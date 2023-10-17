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2023/10/17,
職場

職場社交平台調查：黃仁勳獲選最受歡迎執行長，員工支持率達96%；威騰CEO吊車尾支持度0

職場社交平台調查：黃仁勳獲選最受歡迎執行長，員工支持率達96%；威騰CEO吊車尾支持度0
圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳資料照。｜Photo Credit: 中央社

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根據Blind本月4日公布的調查結果，工作安全感可能是影響其支持率的最重要因素之一。在排名前10的執行長中，有9人在過去一年甚至更長時間沒有裁員，而有些支持度最低的執行長則在2023年削減人力。

（中央社）匿名職場社交平台Blind針對103位執行長發布一份最佳與最差企業領袖名單，半導體大廠輝達執行長黃仁勳傲視群雄，員工支持度高達96%。威騰執行長吊車尾，支持度0。

美國《財經內幕》（Business Insider）雜誌網站報導，Blind對全美1萬3171名經驗證的專業人士進行調查後，公布這項排行榜。

根據Blind本月4日公布的調查結果，工作安全感可能是影響其支持率的最重要因素之一。在排名前10的執行長中，有9人在過去一年甚至更長時間沒有裁員，而有些支持度最低的執行長則在2023年削減人力。

名列第一的是有著「AI教父」之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，支持度高達96%。截至今年1月，總部位於美國加州的輝達聘有2萬6000多名員工。隨著人工智慧（AI）前景看俏，輝達今年營收和股價飆升至歷史新高，可能增強了員工對其領導才能的信心。

一名輝達員工說：「他在10多年前就已預見人工智慧熱潮的到來。我完全信任他。」

排名第2的是美國零售業龍頭沃爾瑪公司（Walmart）執行長董明倫（Doug McMillon），支持度為88%。沃爾瑪迄今在全球雇用210萬名員工。董明倫10幾歲時就開始為這家企業效力，2014年升任執行長。他上任後推出會員訂閱服務Walmart+、無人機配送服務，還搭上生成式AI熱潮，增強用戶購物搜索體驗。

全球網路安全領導品牌Palo Alto Networks執行長艾若拉（Nikesh Arora）以84%的支持度位居第3。艾若拉2018年成為Palo Alto Networks執行長。儘管產業前景存在不確定性，但Palo Alto Networks似乎並未受到今年稍早一波裁員潮打擊。截至今年7月31日，Palo Alto Networks雇有1萬3948名員工。

2020年疫情爆發時，艾若拉承諾「不會因疫情裁員」，並承諾放棄薪水以避免員工失業。

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）和大數據分析公司Databricks執行長格霍德西（Ali Ghodsi）支持度皆為83%，並列第4。庫克2011年8月接替賈伯斯（Steve Jobs）成為蘋果執行長後，帶領蘋果開創新品，包括AirPods、Apple Watch和 Apple Music。在他的領導下，蘋果成為全球最有價值的公司之一，目前市值約2.8兆美元。

格霍德西是Databricks共同創辦人兼執行長。這間美國新創獨角獸成立於2013年，總部位於舊金山，聚焦巨量資料及人工智慧的發展。Databricks 9月在最新一輪融資中籌集超過5億美元資金，使公司估值達到430億美元。

排名吊車尾的則是美國高檔連鎖百貨諾斯壯（Nordstrom）執行長諾斯壯（Erik Nordstrom）和記憶體模組廠威騰電子公司（Western Digital）的格克勒（David Goeckeler），2人支持度掛零。

諾斯壯今年4月解雇技術部門員工，具體人數不詳；威騰電子6月則開除了200多名矽谷員工。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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