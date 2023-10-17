眼淚止不住的《葬送的芙莉蓮》，和《月老》與《星際效應》一樣「說完再見就是再也不見」
我們想讓你知道的是
《葬送的芙莉蓮》很能讓我共鳴的是，關於人與人之間的聯繫，乃至於生命的答案，我們都還在摸索著。在不斷往前走的過程中，新的心境或新的景色，在某些不經意的瞬間，都可能猛然成為曾經苦思糾結的解答，或帶來意想不到的嶄新頓悟。我們都是這樣的，帶著過往所經歷過的一切，繼續披荊斬棘地向前。
文：DL
終於有時間看看最近熱議的《葬送的芙莉蓮》，想不到是我最無法抵擋的題材：註定著的生離死別，以及緩慢的告別。可能是年紀和生命經驗到了這個階段，太多朋友、同事、上司、甚至家人，曾經朝夕相處密不可分，如今有些長年旅居國外、有些南北分隔，在每次說完再見以後，彼此都說不準下次見面是什麼時候。
會發現對於離別或陰陽兩隔的題材毫無抵抗力，是因為前幾年看過的幾部電影。從早一點的《星際效應》，到近年的《月老》、《靈魂急轉彎》，每逢「說完再見就是再也不見」的場面，眼淚就止不住一直流。
（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）
1-6 話劇情簡述
回到《葬送的芙莉蓮》，這裡先簡述一下1-6話的劇情。主角芙莉蓮是長生的精靈族，也是勇者隊伍的魔法使。經歷了10年的旅程勇者團隊擊敗魔王凱旋回歸，慶功後分道揚鑣的眾人，在約好的50年後再度碰頭，身為人類的勇者和僧侶已經邁入生命的晚期、矮人族戰士身體條件也已然不比當年，至勇者的葬禮過後，芙莉蓮才似乎更懂得人類對於生命和時間的概念和自己並不相同。
和過去相仿地，芙莉蓮又一次踏上尋找各種魔法的旅程。只是這次不僅回顧著10年來討伐魔王之旅和勇者等夥伴們走過的路，也增進了與人類的交流，並拜訪了尚存的僧侶和戰士夥伴，帶上傳承兩人意志與思念的少年少女，再一次往魔王所在地出發。
緩慢的告別
關於整部作品的定調和想處理的主題，OP（YOASOBI〈勇者〉）的歌詞，毫不遮掩地展露無遺。
即使如此你的話語心願與勇氣／如今也確實活在我的心中／
選擇了相同的路途／明明應該只是這樣／
為何卻在不知不覺間／淚水從臉頰上滑落／
我想更了解其中的理由／即便事到如今／
只要沿著曾一同走過的旅途／就算你已不在那裡／
也一定能找到答案
在這個有魔法的世界觀中，芙莉蓮的新旅程，懷抱著對勇者（等人）的思念和回憶，堅定著找尋新魔法的「興趣」，藉由長生不老、與死者對話、靈魂聚集之處這些線索，繼續寫出芙莉蓮生命的新篇章。
討伐魔王的10年，對於芙莉蓮的壽命而言並不長，也因此本來也沒有特別在意這一段旅程。直到勇者離世，好似開啟了一個開關，思念和，或許是懊悔的情緒，才嘩啦啦地一次湧出。新旅程，也就是我們看到的動畫內容，既是彌補遺憾，也是尋找答案。
回顧我們的生命歷程，或許不比芙莉蓮有那麼多的10年，可以好好地、深深地、讓人羨慕地，探索與回憶。但對比人類的壽命尺度，兩三年、幾個月、甚至幾天的時間，又何嘗不曾和其他人建立起這樣的關係和羈絆？生命中來來去去的，有些是過客，有些能陪著我們走一段、又一段，但什麼時候會失去聯絡或判若兩人，誰都說不準。
你是不是也有，好想對某人訴說的話，卻已經不再有適當的機會，最後只能默默藏在心中？
遺憾有時。大概是經歷了越來越多的別離，儘管還是會傷感，還是要一次一次學習著，珍惜每個一期一會的當下。或許不至於能完全免除懊悔與悲傷，至少能減緩一些。
看這部作品我會聯想到，我一直很喜歡的伊藤潤二的《緩慢的告別》。雖然還是帶點驚悚風格，但對於人與人之間的連結，藉由超自然甚至帶點誇張的具象化，反而更是真實地，將抽象且通常被壓抑著的情感展現透澈。
關於生命的答案，我們都還在摸索
《葬送的芙莉蓮》很能讓我共鳴的是，關於人與人之間的聯繫，乃至於生命的答案，我們都還在摸索著。在不斷往前走的過程中，新的心境或新的景色，在某些不經意的瞬間，都可能猛然成為曾經苦思糾結的解答，或帶來意想不到的嶄新頓悟。我們都是這樣的，帶著過往所經歷過的一切，繼續披荊斬棘地向前。
懊悔、疑惑、和曾經的美好，都可以成為支撐我們繼續前進的動力。
只要願意繼續探索，即使最終未必能抵達所渴求的答案，但有天回顧這些過程，總會是一段有笑有淚的、既無聊又有趣的、獨一無二專屬於我的生命歷程。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《葬送的芙莉蓮》（1-6話）：註定的生離死別與緩慢的告別，直擊軟肋的深刻（有雷）
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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放手喝、大膽玩！格蘭傑「X」單一麥芽威士忌挑戰百搭天花板
我們想讓你知道的是
格蘭傑「X」單一麥芽威士忌打破品飲藩籬，挑戰喝酒情境天花板，無論老饕或新手、純飲或調酒，X都能駕馭。
「X」，一個象徵跨界的符碼，一個充滿可能性的標誌，格蘭傑推出「 X 單一麥芽威士忌」，宣告打破傳統、開啟跨界混搭的冒險之旅，無論是威士忌初心者、初探玩家、品銘大師，都能藉此獲得全新的威士忌體驗，玩出最心滿意足的滋味。
一支擁有無限可能的威士忌——格蘭傑X
在台灣喝酒的眾多刻板印象中，其中有一項是「好的威士忌不必拿來調酒，調酒用的威士忌一定不適合純飲」。不過，喜愛打破常規的格蘭傑可不這麼想，為了讓更多人能體驗喝威士忌的樂趣，無論任何情境都能輕鬆享受威士忌之美，格蘭傑打造了一款「X」單一麥芽威士忌，翻轉人們的想像。
「X」即是「Cross」，意味著跨界與混搭，充滿無限可能性。一般人對於單一麥芽威士忌停留在純飲或加冰，但格蘭傑「X」透過酒廠精心的設計，讓它不只能純喝，想要加冰喝、做成Highball或是搭配其他風味副材料做成調酒，有都沒有問題；甚至它也不限場合，想要下午茶搭配清爽低酒精的格蘭傑X調酒，或是在KTV熱唱想要搭配冰塊慶祝，甚至是好友聚會談心純飲，格蘭傑「X」都可以符合需求。
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秉持著「讓更多人享受威士忌的樂趣」的精神，格蘭傑「X」並不是打造出一款毫無特色的威士忌以獲得老饕與入門者的最大公約數，而是保有格蘭傑的風味性格，發展出能收服資深品酩佳與威士忌初心者的風味，甚至打破威士忌只能純飲或只能調酒的界線，讓每一位玩家都能發揮創意、隨心所欲的品嚐威士忌。
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