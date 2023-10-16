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2023/10/16,
社會

匯聚社會創新能量，重量級講師X國內外趨勢分析，社創中心6週年慶10/20登場

匯聚社會創新能量，重量級講師X國內外趨勢分析，社創中心6週年慶10/20登場

我們想讓你知道的是

6年來持續培育新創團隊，特別是具備社會關懷、希望為社會議題提出解決方案的初創組織，「社會創新實驗中心」即將於10/20舉辦週年慶，邀請產、官、學及各家創投單位，分享國內外社會創新趨勢、國際募資經驗分享。並透過展攤市集，呈現社創中心過去一年輔導的成果。

社會創新實驗中心位於空總臺灣當代文化實驗場園區一隅，隸屬於經濟部中小及新創企業署，從捷運忠孝復興站、大安站步行前往，約走路15分鐘內即可抵達。

社創中心六週年慶將於10/20（五）展開，全日活動將由國內外社創趨勢的分享開場，除有台灣經濟研究院說明我國新上路的「社會創新行動方案2.0」，更安排清華大學科技管理研究所教授謝英哲，帶回參與社會企業世界論壇所見的第一手國際脈動。

隨後，週年慶一整天當中，還會有社創Demo Show－社會創新的∞行動、社創中心7th團隊成果展、國際拓展經驗分享會、跨世代講座等各項精彩活動。

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永續解方的搖籃，社會創新實驗中心開放第八期進駐申請

本次週年慶參展團隊，將體現社會創新可能從生活中處處落實的各個面向，包括以日常衣物及空間推廣永續生活理念、深入地方文化推廣、發展孩子的共學資源及老年的支持照護、針對各年齡層普及的醫學及心理支持、支持女性多元就業，甚而是性暴力倖存者的團隊，邀請各界到場，共同參與蓬勃發展中的社會創新。

社創中心於每年年底招募進駐團隊，今年也已經開放第八期進駐申請，此處提供的進駐服務，不是傳統一間一間獨立的辦公室，而是由共享空間、各式會議室及展演場地所組成的共創空間，以及提供客製化的增能課程、宣傳行銷及資源媒合等服務，供進駐團隊利用。

今年度的招募擴大舉辦，「新創組」預計招募18家初創團隊，「社創組」更另外招收18家，致力於發揮社會影響力的初創團隊/組織，無論是否已登記為法人，或還在草創階段，皆有機會爭取進駐門票，進駐機會從往年的30家，本屆將拓展開放36家團隊/組織從海選中脫穎而出。

想成為本屆社創中心進駐團隊的一員嗎？速速檢附進駐申請書、計畫簡報及證明文件等，郵件主旨「113年社創中心暨新創基地進駐聯合招募-(申請組別)-(團隊名)」，寄至以下信箱：社創組招募申請新創組招募申請

收件從即日起至2023年11月6日17:00止，後續各階段審查結果及作業期程，相關資訊將公告於經濟部中小及新創企業署官方網站社會創新平台網站新創圓夢網，歡迎各界投件。