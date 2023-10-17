眼淚止不住的《葬送的芙莉蓮》，和《月老》與《星際效應》一樣「說完再見就是再也不見」

文：DL

終於有時間看看最近熱議的《葬送的芙莉蓮》，想不到是我最無法抵擋的題材：註定著的生離死別，以及緩慢的告別。可能是年紀和生命經驗到了這個階段，太多朋友、同事、上司、甚至家人，曾經朝夕相處密不可分，如今有些長年旅居國外、有些南北分隔，在每次說完再見以後，彼此都說不準下次見面是什麼時候。

會發現對於離別或陰陽兩隔的題材毫無抵抗力，是因為前幾年看過的幾部電影。從早一點的《星際效應》，到近年的《月老》、《靈魂急轉彎》，每逢「說完再見就是再也不見」的場面，眼淚就止不住一直流。

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

Photo Credit: 木棉花提供

1-6 話劇情簡述

回到《葬送的芙莉蓮》，這裡先簡述一下1-6話的劇情。主角芙莉蓮是長生的精靈族，也是勇者隊伍的魔法使。經歷了10年的旅程勇者團隊擊敗魔王凱旋回歸，慶功後分道揚鑣的眾人，在約好的50年後再度碰頭，身為人類的勇者和僧侶已經邁入生命的晚期、矮人族戰士身體條件也已然不比當年，至勇者的葬禮過後，芙莉蓮才似乎更懂得人類對於生命和時間的概念和自己並不相同。

和過去相仿地，芙莉蓮又一次踏上尋找各種魔法的旅程。只是這次不僅回顧著10年來討伐魔王之旅和勇者等夥伴們走過的路，也增進了與人類的交流，並拜訪了尚存的僧侶和戰士夥伴，帶上傳承兩人意志與思念的少年少女，再一次往魔王所在地出發。

緩慢的告別

關於整部作品的定調和想處理的主題，OP（YOASOBI〈勇者〉）的歌詞，毫不遮掩地展露無遺。

即使如此你的話語心願與勇氣／如今也確實活在我的心中／

選擇了相同的路途／明明應該只是這樣／

為何卻在不知不覺間／淚水從臉頰上滑落／

我想更了解其中的理由／即便事到如今／

只要沿著曾一同走過的旅途／就算你已不在那裡／

也一定能找到答案

在這個有魔法的世界觀中，芙莉蓮的新旅程，懷抱著對勇者（等人）的思念和回憶，堅定著找尋新魔法的「興趣」，藉由長生不老、與死者對話、靈魂聚集之處這些線索，繼續寫出芙莉蓮生命的新篇章。

討伐魔王的10年，對於芙莉蓮的壽命而言並不長，也因此本來也沒有特別在意這一段旅程。直到勇者離世，好似開啟了一個開關，思念和，或許是懊悔的情緒，才嘩啦啦地一次湧出。新旅程，也就是我們看到的動畫內容，既是彌補遺憾，也是尋找答案。

回顧我們的生命歷程，或許不比芙莉蓮有那麼多的10年，可以好好地、深深地、讓人羨慕地，探索與回憶。但對比人類的壽命尺度，兩三年、幾個月、甚至幾天的時間，又何嘗不曾和其他人建立起這樣的關係和羈絆？生命中來來去去的，有些是過客，有些能陪著我們走一段、又一段，但什麼時候會失去聯絡或判若兩人，誰都說不準。

你是不是也有，好想對某人訴說的話，卻已經不再有適當的機會，最後只能默默藏在心中？

遺憾有時。大概是經歷了越來越多的別離，儘管還是會傷感，還是要一次一次學習著，珍惜每個一期一會的當下。或許不至於能完全免除懊悔與悲傷，至少能減緩一些。

看這部作品我會聯想到，我一直很喜歡的伊藤潤二的《緩慢的告別》。雖然還是帶點驚悚風格，但對於人與人之間的連結，藉由超自然甚至帶點誇張的具象化，反而更是真實地，將抽象且通常被壓抑著的情感展現透澈。

關於生命的答案，我們都還在摸索

《葬送的芙莉蓮》很能讓我共鳴的是，關於人與人之間的聯繫，乃至於生命的答案，我們都還在摸索著。在不斷往前走的過程中，新的心境或新的景色，在某些不經意的瞬間，都可能猛然成為曾經苦思糾結的解答，或帶來意想不到的嶄新頓悟。我們都是這樣的，帶著過往所經歷過的一切，繼續披荊斬棘地向前。

懊悔、疑惑、和曾經的美好，都可以成為支撐我們繼續前進的動力。

只要願意繼續探索，即使最終未必能抵達所渴求的答案，但有天回顧這些過程，總會是一段有笑有淚的、既無聊又有趣的、獨一無二專屬於我的生命歷程。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：《葬送的芙莉蓮》（1-6話）：註定的生離死別與緩慢的告別，直擊軟肋的深刻（有雷）

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九