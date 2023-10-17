打過NFL的麻省理工數學教授John Urschel：尋找自己的天賦，投入不做會死的摯愛
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2017年從NFL退休，2021年拿到MIT博士學會，今年Urschel獲聘為MIT數學系助理教授，他說希望用自己的經歷，鼓勵黑人小孩也能走向STEM。此番雄心壯志固然令人敬佩，但我想也無須對結果抱持不切實際的期待，因為Urschel有個對照組：被翻拍成電影《攻其不備》的Michael Oher。
文：莊冠群
前幾天，朋友跟我說MIT新聘了一個打過NFL的數學教授。我的老天啊，實在太酷了，稍稍瀏覽了一下這位能文能武的天才高手John Urschel的故事，並講給朋友聽。整理一下口述內容。
John Urschel生於1991年，參加NFL選秀的體測成績是，身高191公分、體重142公斤，40碼衝刺（36.5公尺）約五秒半。忝為打過橄欖球的我，實在難以想像這種漢草朝我衝撞過來該怎麼辦。然後Urschel在第五輪讓巴爾的摩烏鴉隊挑走，位置是攻擊鋒衛（offensive lineman），打了三個球季（2014-2017）後退休。
回顧John Urschel的履歷，他真的是頭腦超好的頂尖運動員，如神一般存在的奇才。高中時，他就是全美高中的明星美式足球員、也是學校的田徑隊隊長。為了繼續打球與兼顧數學，拿了獎學金，選擇了賓州州立大學。在Penn State他仍是明星球員，入選十大聯盟第一隊（first-team All-Big Ten）。
然而，更厲害的不是什麼深蹲500磅（227kg）之類的表現，而是——他只花了三年就修完了數學系的課程，學業成績（GPA）4.0；大四就在讀數學碩士，大學畢業之後隔一年，拿到了數學碩士，再隔一年又獲得數學教育碩士。
然後，參加NFL選秀。打了三個賽季，退休。
為什麼這麼早退休？
受傷固然是原因之一，但最根本的是，除了美式足球，Urschel更熱愛數學。
在第二個賽季前夕，可能是讓他做出決定的最後一根稻草：頂尖醫學期刊JAMA的論文，提到了在拳擊手、美式足球員身上，慢性創傷性腦病變（Chronic Traumatic Encephalopathy, CTE）是很普遍的現象。
他讀了。
在2015年球季，Urschel申請到了麻省理工學院的數學博士班，他利用函授趕進度，一邊打球一邊讀數學，甚至在賽季後花了一個月，每天做12小時的數學，準備博士資格考。Urschel接受運動雜誌採訪時透露，對此感到慚愧不已（I was actually kind of ashamed of myself）。
2016年的美國數學學會通訊（Notices of the AMS）登了Urschel的訪問。當被問到會不會在打球時想到數學，或者是在做數學時想到球賽？Urschel說，如果在場上想到數學，我就掛了，那只是求生本能；但當我做數學時，我百分之一百投入，沒有任何空間讓我去思考原來我正在做數學，「我愛數學，愛它的優雅、它的挑戰」。
當然，一邊打NFL一邊讀MIT數學博士，兩邊都是世界最最頂尖的聖域，如何平衡壓力？「數學的壓力是我自找的（self-imposed），但那是很有幫助的壓力，一股想要成就甚麼的慾望、想要完成甚麼的慾望。我的目標是成為數學家，當人們看到時會說，『他做出了很好的貢獻，幫忙推進了數學知識的進展』」。這是Urschel給數學學會通訊的回答。
尋找自己的天賦，投入不做會死的摯愛
2017年，Urschel從NFL退休成了新聞。「我真的、真的、真的只想要安安靜靜地退休，沒人留意到我，就只是退休，然後每一件事情都如常進行，其中沒有什麼故事，就像是一則小小的署名處，這是這樣」，Urschel接受體育媒體採訪時說。
2021年，Urschel在Michel Goemans指導下拿到博士學位。然而，若回到2015年春季，他的申請並不是太順利。那年球季後，烏鴉隊無緣季後賽，Urschel趁此申請MIT數學博士班。
但是，那不是校方的申請時節。時任系主任的Michel Goemans訪問時說，通常我們會回應，抱歉，這不是對的申請時間，六個月之後再來，但Urschel是非常非典型的案例。在檢閱了資料與經歷之後，Goemans對委員會成員說：「我們來冒險吧，看看最後結果如何」（Let’s take a risk. Let’s see how it goes.）。
Urschel今年獲聘為MIT數學系助理教授，他說希望用自己的經歷，鼓勵黑人小孩也能走向STEM（科學、技術、工程、數學）。此番雄心壯志固然令人敬佩，以身作則成為典範，的確對後進者有激勵作用。但是，我想也無須對結果抱持不切實際的期待。
就說家庭吧。Urschel的父母親雖然在他小時候就離異了，但身為護士的母親會給Urschel做數學題與智力測驗。等到八年級，大學打過美式足球的醫生父親退休了，有時間陪Urschel，一起運動、重訓、算數學。那時他的父親也在大學讀數學、經濟相關的碩士學程——「只是自娛，為的是讓腦袋繼續運轉」（Just to amuse myself, keep my brain going.）。
Urschel有個對照組。在Urschel之前沒幾年，巴爾的摩烏鴉隊選了一位密西西比大學畢業的球員，他的故事日後由著名作家發掘，也被翻拍成電影。對，就是《攻其不備》（Blind Side）的Michael Oher。他的原生家庭故事就不說了。他可沒有Urschel的選擇。
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
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格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
突破理性界限與窠臼，格蘭傑單一麥芽威士忌以嶄新品牌風貌，號召玩家在格蘭傑的風味中馳騁，反對知識霸凌、丟掉品飲包袱，先別管懂不懂，重點是敞開感官體驗就對了。
品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
「解釋那麼多幹麻？知道好喝就好！（There is nothing to explain…It’s just delicious! ）」對格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden） 而言，品嚐威士忌就這一句話。
熱愛實驗、充滿好奇，生物化學博士出身的比爾博士，帶有巧克力冒險工廠威利旺卡的瘋狂，不斷在威士忌世紀裡探索各種風味的可能性，鼓吹以好奇心取代嚴肅、以體驗取代教條，引領新世代威士忌品飲風潮。
儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程，講究產區、製程、桶型，仰賴教科書一般的知識背景，然而新世代的玩家在乎的是體驗，是酒液入口帶來最直觀的感受。因此，不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑，致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感，致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們，邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家，打破規矩、放棄說理，以感性體驗威士忌之美，感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。
精彩，任你暢玩——格蘭傑新世代風貌
嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
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