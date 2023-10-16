匯聚社會創新能量，重量級講師X國內外趨勢分析，社創中心6週年慶10/20登場

社會創新實驗中心位於空總臺灣當代文化實驗場園區一隅，隸屬於經濟部中小及新創企業署，從捷運忠孝復興站、大安站步行前往，約走路15分鐘內即可抵達。

社創中心六週年慶將於10/20（五）展開，全日活動將由國內外社創趨勢的分享開場，除有台灣經濟研究院說明我國新上路的「社會創新行動方案2.0」，更安排清華大學科技管理研究所教授謝英哲，帶回參與社會企業世界論壇所見的第一手國際脈動。

隨後，週年慶一整天當中，還會有社創Demo Show－社會創新的∞行動、社創中心7th團隊成果展、國際拓展經驗分享會、跨世代講座等各項精彩活動。

永續解方的搖籃，社會創新實驗中心開放第八期進駐申請

本次週年慶參展團隊，將體現社會創新可能從生活中處處落實的各個面向，包括以日常衣物及空間推廣永續生活理念、深入地方文化推廣、發展孩子的共學資源及老年的支持照護、針對各年齡層普及的醫學及心理支持、支持女性多元就業，甚而是性暴力倖存者的團隊，邀請各界到場，共同參與蓬勃發展中的社會創新。

社創中心於每年年底招募進駐團隊，今年也已經開放第八期進駐申請，此處提供的進駐服務，不是傳統一間一間獨立的辦公室，而是由共享空間、各式會議室及展演場地所組成的共創空間，以及提供客製化的增能課程、宣傳行銷及資源媒合等服務，供進駐團隊利用。

今年度的招募擴大舉辦，「新創組」預計招募18家初創團隊，「社創組」更另外招收18家，致力於發揮社會影響力的初創團隊/組織，無論是否已登記為法人，或還在草創階段，皆有機會爭取進駐門票，進駐機會從往年的30家，本屆將拓展開放36家團隊/組織從海選中脫穎而出。

想成為本屆社創中心進駐團隊的一員嗎？速速檢附進駐申請書、計畫簡報及證明文件等，郵件主旨「113年社創中心暨新創基地進駐聯合招募-(申請組別)-(團隊名)」，寄至以下信箱：社創組招募申請；新創組招募申請。

收件從即日起至2023年11月6日17:00止，後續各階段審查結果及作業期程，相關資訊將公告於經濟部中小及新創企業署官方網站、社會創新平台網站與新創圓夢網，歡迎各界投件。