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2023/10/17,
政治

香港民主黨派6人參與區選，5人曾於宣誓風波中辭職

香港民主黨派6人參與區選，5人曾於宣誓風波中辭職

我們想讓你知道的是

香港民主黨派出6人參加今年底的區議會選舉，但近日接連被建制派批評「不愛國」，而民主黨至今也未能確定能否獲得足夠的參選提名。

（中央社）香港民主黨前日（15日）宣布派出6人參加今年底的區議會選舉，近日親政府的建制派接連批評民主黨「不愛國」，而民主黨至今也未能確定能否獲得足夠的參選提名。

新一屆區議會選舉預定12月10日舉行，提名期由本月17日起至30日結束，各黨派近日紛紛宣布參選人數，其中民主黨最終派出6人參加地方直選，而非之前所說的8人。

民主黨主席羅健熙前日公布6人參選名單，包括現任油尖旺區議員朱子洛、他本人和副主席伍凱欣，以及葉梓傑、黎熙琳及潘秉康，後5人在2021年區議員宣誓前的辭職潮中辭任。

2021年9月到10月，港府為了配合《國家安全法》的實施，要求區議員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特別行政區，但宣誓前有大批泛民主派議員自行辭任，只有少數人完成宣誓留任。

雖然民主黨決定派人參選，但他們最終能否出線仍是未知數。首先，按照已修訂的區議會選舉模式，地方直選候選人需要獲得各地區的分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會（簡稱三會）各最少3人提名。

此外，區議會選舉新增設了資格審查委員會，審核參選人是否「愛國愛港」及擁護基本法。

近月來，建制派不斷攻擊民主黨，其中民建聯副主席周浩鼎前日不點名指有人曾「高舉反中亂港旗幟」，將區議會變成「反中亂港平台」。

據報導，工聯會立法會議員鄧家彪也在社交平台發文，批評民主黨不是愛國者，並反問該黨有否批評2019年的反修例運動、有否正面評價香港國安法等。

由於「三會」大多是建制派人士，因此，民主黨能否獲得足夠提名還是未知數，即使獲得提名，也要經過資格審查。

除了民主黨，民協也宣布派出兩人參選。

親建制政黨方面，民建聯表示會派出超過100人參選，工聯會派出46人參選、自由黨派出4人參選、經民聯也會派出數人參選。

2019年香港爆發「反送中」運動，同年舉行區議會選舉，泛民主派大勝，在452席直選議席中拿下388席，比例達85.9%。

之後港府大幅修改立法會和區議會選舉方法，大致是減少直選議席，及要求參選者必須符合「愛國者治港」原則。

經改革後的區議會，全部議席由479席減至470席，當中直選議席由450席銳減至88席，由44個選區選出，每區兩席。

此外，新一屆區議會將會重設179個委任議席，另外176席由地區「三會」界別選民選出，餘下27席是新界鄉事委員會的當然（保障）議席。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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