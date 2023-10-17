職場社交平台調查：黃仁勳獲選最受歡迎執行長，員工支持率達96%；威騰CEO吊車尾支持度0
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根據Blind本月4日公布的調查結果，工作安全感可能是影響其支持率的最重要因素之一。在排名前10的執行長中，有9人在過去一年甚至更長時間沒有裁員，而有些支持度最低的執行長則在2023年削減人力。
（中央社）匿名職場社交平台Blind針對103位執行長發布一份最佳與最差企業領袖名單，半導體大廠輝達執行長黃仁勳傲視群雄，員工支持度高達96%。威騰執行長吊車尾，支持度0。
美國《財經內幕》（Business Insider）雜誌網站報導，Blind對全美1萬3171名經驗證的專業人士進行調查後，公布這項排行榜。
根據Blind本月4日公布的調查結果，工作安全感可能是影響其支持率的最重要因素之一。在排名前10的執行長中，有9人在過去一年甚至更長時間沒有裁員，而有些支持度最低的執行長則在2023年削減人力。
名列第一的是有著「AI教父」之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，支持度高達96%。截至今年1月，總部位於美國加州的輝達聘有2萬6000多名員工。隨著人工智慧（AI）前景看俏，輝達今年營收和股價飆升至歷史新高，可能增強了員工對其領導才能的信心。
一名輝達員工說：「他在10多年前就已預見人工智慧熱潮的到來。我完全信任他。」
排名第2的是美國零售業龍頭沃爾瑪公司（Walmart）執行長董明倫（Doug McMillon），支持度為88%。沃爾瑪迄今在全球雇用210萬名員工。董明倫10幾歲時就開始為這家企業效力，2014年升任執行長。他上任後推出會員訂閱服務Walmart+、無人機配送服務，還搭上生成式AI熱潮，增強用戶購物搜索體驗。
全球網路安全領導品牌Palo Alto Networks執行長艾若拉（Nikesh Arora）以84%的支持度位居第3。艾若拉2018年成為Palo Alto Networks執行長。儘管產業前景存在不確定性，但Palo Alto Networks似乎並未受到今年稍早一波裁員潮打擊。截至今年7月31日，Palo Alto Networks雇有1萬3948名員工。
2020年疫情爆發時，艾若拉承諾「不會因疫情裁員」，並承諾放棄薪水以避免員工失業。
蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）和大數據分析公司Databricks執行長格霍德西（Ali Ghodsi）支持度皆為83%，並列第4。庫克2011年8月接替賈伯斯（Steve Jobs）成為蘋果執行長後，帶領蘋果開創新品，包括AirPods、Apple Watch和 Apple Music。在他的領導下，蘋果成為全球最有價值的公司之一，目前市值約2.8兆美元。
格霍德西是Databricks共同創辦人兼執行長。這間美國新創獨角獸成立於2013年，總部位於舊金山，聚焦巨量資料及人工智慧的發展。Databricks 9月在最新一輪融資中籌集超過5億美元資金，使公司估值達到430億美元。
排名吊車尾的則是美國高檔連鎖百貨諾斯壯（Nordstrom）執行長諾斯壯（Erik Nordstrom）和記憶體模組廠威騰電子公司（Western Digital）的格克勒（David Goeckeler），2人支持度掛零。
諾斯壯今年4月解雇技術部門員工，具體人數不詳；威騰電子6月則開除了200多名矽谷員工。
新聞來源
延伸閱讀
- 黃仁勳「黑皮衣穿搭」獨領風騷，《紐約時報》：象徵科技變革也形塑流行文化
- 黃仁勳台大致詞面對失敗的誠懇姿態，非常值得三位總統候選人參考
- 輝達在台砸243億成立AI研發中心，黃仁勳COMPUTEX演講重點一次看
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。