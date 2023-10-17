香港民主黨派6人參與區選，5人曾於宣誓風波中辭職
我們想讓你知道的是
香港民主黨派出6人參加今年底的區議會選舉，但近日接連被建制派批評「不愛國」，而民主黨至今也未能確定能否獲得足夠的參選提名。
（中央社）香港民主黨前日（15日）宣布派出6人參加今年底的區議會選舉，近日親政府的建制派接連批評民主黨「不愛國」，而民主黨至今也未能確定能否獲得足夠的參選提名。
新一屆區議會選舉預定12月10日舉行，提名期由本月17日起至30日結束，各黨派近日紛紛宣布參選人數，其中民主黨最終派出6人參加地方直選，而非之前所說的8人。
民主黨主席羅健熙前日公布6人參選名單，包括現任油尖旺區議員朱子洛、他本人和副主席伍凱欣，以及葉梓傑、黎熙琳及潘秉康，後5人在2021年區議員宣誓前的辭職潮中辭任。
2021年9月到10月，港府為了配合《國家安全法》的實施，要求區議員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特別行政區，但宣誓前有大批泛民主派議員自行辭任，只有少數人完成宣誓留任。
雖然民主黨決定派人參選，但他們最終能否出線仍是未知數。首先，按照已修訂的區議會選舉模式，地方直選候選人需要獲得各地區的分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會（簡稱三會）各最少3人提名。
此外，區議會選舉新增設了資格審查委員會，審核參選人是否「愛國愛港」及擁護基本法。
近月來，建制派不斷攻擊民主黨，其中民建聯副主席周浩鼎前日不點名指有人曾「高舉反中亂港旗幟」，將區議會變成「反中亂港平台」。
據報導，工聯會立法會議員鄧家彪也在社交平台發文，批評民主黨不是愛國者，並反問該黨有否批評2019年的反修例運動、有否正面評價香港國安法等。
由於「三會」大多是建制派人士，因此，民主黨能否獲得足夠提名還是未知數，即使獲得提名，也要經過資格審查。
除了民主黨，民協也宣布派出兩人參選。
親建制政黨方面，民建聯表示會派出超過100人參選，工聯會派出46人參選、自由黨派出4人參選、經民聯也會派出數人參選。
2019年香港爆發「反送中」運動，同年舉行區議會選舉，泛民主派大勝，在452席直選議席中拿下388席，比例達85.9%。
之後港府大幅修改立法會和區議會選舉方法，大致是減少直選議席，及要求參選者必須符合「愛國者治港」原則。
經改革後的區議會，全部議席由479席減至470席，當中直選議席由450席銳減至88席，由44個選區選出，每區兩席。
此外，新一屆區議會將會重設179個委任議席，另外176席由地區「三會」界別選民選出，餘下27席是新界鄉事委員會的當然（保障）議席。
新聞來源：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。