，心理學討論的還沒有像現在那麼廣泛，溫郁芳發現自己就是如此「易感」，但也納悶在同樣家庭環境下的其他人也不像自己那麼崩潰，始終找不到解答。

直到，長大後有一天了解到「高敏感人格」，溫郁芳語氣輕快了起來，眼神露出釋放的光芒，笑說：

「我好像人生到此刻終於找到停車位，找到了自己的位子！」

溫郁芳坦言以前自己害怕衝突，所以自己真實生活和筆下的故事，都比較希望所有人都好好的。然而，現在越來越了解自己，「理解很多事，才能放下很多事」，也就會停止自責、停止內耗，也能找到比較自在的狀態。

回首小時候高敏感的自己，以及長大後的編劇人生，溫郁芳看見自己的改變：小時候想逃脫而想像出另一個世界的能力，害羞表達自我而選擇傾聽的習慣，用幽默隔開真實自我的保護色，逐漸融合成為自己現在的狀態，愛寫故事、愛聽別人的故事成為編劇的養分，也有更自然而然的幽默。

有人說高敏感是種天賦，溫郁芳認為只有高敏感的話也不夠，一路走來是「天份」加「努力」，才能成為「技能」；而「技能」加上「機會」，才能成為「成果」。

我像醬油：偶爾會被需要，可以有各種口味，創造不同層次！

始終在尋找自己，也尋找筆下故事更多可能的溫郁芳，用「想像力、害羞、脆弱」形容自己。越來越了解自己的持續進行式，找到自在轉換於不同面貌的可能性。

寫過那麼多親密關係、家庭關係的戲劇，溫郁芳認為「關係」沒有最好的一種模樣，沒有唯一的答案，只有期待的元素——在身邊友人或親戚的身影上，看見親密伴侶之間能夠持續分享、互相體貼，在人生不同階段都一直「一起」往前，是很美好的畫面。而家人之間，溫郁芳笑說，「好像很老掉牙誒，但真的就是這樣……最好的『陪伴』是『溝通』」，有話能直說好像滿好的，而溝通會帶來很多理解。

本文經雞湯來了授權轉載，原文刊載於此

原標題：【金鐘58】性侵發生了，「然後呢？」願《她和她的她》帶來更多理解，而非對立！專訪金鐘編劇溫郁芳 ＃醬油小姐

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航